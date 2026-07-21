*09:40JST ZETA---ダイドーフォワード通販サイト「NY.ONLINE」に「ZETA HASHTAG」を導入

ZETA ＜6031＞は21日、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が、ダイドーリミテッド＜3205＞グループのダイドーフォワードが運営する直営ファッション通販サイト「NY.ONLINE」に導入されたと発表した。

ダイドーフォワードは、衣料品小売事業、毛織物・毛糸・衣料品などの製造卸売事業、不動産賃貸事業を展開するほか、自社ブランド商品を中心としたアパレル通販サイト「NY.ONLINE」を運営しており、「ZETA HASHTAG」の導入により、今後は人気タグやおすすめタグを起点とした商品探索が可能となる。効果として、従来の商品検索だけでは接点を持ちにくかった商品の発見機会の創出や、サイト内回遊性と商品探索体験の向上が期待される。同サイトでは既にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」を導入しており、「ZETA HASHTAG」は気分やトレンドから商品を探したいユーザー向けの新しい導線として機能し、両製品が異なる購買行動にアプローチすることでサイト内における商品探索体験全体の向上に貢献する。

具体的な機能として、トップページに「人気タグ」、カートイン画面に「関連タグ」を表示し、関連商品との比較・検討を促進するほか、商品詳細ページに「おすすめタグ」を掲出して商品の特徴や用途など多様な切り口から関連商品へ誘導する。また、タグから遷移した商品一覧ページや検索結果一覧の上部にも関連タグを表示し、テーマや特徴に沿った商品をスムーズに探せる環境を提供することで、追加購買の促進や離脱防止、利便性向上につなげる。《KT》