好みの短尺動画は脳の“やめる回路”を抑制する可能性―NeuroImage掲載研究

TikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsのような短尺動画を日常的に見る人に関わる研究結果が出た。査読付き学術誌『NeuroImage』に掲載された研究では、好みの動画を見続けると、視聴をやめる判断に関わる脳部位の活動が一時的に安静時の基準値を下回ったという。対象は健康な若年成人で、依存症と診断された人に限った現象ではない点が重要だが、子どもや高齢者に同じ傾向があるかはまだ分かっていない。

■好みの短尺動画で、やめる判断に関わる領域が基準値を下回る

浙江大学のティエンティエン・ホン氏らが主導した査読付き研究によると、視聴者が見続けることを選んだ短尺動画を見ている間、脳内で視聴をやめる判断に重要な2つの領域の活動が一時的に抑制されることが確認された。単に思考に没頭して静かになったのではなく、視聴前の安静時ベースラインを下回る水準まで低下した点が特徴だ。

対象となったのは浙江大学の健康な若年成人66人で、頭部の動きが大きいケースや脳化学スキャンの品質が不十分なケースを除外し、最終的に56人のデータを分析した。平均年齢は約23歳で、女性は19人だった。

■MRSとfMRIで脳化学と視聴中の活動を測定

参加者はfMRI装置に入る前に、プロトン磁気共鳴分光法（MRS）を受けた。MRSは採血や注射をせず、生体脳組織内の化学物質濃度を測る手法である。今回は背側前部帯状皮質（dACC）に絞って測定し、脳の主要な興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸と、主要な抑制性神経伝達物質であるGABAの安静時濃度を記録した。

その後、参加者は機能的MRIで、実際の短尺動画を6分ずつ2ブロック視聴した。実験はできるだけ自然な視聴に近づける設計で、参加者はいつでもボタンを押して次の動画にスキップできた。最後まで見た動画は「liked」、再生時間の半分未満で飛ばした動画は「disliked」と分類され、視聴中に主観評価を入力させることはなかった。

■dACCとdlPFCの2領域が同時に抑制された

結果は明確だった。参加者が好みの動画を見ているとき、dACCと背外側前頭前野（dlPFC）の両方で活動が視聴前ベースラインを有意に下回った。これらの領域は単に休息状態に近づいたのではなく、視聴開始前の水準よりも積極的に抑制されていた。

この区別は重要である。dACCは、より大きな精神的努力や制御が必要なときに警報を出す、いわば葛藤検出のシステムとして働く。一方のdlPFCは、その警報に応答してワーキングメモリを保ち、自己制御を働かせ、注意を切り替える判断を担う実行系の中核である。好みの動画を見ているとき、この2つがそろって暗くなるように見えた。

■嫌いな動画ではパターンが異なった

参加者が途中でスキップした動画では、パターンが有意に異なっていた。嫌いな動画の視聴中、dACCはベースラインから有意な乖離を示さず、葛藤検出システムは少なくとも中立、あるいは機能を保っていたと解釈できる。

一方でdlPFCは、嫌いな動画でも抑制された。この非対称性は、好まない内容では警報は残るが、止めるための実行系はなお抑えられることを示唆する。スキップ操作そのものにはdlPFCの関与がわずかに必要かもしれないが、「もう十分見た」とセッション全体を止める監視機能が、嫌いな動画の行動を主に制御しているようには見えない。

なお、視覚野はどちらの条件でも活動を保っていた。つまり今回の抑制は、単に参加者が画面から目をそらしたり、注意を失ったりした結果ではなく、一般的な注意低下ではなく好みそのものに関わる現象だと考えられる。

■グルタミン酸が“耐性”の手がかりになる可能性

この研究で最も新しい点の1つは、視聴前のMRSデータとの関係にある。dACCの安静時グルタミン酸濃度が高い参加者ほど、好みの動画を見ている際のdACCとdlPFCの抑制が弱かった。関連は両領域で確認された。一方、GABAには抑制効果との有意な関連は見られなかった。

グルタミン酸は脳で優勢な興奮性神経伝達物質であり、前頭前野と帯状皮質の回路では実行機能やワーキングメモリとの関連が知られている。dACCの安静時グルタミン酸が高い人は、没入しやすいコンテンツを見ていても葛藤監視系の興奮性トーンをある程度保ち、完全な抑制に陥りにくい可能性がある。言い換えれば、短尺動画で時間感覚を失いにくい人は、脳化学的に警告灯を点け続けやすい人かもしれない。

もっとも、これは依存症を予測するという意味ではない。問題的な短尺動画利用に対する“神経化学的な脆弱性マーカー”の候補、すなわち急性の抑制効果を受けやすいかどうかを示す手がかりとして位置付けるのが適切だ。

■2領域の結び付きは強まったが、自己制御の強化とは限らない

研究では、短尺動画の視聴中にdACCとdlPFCの結合性が高まり、とくに好みの動画でその傾向が強かったことも示された。

ただし著者らは、これを自己制御の強化を示す証拠とは見なしていない。むしろ2領域が一緒にオフラインへ向かう、協調的な同時ダウンレギュレーションが起きている可能性を示すという解釈を示している。

■規制や訴訟の議論に加わる神経生物学的な根拠

この知見は、個人のスクリーンタイムの問題にとどまらない。2026年2月、欧州委員会はTikTokについて、Digital Services Act（DSA）の義務に違反しているとの予備的認定を示し、無限スクロール、自動再生、推薦アルゴリズムが中毒的設計のリスク低減に失敗していると指摘した。これと並行して進むカリフォルニア州のソーシャルメディア依存訴訟では、原告がMetaとYouTubeの推薦システムは依存を設計したものだと主張している。

