GMOペイメントゲートウェイとガロア、「PayPay給与受取」対応の採用・定着プラン開始

■求人掲載から給与前払い・デジタル払いまで一括支援、若年層の採用と定着を後押し

GMOペイメントゲートウェイ<3769>(東証プライム)とガロアは7月17日、アルバイトの採用から定着までを一括支援する「アルバイト採用&定着プラン」の提供を開始した。求人検索メディア「ギガバイト」、給与前払いサービス「即給 byGMO」、PayPay(PAYP:NASDAQ)が提供する給与デジタル払いサービス「PayPay給与受取」を組み合わせ、採用時の訴求から就業後の給与受け取り環境までを一体で整える。

同プランでは、「ギガバイト」の求人広告に利用できる広告クレジット10万円分を提供するほか、給与前払い対応求人の特集掲載や「即給 byGMO」「PayPay」のアイコン表示を行う。「即給 byGMO」は事業者向け月額利用料を無料とし、導入企業の従業員は働いた分の給与を給料日前に受け取れる。さらに所定の要件を満たせば、PayPayアプリでの給与受け取りも選択できる。

「ギガバイト」は全国200万件以上の求人情報を掲載し、利用者は1000万人以上。「即給 byGMO」は2026年5月31日時点で導入社数が1万5000社を超える。両社は、人手不足が続くなか、特に若年層が重視する給与受け取りの柔軟性を採用・定着施策に組み込み、求人応募から就業継続までの支援を強化する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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