精工技研、中国SINY社と光通信関連デバイスの合弁会社設立へ

■AIデータセンター向け光アイソレータ量産体制を構築、8月1日設立予定

精工技研<6834>(東証スタンダード)は7月17日、連結子会社の杭州精工技研有限公司が、中国の河南鑫宇光科技股份有限公司(SINY Optic-COM)と合弁会社を設立すると発表した。新会社「鄭州鑫宇精工光联有限公司」は光通信関連デバイスの開発、設計、製造、販売を手がけ、資本金は500万人民元。出資比率は杭州精工技研25%、SINY社75%で、精工技研子会社の持分法適用関連会社となる。

SINY社は中国で光アイソレータや光コネクタなどの受動光部品を供給するメーカー。合弁会社では、生成AIの普及に伴い需要が増加する800G/1.6T光トランシーバーやAIデータセンター向け光モジュールに対応し、高性能光アイソレータの量産体制を構築する。精工技研グループの販売網を活用し、中国に加えて日本、北米、欧州、その他アジア地域への拡販も進める。

両社の技術を融合して次世代光通信向けの高性能・小型化製品の開発を加速し、将来的には自動運転やLiDAR向け自動車部品、産業用ロボットなど光通信以外の分野にも展開する計画。契約締結は7月31日、新会社設立は8月1日を予定する。2027年3月期の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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