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前日に動いた銘柄 part2レーザーテック、野村マイクロ・サイエンス、アドテックプラズマテクノロジーなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2レーザーテック、野村マイクロ・サイエンス、アドテックプラズマテクノロジーなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
JX金属＜5016＞ 3558 -294
AI関連株の中心銘柄の一角として売り。
レーザーテック＜6920＞ 41890 -4480
ASML株は上昇も全般半導体株安の流れで。
アドバンテスト＜6857＞ 27505 -2135
米SOX指数は4％の下落に。
リガク＜268A＞ 2266 -140
キオクシアの大幅下落につれ安も。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3850 -400
サムスン電子などの株安が響き。
武蔵精密工業＜7220＞ 3030 -340
AIインフラ関連の下げきつい。
村田製作所＜6981＞ 7632 -768
MLCC関連には引き続き売り優勢。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2480 -230
ボーイング株安なども逆風か。
メイコー＜6787＞ 22630 -2170
全般AI関連株安に押される。
MHグループ＜9439＞ 247 +10
AI関連事業などの推進へ子会社設立。
倉元製作所＜5216＞ 184 +27
東北電力とペロブスカイト太陽電池の性能評価を開始と。
Bitcoin Japan＜8105＞ 99 -36
第三者割当によるCBと新株予約権を発行。
アドテックプラズマテクノロジー＜6668＞ 3125 -700
半導体関連株下落につれ安。
テクノフレックス＜3449＞ 4910 -470
上方修正後は出尽くし感が続く。
フェローテック＜6890＞ 7010 -990
全般半導体株安で売り先行。
東京衡機＜7719＞ 458 -55
決算評価の買いにも一巡感で。
北川精機＜6327＞ 3910 -660
AI関連株安の流れに押される。
日本電子材料＜6855＞ 5960 -660
プライム市場の半導体株安の流れ受ける。
ビタブリッドJ＜542A＞ 1084 +44
株主優待制度を導入すると発表。
ニフティライフ＜4262＞ 1326 -23
AI技術と独自のアルゴリズムを提供するACSHUと
包括的パートナーシップで合意。上値は重い。
アスタリスク<6522> 1308 -191
第3四半期累計の営業損益が0.41億円の赤字となり
16日ストップ安。17日も売り優勢。
オーバーラップ<414A> 809 +8
26年8月期業績予想を下方修正し16日急落で押し目買い誘う。
TMH<280A> 1103 -300
26年11月期業績予想を下方修正し16日ストップ安の売り地合い継続。
インフキュリオン<438A> 811 -9
次世代カード発行プラットフォームなどがセブン銀行<8410>の
親子向け教育サービスの決済基盤に採用。上昇して始まるが買い続かず。
TWOST<7352> 344 -29
第3四半期累計の営業利益が32.3％減で16日売られる。17日も売り先行。
JSH<150A> 542 +80
16日ストップ高の買い人気が継続。
メタリアル<6182> 445 -50
第1四半期営業損益が0.35億円の赤字が引き続き売り手掛かりに。
アドベンチャー<6030> 1494 +9
総合旅行予約サイト「skyticket」のスマートフォンアプリの
累計ダウンロード数が2500万を突破。上値は重い。《CS》
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