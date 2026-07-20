韓国中銀が3年半ぶり利上げ、AI向けHBM輸出急増が物価を押し上げ

韓国銀行は7月16日、政策金利を2.75％へ引き上げ、3年半ぶりの利上げに踏み切った。背景には原油高やウォン安に加え、AI向け高帯域幅メモリ（HBM）の輸出急増がもたらす景気過熱と物価上昇がある。市場では8月27日の次回会合でも追加利上げが見込まれているが、半導体投資を支える成長との両立はなお不確実だ。

■韓国銀行は2.75％へ利上げ、引き締め局面入りを明示

韓国銀行は7月16日、7日物レポ金利を25ベーシスポイント引き上げ、2.75％とした。14カ月続いた据え置きを終え、シン・ヒョンソン総裁は今回の決定を引き締めサイクルの始まりと明確に位置付けた。

決定は金融通貨委員会の全会一致だった。これは方向感への迷いが小さいことを示す。7月16日までの8会合では金利は2.50％に据え置かれていたが、その水準自体が2024年10月から2025年5月までに計100ベーシスポイント引き下げられた結果だった。韓国JoongAng Dailyの報道が示す通り、低成長への対応として始まった14カ月の緩和局面は、結果として物価上昇への弱点になったと委員全員が判断した形だ。

■引き金は3％超のインフレ継続、原油高とウォン安が重なる

直接の引き金は物価上昇の継続だ。韓国の消費者物価は2026年6月に前年同月比3.2％上昇し、5月の3.1％に続いて2カ月連続で3％を超えた。韓国銀行の目標である2％も大きく上回る。

韓国銀行の見通しでは、原油高によるインフレ圧力は少なくとも1年続く。背景には、米国、イスラエル、イランを巡る継続中の衝突があり、世界のエネルギー市場は2月下旬以降、高止まりが続いている。

これに加え、構造的な圧力が2つある。1つはウォン安の定着で、輸入品全般の価格を押し上げていることだ。もう1つは、現物受け渡しを伴わず現金決済されるオフショアのデリバティブ市場であるノンデリバラブル・フォワード（NDF）市場で、シン総裁はこれを為替の脆弱性を生む要因として具体的に挙げた。ウォンは完全自由兌換通貨ではないため、価格形成の相当部分が国内経済への関与が薄い参加者も含む海外市場に左右される。7月上旬に始まった24時間ウォン取引の試行は、国内側の代替市場を常時設ける狙いだったが、総裁は記者団に対し、これまでの効果は「限定的」だと述べた。

■景気を押し上げる中心はHBM、AI半導体向け需要が輸出をけん引

今回の物価問題は韓国の成長物語と切り離せず、その成長は高帯域幅メモリ（HBM）という単一の製品群と切り離せない。HBMは、大規模AIで必要となる膨大なデータを高速に処理装置へ渡すためのメモリアーキテクチャだ。従来型DRAMではプロセッサとの通信路が細く、AIモデルの大型化に伴い、GPUそのものではなくデータ供給速度が制約になっていた。

HBMは複数のDRAMダイを垂直に積層し、TSV（シリコン貫通電極）と呼ばれる微細な銅の接続で結び、プロセッサの隣に配置されたインターポーザ上に載せることで、この制約を緩和する。TechTimesがSK HynixのHBM4Eサンプル出荷時に報じたところによれば、現行世代のHBM4Eは12層構造で、1スタック当たりおよそ毎秒4TBの帯域を実現し、前世代の約3.5倍の性能を持つとされる。

HBMの世界供給の大半はSK HynixとSamsung Electronicsが担い、米Micron Technologyが3番目の主要メーカーだ。AIインフラ拡大が求める規模に見合う生産中の有力な代替手段は存在しない。High Bandwidth Memoryの市場シェアに関するWikipedia項目にある通り、現在出荷されるNvidiaやAMDなどのAIアクセラレーターチップには、ほぼすべて韓国内の製造拠点で生産されたHBMが搭載されている。

■6月輸出は月間1000億ドル超、半導体だけで約7.26兆円

この構造が、近年に例のない市場動向を生んだ。韓国産業通商資源部の6月輸出データによると、2026年6月の月間輸出額は1022億5000万ドル（約16兆5645億円、1ドル＝162円換算）に達し、韓国史上初めて1000億ドルを超えた。前年同月比では70.9％増で、伸び率は1978年10月以来の高水準だった。

半導体輸出は448億2000万ドル（約7兆2608億円）で、前年同月比199.5％増だった。世界のAIインフラ投資が、メモリ需要を業界の供給実績を超える水準へ押し上げている。これにより韓国は、月間輸出額が1000億ドルを超えた史上4番目の国となり、ドイツ、中国、米国に続いた。

