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出来高変化率ランキング（9時台）～アシロ、HODL1などがランクイン

2026年7月21日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アシロ、HODL1などがランクイン
アシロ＜7378＞がランクイン（9時38分時点）。大幅反発。前週末取引終了後に、26年7月31日に、発行済株式数の4.20％にあたる31万1800株の自社株を消却すると発表している。消却後の同社の発行済株式総数は711万2768株、保有自己株式数は8万1181株となる。テクニカル面では前週末に保合いを下放れたが、25日線が下支えとなり、本日、保合い圏を回復している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月21日　9:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3179＞ シュッピン　　　　　275600 　61972.82　 207.47% 0.0885%
＜3544＞ サツドラHD　　　　579800 　252300　 100.67% 0.0286%
＜6342＞ 太平製　　　　　　　3500 　3822.44　 94.82% 0.013%
＜3817＞ SRAHD　　　　　49800 　111104.3　 82.64% 0.0232%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　2100 　12950.854　 78.75% -0.0216%
＜6239＞ ナガオカ　　　　　　9200 　6246.88　 77.59% 0.0319%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　10121 　96721.641　 75.84% 0.0022%
＜6393＞ 油研工　　　　　　　10200 　13645.1　 72.72% -0.0242%
＜6467＞ ニチダイ　　　　　　8100 　1460.22　 72.25% 0.0182%
＜2641＞ GXGリーダー　　　11596 　24113.791　 64.93% -0.0071%
＜2345＞ HODL1　　　　　872100 　45802.5　 64.86% 0.2386%
＜8202＞ ラオックスHD　　　45400 　3752.92　 64.57% -0.0135%
＜2016＞ iF米710H　　　340 　507.857　 64.13% -0.0033%
＜8147＞ トミタ　　　　　　　4700 　3677.54　 47.93% 0.0145%
＜7058＞ 共栄セキュリ　　　　3500 　5526　 45.73% -0.0125%
＜7831＞ ウイルコHD　　　　19000 　854.98　 36.81% 0%
＜6647＞ 森尾電　　　　　　　800 　1666.16　 32.92% -0.0061%
＜3946＞ トーモク　　　　　　189400 　508940.2　 28.12% 0.0254%
＜7636＞ ハンズマン　　　　　5200 　3536.72　 24.17% 0%
<6096> レアジョブ　　　　　23700 　7328.38　 23.89% 0.0178%
<6230> SANEI　　　　　1500 　3025.42　 19.34% 0.0223%
<1698> 上場配当　　　　　　23897 　75273.269　 14.64% 0.0085%
<6365> 電業社　　　　　　　2000 　11226.6　 13.63% 0.0073%
<3916> DIT　　　　　　　142500 　125705.12　 13.06% 0.002%
<5946> 長府製　　　　　　　69100 　131074.8　 12.24% 0.0536%
<8141> 新光商　　　　　　　125700 　165699.9　 9.27% -0.0161%
＜7378＞ アシロ　　　　　　　12000 　18274.56　 8.86% 0.0673%
<8127> ヤマトインタ　　　　3600 　2711.58　 8.27% -0.0016%
<223A> GXAIビック　　　66075 　100559.02　 3.92% 0.0159%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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