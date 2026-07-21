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個別銘柄戦略: SRAHDやアルインコに注目
記事提供元：フィスコ
*09:12JST 個別銘柄戦略: SRAHDやアルインコに注目
東京市場が3連休中の先週末17日の米株式市場でNYダウは406.55ドル安、昨日20日は307.16ドル安の51839.26ドル。ナスダック総合指数は17日は361.70pt安、昨日は12.17pt安の25508.07pt、昨日のシカゴ日経225先物は大阪日中比1,050円高の65,110円。為替は1ドル＝162.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が21.6％増となったアルインコ＜5933＞、発行済株式数の6.29％上限の自社株買いと1.96％上限の買付け委託を発表したSRAHD＜3817＞、6月の売上高が28.6％増と5月の1.6％増から伸び率が拡大したフリュー＜6238＞、総務省消防庁の消火用ドローン研究開発に参画すると発表したエクセディ＜7278＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が0.46億円の黒字と前年同期の0.10億円の赤字から黒字に転じたアジュバン＜4929＞、決算速報で第1四半期営業利益が前年同期比4.0倍の見込みと発表した今村証券＜7175＞、系統用蓄電池事業の事業権利等と不動産譲渡で27年3月期第2四半期に約6.50億円の営業利益を計上すると発表したアストマックス＜7162＞、発行済株式数の6.36％上限の自社株買いと7.64％の自社株消却を発表したゲンダイAG＜2411＞、発行済株式数の2.54％の自社株消却を発表したサニーサイド＜2180＞、26年8月31日を基準日として1株を5株に分割すると発表した精工技研＜6834＞などが物色されそうだ。《CS》
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