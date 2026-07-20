Microsoft、AI脆弱性検出基盤「Project Perception」を7月末までに投入か　Mythosより広い提供と低コストを狙う

Microsoftが、企業のコードベースから悪用可能な脆弱性を探すAIセキュリティ基盤「Project Perception」を7月末までに投入すると報じられている。現時点で価格、利用条件、対応ワークロード、正確な提供開始日は未公表だが、Anthropicの「Claude Mythos Preview」に比べて、より広い組織が使いやすく、コストも抑えられる構成を目指すとみられる。Glasswingへの招待を持たない企業のセキュリティチームにとっては、今夏の注目材料になりそうだ。

■Project Perceptionは7月末までの投入が見込まれる

Microsoftは、企業のコードベースをスキャンして悪用可能な脆弱性を見つけるAI駆動のセキュリティ基盤「Project Perception」の投入を準備している。The Informationが2026年7月17日に独占的に報じた。

投入時期は7月末までと見込まれている。この基盤は、Microsoft、OpenAI、AnthropicのAIモデルにセキュリティ分析タスクを振り分ける設計で、高価な最先端モデルは本当に価値が出る工程に限定し、大量スキャンにはより安価な蒸留モデルを割り当てるという。The Informationが最初に伝えたところによると、この構成は、AnthropicがMythosへ直接アクセスさせる場合よりも、継続的なエンタープライズ級の脆弱性探索コストを大きく下げることを狙っている。

Project Perceptionは、2026年2月にGoogle CloudからMicrosoftへ復帰したセキュリティ担当エグゼクティブバイスプレジデント、Hayete Gallotの下で進められている。Gallotは復帰後、セキュリティ事業をAI製品中心に再編し、旧来製品への投資を引き下げてきた。Project Perceptionは、その戦略転換を最も分かりやすく示す製品と位置付けられる。

■Mythosは強力だが、使える組織は限られる

Project Perceptionの市場戦略を理解するには、まずAnthropicが構築しながら一般公開しなかったものを見る必要がある。

Anthropicは2026年4月7日、「Claude Mythos Preview」を公開発表したが、同時に一般公開はしないと明らかにした。理由は明確で、Mythosがゼロデイ脆弱性を自律的に発見し、攻撃に使える形にまで持ち込めるためだ。Anthropicは、無制御に公開すれば2026年の大規模サイバー攻撃の可能性が大きく高まると、米政府高官に非公開で警告していた。

その代わりAnthropicは、審査済みの約50組織による制限付きコンソーシアム「Project Glasswing」を立ち上げた。参加組織にはAWS、Apple、Cisco、CrowdStrike、Google、JPMorganChase、Linux Foundation、Microsoft、NVIDIA、Palo Alto Networksが含まれ、Mythos Previewへのアクセスに加えて総額1億ドル分の利用クレジットが提供された。1ドル=162円換算では約162億円に相当する。

結果は、その懸念と能力の両方を裏付けた。2026年5月22日時点で、Glasswingの約50の参加組織は、世界の重要ソフトウェアシステム全体で1万件超の高深刻度または重大な脆弱性をMythosで特定した。Anthropic自身も1,000超のオープンソースプロジェクトをMythosでスキャンし、高深刻度または重大の候補6,202件を抽出した。このうち独立系セキュリティ企業が1,752件をレビューし、90.6%を真陽性だと確認している。

ただし、この成功自体が構造的な制約でもある。大半の企業セキュリティチームはGlasswingへの招待を持たず、参加への明確な道筋も見えていない。

■アクセス障壁はコストだけでなく規制にもある

Mythos級の能力に多くの企業が届かない理由は、コストだけではない。もう1つの障壁が規制である。

Mythosと同じ基盤アーキテクチャを使いながら、追加の安全対策を施した公開モデル「Fable 5」は、米政府の輸出規制対象となった。このためAnthropicは、越境利用の安全性を当局と確認する間、国外からのアクセスを停止せざるを得なかった。この期間、Microsoft自身もAzure顧客によるFableへのアクセスを制限していた。

Fable 5の輸出上の扱いはその後一部回復したものの、欧州の政府機関や金融機関はMythosへのアクセスを得るため、米政府に積極的に働きかけてきたが、現時点では大規模な提供には至っていない。

Microsoftは同程度の規制摩擦には直面しないと見込まれている。OpenAIがGPT-5.6で通ったものに似た審査を受ける必要はあるかもしれないが、60超のリージョンにまたがるAzureの世界的なデータセンター網を持つことで、Anthropicのアクセス制御が届いていない同盟国市場に構造的に対応しやすい立場にある。数カ月にわたりワシントンに働きかけてきた欧州の政府機関や金融機関にとって、これは小さくない違いである。

