*09:42JST アセンテック---生成AI活用のガバナンス強化を支援する「NetScaler AI Gateway」提供開始

アセンテック＜3565＞は17日、企業における生成AI/大規模言語モデル(LLM)の業務活用が進む中、AI利用時のコスト管理、可視化、ガバナンス強化を支援するソリューションとして、Citrixのアプリケーション配信・セキュリティ基盤であるNetScalerの「NetScaler AI Gateway」を提供開始したと発表した。

「NetScaler AI Gateway」は、AIアプリケーションとLLMサービスの間に配置される制御レイヤーとして機能し、AIリクエストのルーティング、トークンベースの利用制御、可観測性の提供、プロンプト管理、AIセキュリティソリューションとの連携を実現する。

アセンテックは、これまで培ってきた仮想化、DaaS、セキュリティ、クラウドインフラ領域の知見を活かし、企業のAI活用における安全性、運用性、コスト管理を支援していく。《KT》