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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比35円安の65110円
*09:11JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比35円安の65110円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.49円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比35円安の65110円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は307.16ドル安の51839.26ドル、ナスダックは12.17ポイント安の25508.07で取引を終了した。対イラン攻撃中も交渉継続で和平期待に、寄り付き後、上昇。その後、親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアに対する海上封鎖を発表したほか、トランプ大統領が報復攻撃を激化させる可能性を警告し原油高が嫌気され、ダウは下落に転じた。今週決算を控えるハイテクが買われナスダックは終日堅調に推移したが終盤にかけ利食い売りに押され、相場は続落し終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円35銭から162円59銭まで上昇し、162円53銭で引けた。トランプ米大統領がイランの中東近隣諸国米軍基地での被害が拡大するにつれ、「代償を払うことになる」と警告するなど米イラン軍事対立が一段と激化するリスクが上昇。原油高で年内の利上げを織り込み長期金利上昇に伴うドル買いも一段と強まった。ユーロ・ドルは1.1430ドルから1.1403ドルまで下落し、1.1413ドルで引けた。
NY原油先物9月限は反落（NYMEX原油9月限終値：82.42 ↓1.43）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－1.43ドル（－1.71％）の82.42ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.64 2704 375 1
6.10
7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 2460 204
9.04
5020 (JXHLY) ENEOS 16.55 1345 101.5
8.16
「ADR下落率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2385 -338.5 -1
2.43
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.70 1601 -66 -
3.96
■そのたADR（20日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 0.84 2460 20
4
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.03 0.01 6524 7
4
8035 (TOELY) 住友商事 9.37 0.02 1523
9
6758 (SONY.N) TDK 18.46 -0.03 3000 3
2
9432 (NTTYY) KDDI 17.69 0.01 2874
6
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.95 0.03 959 -16.
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.20 0.02 4745 2
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.10 -0.24 5557 13
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.93 5008 30
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.25 0.05 7231 7
4
8001 (ITOCY) 丸紅 31.01 0.21 504
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.84 -0.03 7995 6
5
8031 (MITSY) 東京エレク 201.81 -1.13 65584 48
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12999 17
9
4568 (DSNKY) 第一三共 17.32 -0.06 2814 2
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.18 0.18 2333 3
6
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.82 0.03 960 -942.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.70 0.10 1554 1
7
7267 (HMC.N) スズキ 50.96 0.26 2070 19.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.57 0.09 6360 1
3
6902 (DNZOY) ファナック 20.54 -0.15 6675 3
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.57 -0.04 7335 1
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.82 0.06 2733 3.
5
8411 (MFG.N) オリックス 38.30 -0.10 6223 2
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.13 0.01 24585 8
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.05 -0.10 5541 6
1
7741 (HOCPY) キヤノン 27.63 -0.06 4490 2
4
6503 (MIELY) 三菱電機 67.03 0.14 5446 7
6
6981 (MRAAY) 日東電工 19.98 0.01 3247 2
5
7751 (CAJPY) 任天堂 10.95 -0.11 7117 -17
7
6273 (SMCAY) SMC 21.50 -0.11 69871 64
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.07 0.00 331 1.
7
6146 (DSCSY) ディスコ 40.40 -0.40 65646 86
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.80 0.06 2080
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.64 0.12 4491 4
4
6702 (FJTSY) 富士通 20.32 -0.07 3302
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.55 0.06 3754 2
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.64 1.17 2704 37
5
8002 (MARUY) 三井物産 580.75 1.05 4718 5
6
6723 (RNECY) ルネサス 12.01 0.03 3903 8
1
6954 (FANUY) 京セラ 22.04 0.05 3581 2
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.44 0.15 1823 2
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.56 0.12 4153 4
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 38.90 -0.06 6321 7
0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.16 -0.01 3627 -
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.81 0.02 2476 -
6
6857 (ATEYY) シスメックス 10.02 0.03 1628
0
4543 (TRUMY) テルモ 13.99 0.03 2273 5.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.15 0.03 1812 32.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.49円換
算）《AN》
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