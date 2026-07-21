ネオマーケティング、AIに選ばれるブランド支援「戦略PR　For　AI」を開始

■調査リサーチとPR・メディア流通を融合、生成AIの回答内での引用・言及を支援

ネオマーケティング<4196>(東証スタンダード)は7月17日、グループ会社のPA Communicationと、AIの回答生成エンジン最適化(GEO)を推進する共同ソリューション「戦略PR For AI」の提供を開始したと発表した。ネオマーケティングの調査リサーチ力と、同社グループのPR・メディア流通力を組み合わせ、企業やブランドが生成AIから適切に認識・参照される情報環境の構築を支援する。

同サービスでは、独自マーケティングリサーチデータ、専門家による推薦・評価、第三者機関・メディアによる記事化という3要素を組み合わせてファクトを構築する。事前分析、マーケティングリサーチ、PR・メディア流通、効果検証、PDCA構築の5段階で施策を実行し、AI回答内での推奨地位や言及頻度を可視化・追跡する。

同社サイトのAI経由流入分析では、全セッションの55.0%が市場調査レポートのページから流入していたとしており、サービス設計にも一次情報の活用を反映した。生成AIを起点とする情報探索の広がりに対応し、独自データや専門家知見、第三者メディアでの情報発信を組み合わせた継続的な支援を行う。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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