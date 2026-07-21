BuySell　Technologies、6月仕入高は出張16%増・店舗24%増、買取事業が堅調

■出張訪問数4万4941件、グループ店舗は547店に拡大

BuySell Technologies<7685>(東証グロース)は7月17日、2026年6月の月次実績を発表した。出張訪問買取セグメントの仕入高は17億5400万円で前年同月比16%増、出張訪問数は4万4941件で同13%増となった。出張訪問数が計画通り堅調に推移し、管理会計上の指標である訪問粗利単価が前年を上回ったことが仕入高の増加に寄与した。

出張訪問買取では、「福ちゃん」の再訪率が22.0%と過去最高を更新し、「バイセル」も再訪の質的向上を図りながら20%を超えた。上期累計の仕入高は107億3900万円で前年比35%増、出張訪問数は24万5965件で同13%増となった。

店舗買取セグメントの6月仕入高は27億6000万円で前年同月比24%増。リピート獲得やマーケティング強化による査定数増加、店舗数の拡大が寄与した。6月はバイセル6店舗、タイムレス1店舗を新規出店し、直営店舗は245店、FC店舗は302店、グループ合計は547店となった。期末店舗数計画590店に対して計画通り進捗している。次回の7月月次は8月14日に公表する予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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