ステビア由来成分と抗うつ薬の組み合わせ、腸内の有益菌を抑制　ケンブリッジ大研究

低カロリー甘味料が薬やカフェイン、香料と組み合わさったとき、腸内細菌への作用が変わる可能性がある。ケンブリッジ大学の研究チームは実験室で100件超の相互作用を確認し、とくにステビア由来成分イソステビオールと抗うつ薬デュロキセチンの組み合わせが有益菌を強く抑制した。結果はin vitro（試験管内）での観察であり、臨床的な判断にはヒト試験が必要である。

■甘味料と薬の組み合わせを系統的に調べた

朝のコーヒーに入れる甘味料が、処方薬と相互作用し、腸内の有益な細菌を抑える可能性がある。英ケンブリッジ大学のMedical Research Council Toxicology Unitの研究者らは、学術誌「Molecular Systems Biology」に発表した研究で、この点を大規模に調べた。

研究チームは、市販されている低カロリー甘味料39種類を、25種の腸内細菌に対して試験した。対象には人工甘味料と天然由来甘味料の両方が含まれる。そのうえで各甘味料を、医薬品、カフェイン、一般的な食品香料と組み合わせて追加スクリーニングしたところ、100件を超える組み合わせで、甘味料単独とは異なる振る舞いが確認された。

この研究が出た時点でも、規制当局は甘味料を基本的に単独成分として評価している。個々の化合物ごとに許容一日摂取量を設定する一方、腸内で薬とどう相互作用するかのスクリーニングは通常求めていない。今回の研究は、その組み合わせ空間を体系的に調べた初の大規模研究だと位置付けられており、低カロリー甘味料は体内で代謝的に中立な「通過物」にすぎないという業界の基本的な前提に問いを投げかけている。

■目立ったのはイソステビオールとデュロキセチンの組み合わせ

研究者らが最も懸念すべき組み合わせとして挙げたのは、イソステビオールとデュロキセチンだった。イソステビオールはステビア由来の化合物で、食品や飲料に広く使われている。デュロキセチンは抗うつ薬・抗不安薬で、「Cymbalta」などの商品名でも知られる。

実験室条件でこの2つを組み合わせると、Roseburia intestinalisとParabacteroides merdaeの増殖が強く抑えられた。どちらも腸の健康を守る重要な細菌とされる。とくにRoseburia intestinalisは、短鎖脂肪酸の酪酸を主要に産生する菌として知られる。酪酸は大腸上皮細胞の主要なエネルギー源であり、腸管バリアを強化し、免疫機能の調節にも関わる。この菌の減少は、糖尿病や代謝機能障害の患者で確認されている。

デュロキセチンに関する発見の射程は、それだけでも小さくない。2023年には米国で420万人超にデュロキセチンが処方されており、デュロキセチン使用者と、ステビアで甘味付けされた製品を日常的に摂取する人々の重なりは、現実的かつ相当規模のある集団だと考えられる。

■相関ではなく、細菌の反応を直接測定した

今回の技術的な意義は、集団レベルの相関ではなく、細菌増殖の反応を直接測定した点にある。これまでの研究でも、甘味料摂取とマイクロバイオームの変化との関連は、ヒト集団や動物モデルで示されてきたが、正確な仕組みを切り分けるのは難しかった。

今回の実験では、25種の腸内細菌をそれぞれ管理された培養条件で単独に増やし、各甘味料に直接さらして変化を測定した。その後、組み合わせ条件でも同じスクリーニングを繰り返した。甘味料を異物性化学物質（xenobiotics）として扱い、細菌増殖への直接作用を系統的にマッピングする手法は、食品安全研究というより薬理毒性学に近い発想であり、より粒度の細かい結果をもたらした。

周辺研究からは、どの生化学経路が乱されているのかも部分的に見え始めている。甘味料は、栄養感知に関わるGタンパク質共役受容体、特にFFAR2（GPR43）やFFAR3（GPR41）に干渉する。これらは本来、健全な腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸によって活性化される受容体である。甘味料がこのシグナルを占有または攪乱すると、細菌が生きる競争環境が変わり、どの菌種が優勢になり、どの菌種が減るかが実質的に変化する。

一部の甘味料は胆汁酸代謝にも干渉し、PI3K/AktやmTORC1を含む細胞内シグナル経路を活性化して、細菌の遺伝子発現に影響する。デュロキセチンについても、別研究で細菌の細胞質酵素に結合し、細菌が分泌する代謝物のプロファイルを変えることが示されている。このため、イソステビオールとの組み合わせは、並行した別経路ではなく、作用が重なり合う形でRoseburia intestinalisを抑えている可能性がある。

