*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アシロ、HODL1などがランクイン

アシロ＜7378＞がランクイン（9時38分時点）。大幅反発。前週末取引終了後に、26年7月31日に、発行済株式数の4.20％にあたる31万1800株の自社株を消却すると発表している。消却後の同社の発行済株式総数は711万2768株、保有自己株式数は8万1181株となる。テクニカル面では前週末に保合いを下放れたが、25日線が下支えとなり、本日、保合い圏を回復している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月21日 9:38 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3179＞ シュッピン 275600 61972.82 207.47% 0.0885%

＜3544＞ サツドラHD 579800 252300 100.67% 0.0286%

＜6342＞ 太平製 3500 3822.44 94.82% 0.013%

＜3817＞ SRAHD 49800 111104.3 82.64% 0.0232%

＜2630＞ MXS米株ヘ 2100 12950.854 78.75% -0.0216%

＜6239＞ ナガオカ 9200 6246.88 77.59% 0.0319%

＜2632＞ MXSナ100ヘ 10121 96721.641 75.84% 0.0022%

＜6393＞ 油研工 10200 13645.1 72.72% -0.0242%

＜6467＞ ニチダイ 8100 1460.22 72.25% 0.0182%

＜2641＞ GXGリーダー 11596 24113.791 64.93% -0.0071%

＜2345＞ HODL1 872100 45802.5 64.86% 0.2386%

＜8202＞ ラオックスHD 45400 3752.92 64.57% -0.0135%

＜2016＞ iF米710H 340 507.857 64.13% -0.0033%

＜8147＞ トミタ 4700 3677.54 47.93% 0.0145%

＜7058＞ 共栄セキュリ 3500 5526 45.73% -0.0125%

＜7831＞ ウイルコHD 19000 854.98 36.81% 0%

＜6647＞ 森尾電 800 1666.16 32.92% -0.0061%

＜3946＞ トーモク 189400 508940.2 28.12% 0.0254%

＜7636＞ ハンズマン 5200 3536.72 24.17% 0%

<6096> レアジョブ 23700 7328.38 23.89% 0.0178%

<6230> SANEI 1500 3025.42 19.34% 0.0223%

<1698> 上場配当 23897 75273.269 14.64% 0.0085%

<6365> 電業社 2000 11226.6 13.63% 0.0073%

<3916> DIT 142500 125705.12 13.06% 0.002%

<5946> 長府製 69100 131074.8 12.24% 0.0536%

<8141> 新光商 125700 165699.9 9.27% -0.0161%

＜7378＞ アシロ 12000 18274.56 8.86% 0.0673%

<8127> ヤマトインタ 3600 2711.58 8.27% -0.0016%

<223A> GXAIビック 66075 100559.02 3.92% 0.0159%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》