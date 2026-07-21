エステー、トレッタキャッツを完全子会社化、猫用スマートトイレでペットケア事業強化

■「トレッタ」の技術とブランド・製品開発力を融合、ペットウェルネス領域を拡充

エステー<4951>(東証プライム)は7月17日、猫用スマートトイレ「トレッタ」などを展開するトレッタキャッツの株式を100%取得し、子会社化したと発表した。同日付で藤原一樹氏がトレッタキャッツの代表取締役に就任し、新たな経営体制へ移行した。エステーが中核事業と位置付けるペットケア事業の強化と新たな事業シナジーの創出を目指す。

「トレッタ」は、猫の体重、尿量、尿回数などの健康指標を自動で記録・管理するスマートトイレ。獣医師監修の専用アプリと連携し、測定データに一定の変化があれば飼い主のスマートフォンへ通知する。提携する全国100院以上の動物病院と情報を共有する「動物病院アラート連携システム」も備え、AI搭載カメラで多頭飼育時の猫を個別に識別、撮影・記録できる。

エステーは、トレッタキャッツの技術と自社のブランド力、製品開発力を融合し、ペットの健康管理と快適な暮らしを支える事業を拡充する方針。「くらしと社会を豊かにするウェルネスカンパニーへ」を掲げ、ペットと飼い主が長く健康に暮らせる「ペットとの共生によるウェルネス」の実現を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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