これまで、そうした主張は主として行動データや疫学データに依拠してきた。今回の研究は、プラットフォームが最適化する設計目標、すなわち好みに合うコンテンツを提示することが、脳の認知制御ネットワークに測定可能で急性的な抑制をもたらすことを示す、初の神経化学的証拠だとして位置付けられる。

さらに、すでに施行されているEUのAI Act第5条1項aは、行動を実質的に歪める効果を持つサブリミナルな技法を用いるAIシステムを禁じている。DSAをめぐるPolytechnique Insightsの規制分析が明確にするように、プラットフォーム設計が利用者の自己制御を妨げるという主張に対し、好みの視聴中にdACCとdlPFCがベースラインを下回るという神経画像データは、直接関連する所見になり得る。

■重度利用者だけでなく、一般利用者にも当てはまる可能性

この研究を従来の短尺動画過剰利用の脳画像研究と分ける重要な点は、対象者が依存や強迫的利用のプロフィールを持つ人ではなかったことだ。分析対象の56人は健康な若年成人であり、問題的利用を前提に選ばれた集団ではない。

これまで前頭葉や帯状皮質の機能障害を示した研究の多くは、依存症状スコアが高いサンプルを募集していた。今回の研究は、正常範囲で機能していた脳でも、通常に近い短尺動画視聴の最中に認知制御ネットワークの抑制が起こることを示した。

このことは、抑制効果が“すでに損なわれた脳”の特徴ではなく、好みのコンテンツに対する急性反応であることを意味する。リスクが臨床的依存の一部集団に限られず、プラットフォーム利用者一般に広がる可能性があるという含意を持つ。

■先行研究との整合と、まだ分からないこと

2025年には、別の設計を用いた神経画像研究でも整合的な結果が報告されている。事前登録済みのfMRIパラダイムで「liked」と「disliked」の短尺コンテンツを比較したところ、好みの動画では扁桃体が有意に活性化し、dlPFC、dACC、前部島皮質、補足運動前野の4つの認知制御領域はいずれも不活性化を示した。今回の浙江大学の研究は、そこに神経化学的予測の次元を加えた。

一方で限界も明確だ。サンプルは56人の若年成人で、男性が多く、結果をどこまで一般化できるかには制約がある。8～12歳の子どもが1日4～6時間、10代が平均9時間をスクリーンに費やすと推定される一方で、子ども、青年期前半、高齢者で同様の効果があるかは不明である。

また、研究では参加者が問題的な短尺動画利用者かどうかを評価していない。「liked」は自己申告や検証済みの嗜好尺度ではなく、最後まで見たという操作的定義で置き換えられている。方法論としては妥当でも、主観的な楽しさの強さごとに結果を分けては見られない。

MRI環境では、参加者は体を動かさずに動画を視聴する必要があり、実社会のようにスワイプしたり選択したりしながら無限スクロールを続ける状況は再現できていない。こうした身体的な操作が注意配分をどう変えるかは、この研究では捉えられない。

さらに、抑制効果が視聴セッションの中で累積するのか、止めた後すぐベースラインへ戻るのかも分かっていない。10分の休憩で回復するのか、どの程度の時間やどのようなコンテンツ構成が影響するのかといった実務的な問いにも、現時点では答えていない。

それでも今回の研究が示した点は具体的である。健康な成人が通常の好みの視聴をしている最中に、自発的な離脱に最も重要な2つの脳領域が急性的に抑制され、その強さが視聴前から存在する神経化学的ベースラインによって予測される、ということだ。

■注目ポイントQ&A

●なぜ好きな短尺動画を見ると、脳の“やめる仕組み”が抑えられるのですか？

この研究だけでは原因を断定できません。ただ、強く好まれる報酬関連コンテンツが、感情的な関与や即時的な満足に関わる処理へ神経活動を傾け、そのぶん認知制御ネットワークが後景に退く可能性が示唆されています。先行研究では、好みの短尺動画の視聴中に扁桃体が有意に活性化し、同時に複数の認知制御領域が不活性化したと報告されています。

●グルタミン酸の結果は、短尺動画の見過ぎに“生まれつき強い人”がいるという意味ですか？

完全に影響を受けないという意味ではありません。今回示されたのは免疫ではなく、部分的な耐性に近いものです。dACCの安静時グルタミン酸が高い人ほど、動画視聴中の認知制御ネットワークの抑制が弱い関連が見られましたが、抑制がゼロになるわけではありません。また、この関係が高齢者や未成年、問題的利用が確認された人にも当てはまるかは、今後の検証が必要です。

●“設計された依存”を巡る訴訟や規制に、この研究はどう関わりますか？

これまで不足していた神経生物学的な証拠を補う可能性があります。EUのTikTokに対するDSA対応や、カリフォルニア州で進むMeta・YouTubeを巡る訴訟では、推薦システムが利用者の十分な自己制御を妨げると主張されています。今回の研究は、好みのコンテンツ視聴中に、利用者が自発的にやめる判断に必要なdACCとdlPFCが急性的に抑制されることを示しており、そうした主張に直接関係し得ます。

●短尺動画を見ているとき、脳の“停止シグナル”を保つためにできることはありますか？

この研究は行動介入や環境介入を検証していないため、直接の根拠に基づく助言はできません。ただ、特定された仕組みは、dACCやdlPFCが好みのコンテンツ視聴中に抑制されるというものです。そのため、通常ならdACCが出す停止シグナルを外部から補う手段、たとえば事前に決めたタイマー、アプリ側の視聴制限、一定本数を見たら端末を手の届かない場所に置くといった構造的な工夫は有効な可能性があります。少なくとも、視聴中の“気合い”だけに頼る方法は、今回の結果からはあまり有望とは言いにくいです。

元記事: Liked Short Videos Suppress Brain’s Stop-Signal, Glutamate Levels Predict Risk