シン総裁は、この輸出収入が国内経済に流れ込む経路として交易条件の改善を挙げた。半導体の輸出価格が原油や資源の輸入価格より速く上がれば、韓国が海外で稼ぐ1ドル当たりの購買力は高まる。第1四半期の実質GDPは前年同期比3.8％増と2021年第4四半期以来の高い伸びを示したが、国民総所得はそれをさらに大きく上回るペースで拡大した。

こうした動きを受け、韓国企画財政部は7月14日、2026年通年の実質GDP成長率見通しを2.0％から3.0％へ引き上げた。これは過去5年で最も高い年間予測だ。半導体輸出価格をデフレーターに反映する名目GDPは12.3％増が見込まれ、アジア通貨危機前年の1996年以来の高い伸びになるとされる。

Samsung Electronicsを含む半導体企業の多額の業績連動ボーナスは、ソウルの不動産市場にも流れ込み、エネルギー高ですでに上向いていた消費者物価に需要面から拍車をかけている。今回の利上げは、財政刺激や過度な信用膨張ではなく、技術サイクルによって経済が過熱したことへの対応という性格が強い。

■家計への影響は先行、変動金利型の借り手が直撃を受けやすい

今回の利上げでまず負担を感じるのは家計だ。国会議員に提出された韓国銀行のデータによれば、住宅ローン金利が25ベーシスポイント上がると、韓国の借り手全体の年間利払い負担は約1兆8000億ウォン増える。ドル換算では約13億ドル（約2106億円）に相当する。個人の平均では、年間の利払いが約30万ウォン、約217ドル（約3万5154円）増える計算だ。

3000万ウォンではなく3億ウォンの新規住宅ローンを30年で返済する場合、月々の返済額は約4万4000ウォン増える。負担は均等ではない。2026年5月末時点で新規家計借り入れに占める変動金利型の比率は75.4％に達し、2025年11月の45.4％から大きく上昇していた。緩和局面で金利低位が続くと見込んで変動型に移った借り手ほど、政策金利の波及を早く受けやすい。

Korea TimesがKorea Investment and SecuritiesおよびHana Securitiesを引用して報じたところでは、大手金融機関の5年固定型住宅ローン金利は今月だけで最大0.4ポイント上昇し、4.77〜7.49％のレンジに達している。

■市場は8月追加利上げを織り込む一方、半導体景気が長引けば終着点も上振れか

市場では、8月27日の会合で少なくともあと1回の利上げがあるとの見方が強まっている。Korea Investment and SecuritiesとHana Securitiesはいずれも7月17日、次の利上げは8月に実施されると予想した。アナリストの予測では、引き締め局面の最終到達点は3.25〜3.50％で、7月の動きに加えてさらに3〜4回の利上げを含意する。

シン総裁が示した論点は重要だ。半導体価格の高止まりが長引けば、引き締めサイクルも想定より長くなる可能性がある。通常の利上げは、過剰な信用拡大による景気過熱を抑えるために行われるが、今回は仕組みが異なる。チップ価格の上昇が所得を押し上げ、その所得が不動産やサービス、エネルギーなどへの需要を増やし、さらに物価を押し上げるという連鎖だ。

この半導体ブームは借金主導の需要バブルではなく、交易条件の構造的改善に伴う現象であり、韓国銀行が直接対処できる手段は事実上、借り入れコストを全体に引き上げることしかない。ここに政策の難しさがある。

■半導体投資を傷つけずに物価を抑えられるかが最大の難題

Samsung ElectronicsとSK Hynixは、忠清道や全羅道の半導体クラスターを含む国内投資や、政府の別個の半導体投資プログラムを通じて、大規模な能力増強を進めている。SK HynixとSamsungの半導体クラスター投資計画が示す通り、こうした拡張には継続的な資本投下が必要だ。

政策金利が高いほど、その資金調達コストは上がる。国内需要を十分に減速させてインフレ率を2％へ戻すほど強い引き締めは、どこかの段階で、2027年以降もAI向けメモリの優位を維持するために必要なファブ投資そのものの調達コストを押し上げることになる。韓国銀行は、標準的な金融政策の教科書にはない難題に直面している。

シン総裁は7月16日の記者会見で、「半導体がAI時代のインフラ構築の核心要素になるなら、チップ価格は韓国経済の長期成長トレンドを示す非常に意味のある指標になり得る」と述べた。その上で、「チップ価格の上昇が長期にわたり続けば、引き締めサイクルは想定より長くなる可能性がある」と語った。

■株式市場は乱高下、為替には一定の下支え期待

7月16日の韓国株式市場は荒い値動きとなった。CNBCが当日の取引を報じたところでは、KOSPI指数は6％超下落し、Samsung ElectronicsとSK Hynixは米半導体株の前夜安に連動した。レバレッジ型ETFによって増幅された売りの中で、売りサイドカーも発動した。

この前には、Korea Investment and Securitiesの弱気な決算メモがSK Hynixの第2四半期営業利益を市場予想より約8％低いと見込んだことを受け、7月13日にKOSPIが8.95％急落していた。2026年に入って7回目のサーキットブレーカー事案だった。