■基盤技術MDASHは100超のAIエージェントを束ねる

Project Perceptionは、実績のない状態で現れるわけではない。

MicrosoftのAutonomous Code Securityチームはここ数カ月、MDASH（Multi-model Agentic Scanning Harness）を構築してきた。これは100を超える専門AIエージェントを、最先端モデルと蒸留モデルのアンサンブル上で統合し、悪用可能な脆弱性の発見、検証、実証までを一貫して進める仕組みである。チームには、複雑なオープンソースプロジェクトで実際のバグを見つけて修正する自律システムを開発し、DARPA AI Cyber Challengeで優勝したTeam Atlantaのメンバーも含まれる。

このシステムは5段階のパイプラインで動作する。第1段階のprepareでは対象コードベースを取り込み、言語に応じた索引を作り、過去のコミット分析から攻撃面を洗い出す。第2段階ではscanエージェントが候補となるコード経路を走査し、脆弱性の仮説と根拠を出力する。第3段階では別系統のdebaterエージェント群が、それぞれの検出結果について到達可能性と悪用可能性の賛否を議論し、モデル間の不一致をノイズではなくシグナルとして扱う。第4段階で意味的に同じ検出結果を重複排除し、第5段階のproveでトリガー入力を構築・実行して候補脆弱性が本物かを動的に確かめる。

この構造は、既知の危険パターンにハードコードされたルールを当てる従来の静的解析と異なる。静的解析ツールは、ファイルをまたぐデータフロー解析、実行経路をたどった悪用可能性の確認、複数コンポーネントにまたがる脆弱性連鎖の実証を行えない。MDASHはこの3つを実行できる。

■ベンチマークと社内コードで示された性能

2026年6月上旬のBuild 2026時点で、MDASHはCyberGymベンチマークで96.55%に達していた。CyberGymは、188件のオープンソースプロジェクトから集めた1,507件の実世界の脆弱性再現タスクで構成される、公開検証済みの評価フレームワークである。5月の立ち上げ時の88.45%から、およそ10ポイント改善した計算になる。比較として、従来型の商用静的解析ツールは、新規または連鎖型の脆弱性クラスを含むベンチマーク群では一般に30〜50%台にとどまる。

一方、Microsoftの社内コードでの結果は、さらに厳しい現実に基づく。パッチ適用前のスナップショットに対する事後検証では、監査が重ねられてきたWindowsの2つのコンポーネントにおいて、MDASHはclfs.sysで5年間にわたるMicrosoft Security Response Centerの確認済み28件に対し96%の再現率を、tcpip.sysで確認済み7件に対し100%の再現率を記録した。

2026年5月のPatch Tuesdayでは、MDASHが研究者によるWindowsのネットワークおよび認証スタックの脆弱性16件の特定を支援した。これには、Windows TCP/IPスタック（tcpip.sys）やIKEv2サービス（ikeext.dll）などの4件の重大なリモートコード実行脆弱性が含まれる。その後、このシステムはWindows、Azure、ID関連の開発ワークフローで実運用に入り、検出結果はDefender、GitHub、Azure DevOpsに取り込まれ、優先順位付けや修正に活用されている。

■競争力の鍵は単一モデルではなくルーティング層にある

Project Perceptionに組み込まれたアーキテクチャ上の主張は、コスト面よりも戦略面で重要であり、同時に見落とされやすい。

MicrosoftでAgentic Security担当VPを務め、MDASHの設計者でもあるTaesoo Kimは、2026年5月に同システムを発表したMicrosoft Security Blogでこう述べている。「AI vulnerability discovery has crossed from research curiosity into production-grade defense at enterprise scale, and the durable advantage lies in the agentic system around the model rather than any single model itself.」

この見方が、AnthropicとMicrosoftの競争関係に明確な含意を与える。Kimの整理では、AnthropicのMythosが持つ優位性、つまり一般公開を見送りGlasswingでアクセスを管理する根拠になったモデル能力は、一時的なものにすぎない。より優れたモデルが登場しても、MDASHのターゲティング、検証、重複排除、実証の各段階を作り直す必要はない。顧客がプロジェクトごとに蓄積した文脈情報、スキャン用プラグイン、実証用エージェントへの投資も引き継げる。

Microsoftは、Azureのインフラ、Defenderのエンドポイントテレメトリー、GitHubのソースコード、Entra IDのIDシグナルを持つ。このため、単独のモデル提供企業には再現しにくい形で、これらをAIセキュリティフィードとして統合できる。Project Perceptionが最終的に売ろうとしているのは、モデルそのものではなく、この組み合わせである。

