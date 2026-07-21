岩井コスモホールディングス、第1四半期速報は営業収益40.5%増、純利益55.5%増

■米国株式収益の増加が寄与、営業利益81.3%増の43億6900万円

岩井コスモホールディングス<8707>(東証プライム)は7月17日、2027年3月期第1四半期連結決算の速報値を発表した。営業収益は94億9600万円で前年同期比40.5%増、営業利益は43億6900万円で同81.3%増、経常利益は46億8700万円で同74.0%増、親会社株主に帰属する四半期純利益は33億9800万円で同55.5%増となった。

増収の主因は米国株式収益の増加。営業収益の伸びを背景に、営業利益、経常利益、四半期純利益はいずれも前年同期を上回った。1株当たり四半期純利益は144円67銭で、前年同期の93円03銭から増加した。経常損益は55四半期連続の黒字となった。

同社グループの業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受けるため、業績予想は開示していない。今回の数値は現時点での合理的な判断による速報値で、実際の業績と異なる可能性がある。第1四半期の正式な連結決算は7月24日に発表する予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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