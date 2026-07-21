NE、韓国子会社「NE　Korea」を8月設立、日韓越境EC支援とアジア展開を推進

■資本金2億ウォン、10月事業開始予定、Cafe24との提携を基盤に韓国進出

NE<441A>(東証グロース)は7月17日、韓国・ソウル市に100%子会社「NE Korea Inc.」を設立すると発表した。資本金は2億ウォンで、設立予定日は8月3日、事業開始は10月1日を予定する。EC運営システムの開発、提供および運営管理を手掛ける。

同社は、AIエージェントによる取引普及を背景に商流のグローバル化が進むとみて、日本で確立したECバックヤード運営を基盤に、越境ECやアジア市場への事業領域拡大を中期経営計画の成長戦略に位置付けている。韓国のECプラットフォームを運営するCafe24 Corp.との業務提携を通じ、日韓相互の越境EC支援を目指す。

韓国進出は、主力の「ネクストエンジン」におけるGMV連動課金の拡大に向けた経営戦略の一環。新会社はNEが100%出資し、代表取締役には比護則良氏とイ・サンヒョン氏が就任する予定。2027年4月期業績への影響は軽微と予想している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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