ただし反対側の論点も明確だ。脆弱性検出をAnthropicを含む複数AIモデルにまたがって処理する製品は、セキュリティ上重要なワークフローを1社のベンダーに集中させることにもなる。Project Perceptionを検討する顧客は、Microsoftのツール上に構築したオーケストレーション層や統合層を、将来ベンダー変更時に切り出せるかどうかを見極める必要がある。

■企業のセキュリティチームが見るべき点

Project Perceptionの提供範囲が、そのコスト訴求どおりに広く開かれるかは、なお確認が必要である。パッチ公開前に悪用可能な脆弱性を見つけ、実証まで行えるツールは、通常のセキュリティソフトウェアとは性格が大きく異なるため、提供開始時点で利用が制限される可能性もある。

Microsoftは、価格、利用資格、対応ワークロード、そして「7月末まで」という以上の具体的な提供開始日を確認していない。

それでも、確認できる事実はAIセキュリティの地図が、多くの企業の調達サイクルより速く変化していることだ。AnthropicのGlasswingは、最先端AIが人手のセキュリティチームでは追いつけない規模と速度で脆弱性を見つけられることを示した。MicrosoftのProject Perceptionは、その能力、あるいはそれに十分近いものを、Glasswingの最初の3カ月を特徴付けた輸出規制やアクセス制限なしに、はるかに広い組織へ持ち込めるかに賭けている。

Glasswingからの招待をまだ待っている大多数の企業セキュリティチームにとって、これはこの夏のAI防御分野で最も重要な動きの1つになる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●Project PerceptionはなぜMythosよりコストを抑えられるのですか

コスト差の主因は、モデルを置き換えることではなくアーキテクチャです。Project Perceptionは、各セキュリティ分析タスクを最適なAIモデルに振り分けるルーティング層を使い、ファイル横断の推論やエクスプロイト構築のような工程にだけ高価な最先端モデルを使い、大量のスキャン工程にはより高速で安価な蒸留モデルを使います。Mythosへ直接アクセスする方式では、必要性にかかわらずすべての問い合わせに最先端モデル相当の計算資源を使います。そのため、基盤モデルに同じ最先端系の選択肢を含んでいても、脆弱性レポート1件当たりの平均コストを大きく下げられるという考え方です。

●MDASHとは何ですか。Project Perceptionと同じものですか

MDASHはMulti-model Agentic Scanning Harnessの略で、MicrosoftのAutonomous Code Securityチームが構築した5段階のパイプラインです。100を超える専門AIエージェントを統合し、企業コードベースから悪用可能な脆弱性を発見し、議論し、検証し、実証します。Microsoftは、Project PerceptionがMDASHをそのまま商用化したものか、類似アーキテクチャを土台にした製品か、あるいは別のものかを確認していません。確認されているのは、MDASHがすでにMicrosoft社内のWindows、Azure、ID関連の開発チームで実運用され、CyberGymで96.55%を記録し、Neowinの7月17日報道でもProject Perceptionと並んで言及されたことです。

●Anthropicの輸出規制は、なぜMicrosoftに同じ形では当てはまらないのですか

Mythosと同じ基盤アーキテクチャを持つAnthropicのFable 5は、自律的な脆弱性悪用能力を理由に、米政府命令で米国外への輸出が禁じられました。一方、Microsoftは主としてAIモデルの輸出企業ではなく、プラットフォームとサービスの提供企業であり、同社のセキュリティ製品は、OpenAIのGPT-5.6が通ったものに近い別の規制審査プロセスをたどると見込まれています。ただし、Project Perceptionが輸出審査を受けないと確認されたわけではなく、初期アクセスが別の形で制限される可能性は残ります。

●より優れたAIモデルが登場したら、Microsoftの優位性は消えますか

Microsoft側の答えは、意図的にそうならないよう設計している、というものです。MDASHはモデル非依存の構造を採っており、新しいモデルが使えるようになれば、アンサンブルへの組み込みは設定変更とA/Bテストで済み、全面的な作り直しは不要だとされています。プロジェクトごとの文脈ファイル、スキャンプラグイン、実証エージェント、DefenderやGitHubとの統合も次世代モデルへ引き継げます。ただし、この説明が実運用でも成り立つのか、また統合層が実際には乗り換えコストを高める囲い込みにならないかは、導入前に確認すべき論点です。

元記事: Microsoft Project Perception: AI Bug Hunter Set to Rival Mythos With Wider Access and Lower Cost