■模擬腸内コミュニティーでも多様性が低下

研究者らは、実際の腸内では細菌が単独で存在しないことも踏まえた。単一菌種の試験後、25菌種すべてを含む合成微生物コミュニティーを構築し、一定期間発達させたうえで、甘味料と薬の組み合わせを導入した。

このモデルでは、イソステビオールとデュロキセチンの組み合わせにより、微生物全体の多様性が低下した。一般に研究者は、こうした多様性低下を、より望ましくない健康転帰と関連する指標として扱っている。また、コミュニティー内で優勢になる菌種の構成も変化した。

さらに解析すると、この組み合わせは一部の宿主細胞に対する毒性を高め、炎症や免疫シグナルに関わる細胞にも干渉した。ただし研究者らは、これらの効果が単純化した実験室モデルで観察されたものにすぎず、生きた人間で確認されたものではないと慎重に述べている。実際の腸内は、数百種の細菌、pHの変動、粘液層、免疫監視などを含む複雑な環境であり、培養皿では再現できない。臨床的な推奨に進むにはヒト試験が必要である。

論文の筆頭著者の1人であるSonja Blasche氏は、「甘味料はしばしば代謝的に中立だと売り込まれているが、私たちの研究はこの考え方に疑問を投げかける。甘味料は腸内細菌に直接影響しうること、特に薬剤や食品添加物など他の化合物と混ざった場合にそうした影響が起こりうることが分かった」と述べた。

上席著者のKiran Patil氏は、「我々の研究は、人工甘味料が体内を受動的に通過するだけではないことを示唆している。腸内微生物と相互作用し、その影響は薬剤のような他の物質によって増幅または変化しうる」と説明した。

■39種類の約4分の3で何らかの影響

39種類の甘味料全体で見ても、今回の結果の広がりは注目に値する。試験対象の約4分の3が、少なくとも1種の細菌の増殖を変化させた。これには、アスパルテーム、サッカリン、アセスルファムK、スクラロースといった合成化合物だけでなく、ステビアとその誘導体を含む天然由来化合物も含まれる。

この結果は、消費者がしばしば抱く「天然由来の甘味料は人工甘味料より自動的に安全だ」という区別に疑問を投げかける。今回もっとも目立つ結果の中心にあったステビア由来成分のイソステビオールは人工物ではないが、腸内細菌に対する組み合わせ効果は研究中で最も強く記録された。

100件超の組み合わせ相互作用が、すべて同じ方向に有害だったわけではない。34件では甘味料と別の物質の組み合わせにより細菌への作用が増幅し、68件では作用が弱まった。ただし、どちらも自動的に無害とは言えない。たとえば抑制作用が弱まることで、甘味料単独なら抑えられていた菌株が相対的に増える可能性も理論上はある。

■規制の盲点と広がる関連研究

今回の方法論上の介入は、人々が現実に同時摂取する物質と甘味料を組み合わせて評価した点にある。ここから、甘味料が市場に出る前の評価方法に構造的な空白があることが浮かび上がる。米食品医薬品局（FDA）や欧州食品安全機関（EFSA）を含む規制当局は、甘味料を単独成分として評価し、化合物ごとに許容一日摂取量を定めている。

規制当局が問うのは、「この単一化合物を単独で摂取した場合、どの用量で害が出るか」である。これに対し今回の研究が問うたのは、「この化合物が、薬やカフェイン、香料添加物と同時に腸内に存在したとき何が起きるか」だった。この2つは同じ問いではなく、得られる答えも同じではない。新研究で記録された100件超の相互作用は、標準的な単一化合物試験では捉えられない規制上の盲点に当たる。

この空白は、薬理マイクロバイオミクス（pharmacomicrobiomics）という新しい分野とも重なる。これは、腸内マイクロバイオームの違いが薬の作用、体内動態、毒性にどう影響するか、またその逆を系統的に調べる研究領域である。この分野ではすでに、30種類超の薬剤が腸内微生物によって代謝され、マイクロバイオームが医薬品の活性化、不活化、毒性変化に関わることが示されている。今回の研究は、その枠組みを新しい方向に広げ、食品添加物として摂取される甘味料のような非医薬品の異物性化学物質も、薬が作用する微生物環境を作り変えうることを示した。

関連文献でも似たシグナルが集まりつつある。2026年4月に「Trends in Microbiology」に掲載された総説では、サッカリンが個別甘味料の中でヒトの血糖応答に最も顕著な影響を及ぼし、その作用はマイクロバイオーム攪乱を介すると結論づけた。また複数の人工甘味料が、薬剤耐性病原体の菌株を含む細菌の増殖を阻害することも示されている。

