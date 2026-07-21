*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ティムコ、サイゼリヤ、キオクシアHDなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

トーモク＜3946＞ 4325 +80

株主優待制度を新設。特別記念優待も実施。

CSランバー＜7808＞ 2757 +157

営業利益が前期36.1％減だが今期31.4％増予想。

トップカルチャ＜7640＞ 179 +11

創立40周年記念株主優待を発表。

ティムコ＜7501＞ 1611 +201

中国子会社を設立。

東製鉄＜5423＞ 1748 -22

第1四半期営業損益が23.07億円の赤字。一時売られるが下値は堅い。

マーケットE＜3135＞ 1046 -54

6月の売上高7.9％減。5月の3.1％増から減少に転じる。

サイゼリヤ＜7581＞ 7600 +820

値上げ実施の可能性を引き続きポジティブ視。

SHIFT＜3697＞ 743.4 +63.6

初配実施などを見直す動きに。

ニチレイ＜2871＞ 2135.5 +109

不正アクセスによる過度な影響懸念後退続く。

いちご＜2337＞ 431 +17

第1四半期2ケタ減益で前日は売り先行も。

カプコン＜9697＞ 3412 +133

体験型施設が17日開業へ。

シマノ＜7309＞ 18755 +615

欧州系証券で投資判断格上げ観測も。

サッポロビール＜2501＞ 2045 +48.5

ディフェンシブシフトなどで食品株はしっかり。

小野薬品工業＜4528＞ 2425.5 +79

医薬品株にもディフェンシブとして資金流入。

博報堂DY＜2433＞ 1268.5 +40

特に材料ないがAI・半導体株からの資金シフトか。

ゼンショーHD＜7550＞ 9303 +103

小売セクターには資金シフトの流れが強まる方向へ。

パンパシHD＜7532＞ 889 +20

業績堅調な小売株として資金向かう。

キオクシアHD＜285A＞ 52110 -10000

米陪審が2億ドル超の賠償評決と伝わる。

太陽誘電＜6976＞ 11035 -1490

AIインフラ関連株の調整が続き。

SUMCO＜3436＞ 3914 -700

米国半導体株安の流れが継続で。

日本ケミコン<6997> 3160 -470

格上げも観測だがAIインフラ関連株安に抗えず。

TOWA<6315> 2791 -374

海外関連株安で半導体株は軟調。

日本電波工業<6779> 2719 -311

大きく水準訂正してきたAI関連株として。

SCREEN<7735> 16510 -2260

TSMCは好決算発表も株価下落で。

日本マイクロニクス<6871> 13970 -1960

メモリー関連株安の流れを映し。

イビデン<4062> 15685 -1720

半導体関連株売りの流れに押される。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 8801 -1089

サムスン電子も9％近い株価下落で。

芝浦メカトロニクス<6590> 5040 -380

半導体製造装置株は全般安く。《CS》