鹿島、演算工房を完全子会社化へ、建設ICT内製化で自動化施工技術を強化

■トンネル計測・施工管理の技術基盤を取り込み、建設DXを推進

鹿島<1812>(東証プライム)は7月17日、山岳トンネルやシールドトンネルの計測・施工管理システムを手がける演算工房の株式を取得し、完全子会社化すると発表した。同日、演算工房の株主と株式譲渡契約を締結しており、8月末日をめどに全株式を取得する予定。建設ICTの中核機能を内製化し、自動化施工技術の強化と建設DXの推進につなげる。

演算工房は、システム開発から現場実装までを一貫して手がけ、国内外約3900現場への導入実績を持つ。特に山岳トンネル測量システムでは国内トップシェアを確立し、25年以上にわたり技術力と現場適用力を蓄積してきた。鹿島グループ参画後は、山岳・シールドトンネルに加え、土工など幅広い工種へ計測・施工管理システムの対象領域を広げる方針。

鹿島は、自社で蓄積してきた自動化施工技術と演算工房のシステム開発力・現場適用力を融合し、高付加価値のサービスや製品を国内外の事業主、建設会社へ提供する。両社の技術・ノウハウを組み合わせ、建設業界の安全性と生産性の向上を図るとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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