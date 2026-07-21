フリュー、6月売上高28.6%増、世界観ビジネス58.1%増、国内クレーンゲーム景品が好調

■累計売上高は16.3%増、ガールズトレンドは新筐体発売時期の遅れで減収

フリュー<6238>(東証プライム)は7月17日、2026年6月度の月次概況速報を発表した。6月の売上高は44億8100万円で前年同月比28.6%増となった。世界観ビジネスは32億7000万円で同58.1%増と大きく伸び、国内クレーンゲーム景品の好調が寄与した。4～6月累計売上高は118億6900万円で同16.3%増となった。

同社はプリントシール機やクレーンゲーム景品、キャラクター・コンテンツ関連商品などを展開する。6月のガールズトレンドビジネスは10億8600万円で前年同月比16.2%減となり、夏の新筐体発売時期の遅れが影響した。フリューニュービジネスは1億2500万円で同4.2%増だった。

主要KPIでは、プリントシール事業の総プレイ回数が177万回で前年同月比9.7%減、ピクトリンク月末有料会員数は118万人で同9.2%減。7月度の月次概況速報は8月7日に開示する予定としている。なお、月次数値は社内管理会計上の速報値で、決算発表時の数値と異なる場合がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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