別の研究として、Cedars-Sinaiの研究者らは2026年6月のENDO 2026で、非糖系甘味料を摂取した人は、摂取しなかった人に比べて小腸内の有益菌の多様性が有意に低かったと発表した。さらにTufts UniversityのFood is Medicine Instituteによるメタ解析は、「Current Atherosclerosis Reports」に掲載され、成人を対象とした無作為化比較試験21件を統合した。その結果、人工甘味料やその他の低カロリー甘味料は、水のような無カロリー対照と直接比較した場合、空腹時インスリン値と、長期的な血糖管理の標準的指標であるHbA1cを上昇させた。筆頭著者のMeng Wang氏は、「個々の試験結果を統合すると、これらの化合物に代謝上の害がある可能性を示すシグナルが見えてくる」と述べた。

世界保健機関（WHO）も2023年、体重管理のために非糖系甘味料を日常的に使うことを推奨しないガイドラインを公表した。長期的利益のエビデンスが不十分であることに加え、成人で2型糖尿病、心血管疾患、死亡リスクの上昇といった潜在的リスクがあることを理由に挙げている。

■いますぐ中止を勧める内容ではない

今回の研究に関わった研究者らは、甘味料の摂取や服薬を直ちにやめるよう勧めているわけではない。得られた知見はin vitroのものであり、実験室で確認された腸内レベルの影響が、生きた人間で測定可能な健康差につながるかどうかは未解明である。これを確かめるにはヒト臨床試験が必要だ。

それでも今回の結果が示唆するのは、甘味料がどのような文脈で摂取されるか、とりわけ処方薬を同時に服用しているかが、現在の規制や製品表示が認めている以上に重要かもしれないということだ。うつ病や不安症の管理でデュロキセチンを使いながら、日常的にステビア系製品で飲食物を甘くしている人は、珍しくない現実的なケースである。

この組み合わせが長期的健康に影響する形で腸内マイクロバイオームを変えているのかどうかは、科学文献がいま問うべき理由を得た段階にあるが、まだ臨床試験データはない。臨床側にとっては、食物と薬の相互作用を考える際、吸収・分布・代謝だけでなく、患者が摂取する食品が薬の働く細菌環境そのものをどう変えるかという視点を加える研究だと言える。

この論文は、EUのHorizon 2020 programmeと英Medical Research Councilの資金支援を受けた。

■注目ポイントQ&A

●デュロキセチン（Cymbalta）を服用している場合、ステビア甘味料は危険ですか？

ケンブリッジ大学の研究では、ステビア由来成分のイソステビオールとデュロキセチンを組み合わせると、実験室条件で2種類の有益な腸内細菌が抑制されました。ただし、これはヒト試験ではなくin vitro実験であり、この結果だけで臨床上の推奨はできません。それでも、特に毎日ステビア製品を摂取している人にとっては、処方医や薬剤師に相談する検討材料になる可能性があります。

●なぜ甘味料の安全規制では、薬との相互作用が想定されていないのですか？

規制当局は通常、甘味料を単一成分として評価し、単独摂取時にどの用量で害が出るかを基準に許容一日摂取量を定めます。一方で、薬、カフェイン、食品添加物と同時に摂取したときの相互作用は、体系的には試験されていません。今回の研究は、その組み合わせ領域を系統的に調べた初期の研究の1つであり、相互作用によって細菌への影響が変わる事例を100件超確認しました。こうした規制の枠組みは、腸内細菌が薬の作用にどう影響するかを扱う薬理マイクロバイオミクスの研究が発展する前に作られたものです。

●天然由来のステビアは人工甘味料より安全ですか？

現時点の証拠だけでは、必ずしもそうは言えません。今回もっとも目立った結果は、天然由来のステビア成分イソステビオールに関するもので、デュロキセチンとの組み合わせは全試験中で最も強い影響を示しました。39種類の甘味料の約4分の3が少なくとも1種の腸内細菌に影響しており、天然由来かどうかだけでは組み合わせ時の安全性を予測できません。

●甘味料による腸内環境の乱れは元に戻りますか？

今回の研究は実験室での培養系を用いたもので、可逆性までは測定していません。ヒトの腸内環境は培養系より回復力が高く動的でもありますが、その分はるかに複雑で、数百種の細菌、免疫との相互作用、継続的な食事からの入力が関わります。日常的な甘味料と薬の組み合わせが実際の人で持続的なマイクロバイオーム変化を生むのか、またそれが可逆的かどうかは、今後のヒト臨床試験で確かめる必要があります。

元記事: Sweeteners Mixed With Antidepressants Suppress Key Gut Bacteria, Cambridge Study Finds