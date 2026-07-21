イメージ情報開発、保険解約返戻金1200万円を特別利益計上、2027年3月期業績予想は未定

■財務体質強化とキャッシュ・フロー向上へ養老保険を解約

イメージ情報開発<3803>(東証グロース)は7月17日、2027年3月期第2四半期連結会計期間に、保険解約返戻金1200万円を特別利益として計上すると発表した。財務体質の強化とキャッシュ・フローの向上を目的に、加入していた養老保険を解約する。

特別利益は、保険積立金の簿価と解約返戻金との差額を「保険解約返戻金」として計上するもの。計上時期は2026年7月1日から9月30日までの第2四半期連結会計期間となる。

同社グループはサイブリッジ合同会社との資本業務提携による抜本的な事業構造改革を実施しており、現時点では経営成績を正確に見通すことが難しいとして、2027年3月期の連結業績予想を未定としている。業績予想は開示可能となった段階で速やかに公表する方針。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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