もっとも、多くの市場ストラテジストは7月16日の売りを利上げそのものに帰していない。利上げは数カ月前から広く予想されており、韓国株への短期資金流入を左右するのは、25ベーシスポイントの政策変更よりもAI投資サイクルの勢いと半導体企業の業績だというのが大勢の見方だった。

為替面では、今回の利上げによって米連邦準備制度理事会（FRB）との金利差がやや縮小する見通しだ。The Edge Consultancyの金利差分析によれば、FRBの政策金利の中心値は3.625％で、韓国の2.75％はなお約90ベーシスポイント下回るが、その差の縮小は利回りを求める資金流入を通じてウォンの小幅な下支えになるとみられている。ウォンはここ数週間、ほぼ2カ月にわたって上回っていた心理的節目の1ドル＝1500ウォンを再び下回っていた。シン総裁は前週、国会で、経常黒字が通年で過去最高の2900億ドル（約46兆9800億円）に達する見通しを踏まえ、ウォンには「上昇余地が十分ある」と述べていた。

■暗号資産や新興国政策にも波及、ただし韓国銀行は景気の底堅さを見込む

個人参加率が世界でも高い韓国の暗号資産市場でも、引き締め強化は一定の重しになり得る。歴史的には、韓国で金利が上昇すると、個人投資家のリスク選好は圧縮されやすかった。もっとも、今回の金利水準でその力学がどこまで顕在化するのか、それとも追加利上げが進んで初めて意味を持つのかは、なお見極めが必要だ。7月13日の暗号資産デリバティブ市場の清算動向は、すでにKOSPIの変動がデジタル資産市場へ波及していることを示した。

韓国銀行自身は、引き締め局面でも景気の耐久力は保たれるとみている。政策声明では、「輸出と投資は半導体の上昇局面を背景に力強い成長を続ける」とし、個人消費の回復も広がると見込んだ。8月に更新見通しを公表する際には、5月時点の2026年成長率見通し2.6％から上方修正する可能性が高い。シン総裁も現在の数値はすでに「低すぎる」と示唆している。

より広い新興国の文脈でも今回の動きは目立つ。2025年から2026年初めにかけて多くの中銀が利下げ方向へ傾いていた流れに逆行するからだ。地政学ショックと構造的な需要変化によって、積極的な引き締めなしでもインフレが目標へ収束するという前提は崩れた。韓国では、そのインフレの一部が財政の過剰や金融政策の誤りではなく、交易条件の本物の改善から生じている点が特殊であり、それが韓国銀行の対応余地を狭めている。

■注目ポイントQ&A

●韓国銀行はなぜ2026年7月に利上げしたのですか？

主因はインフレです。2026年6月の韓国の消費者物価指数は前年同月比3.2％上昇し、2カ月連続で3％を超え、韓国銀行の2％目標を大きく上回りました。韓国銀行は、米国・イスラエル・イランを巡る継続中の衝突に伴う原油高と、オフショアNDF市場の影響も受けるウォン安を構造要因として挙げています。加えて、記録的な半導体輸出に支えられた成長もトレンドを上回っており、委員会は全会一致で利上げを決めました。

●HBMとは何で、なぜ韓国経済を押し上げているのですか？

HBMは、高帯域幅メモリと呼ばれるAI向けメモリ技術です。複数のメモリダイを積層してGPUやAIチップの近くに配置し、毎秒数TB規模の帯域でデータを供給できます。SK HynixとSamsung Electronicsが供給の大半を担っており、AIインフラ投資の拡大で需要が急増しました。2026年6月の韓国の半導体輸出は前年同月比199.5％増となり、GDP成長や家計所得、そして韓国銀行が抑えようとしている需要インフレ圧力につながっています。

●次の政策決定会合はいつで、追加利上げはありそうですか？

次回会合は2026年8月27日の予定です。市場や複数のセルサイドアナリストは、この会合でさらに25ベーシスポイントの利上げが行われる可能性を高く見ています。ただしシン総裁は事前の確約を避けており、判断は7月の物価統計、第2四半期の成長率、金融安定指標に左右されるとしています。現在の市場コンセンサスは、最終到達金利を3.25〜3.50％とみています。

●利上げは韓国の半導体投資ブームを損なう可能性がありますか？

それが今回の決定で浮上した中心的な政策リスクです。Samsung ElectronicsとSK Hynixは複数年にわたる能力増強を進めており、新工場や先端パッケージング設備、EUV露光装置などへの継続投資が必要です。消費者物価を冷やしつつ半導体業界の資金調達コストを大きく押し上げない程度の引き締めなら両立の余地がありますが、インフレが長引いて市場予想以上の利上げを迫られれば、必要な投資の資金コストも上昇します。シン総裁も、半導体価格の高止まりが長引けば引き締めも長期化し得ると認めています。

元記事: Bank of Korea Ends Three-Year Rate Freeze as AI Chip Boom Stokes Inflation