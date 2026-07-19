Apple MusicとAmazon Music、主要フェスの配信権を確保　フェス配信競争が本格化

大型音楽フェスのライブ配信が、現地来場者向けの補完ではなく、プラットフォーム戦略の中核になりつつある。Apple MusicはTomorrowland、Amazon MusicはFuji Rock Festivalの配信体制を打ち出し、各社の強みも鮮明になった。アーティストや運営側にとっては、出演枠の価値や編成判断が、会場の収容人数だけでは測れない局面に入っている。

■同日に出た2つの発表が示す転換点

ベルギーでTomorrowlandが開幕すると、会場De Schorreの来場者は約20万人に達する見込みだ。一方で、配信を視聴するデジタル視聴者はそれをはるかに上回る規模になる可能性が高い。しかも今回は、そのデジタル視聴者が付随的な存在ではなく、戦略の中心に置かれている。

音楽業界アナリストのStuart DredgeがMusic Allyで先週水曜日に伝えた2つの発表は、その流れを端的に示した。Apple MusicはTomorrowlandのステージを「Club Live」シリーズでライブ配信すると明らかにし、Amazon MusicはFuji Rock Festivalの独占配信を日本で3年連続で実施すると発表した。Dredgeはこれについて、「完売するような最大級のフェスが、より大きなオンライン視聴者に届き、ブランドをグローバルに築くために、ライブ配信を戦略の中核として使う時代に入っている」と述べている。

この変化は、もはやこれから訪れるものではない。すでに始まっている。

■AppleとAmazonは異なる戦い方をしている

同日に出た発表ではあるが、Apple MusicとAmazon Musicが示した戦略は同じではない。

Apple Musicは、2026年にEDC Las Vegasで始め、その後The Warehouse Projectにも広げたライブ配信シリーズ「Club Live」にTomorrowlandを追加する。7月17日からフェス第1週末の7月19日まで、Apple Music Club Radioが毎日中央ヨーロッパ時間午後3時から、Tomorrowlandの6ステージのライブ音声を配信する。日本時間では同日午後10時開始となる。視聴は無料で、Apple Musicの契約は不要だ。Apple Music契約者は、各日の配信後に一部セットのSpatial Audio再生にもアクセスできる。

このAppleの取り組みは動画配信ではない。Club Liveは音声配信であり、その重要性は映像演出よりも、大規模なライセンス済みDJ配信を初めて経済的に成立させうる技術基盤にある。

一方、AmazonのFuji Rock Festival配信は3年目に入る。成熟度を示す材料として、2025年の3日間配信はAmazon Music内部でフェス配信視聴数の過去最高を記録した。2026年の配信は7月24日から26日まで、Amazon Musicアプリ、Twitch、Prime Videoの3面で同時に行われる予定で、単一の配信面しか持たないプラットフォームには再現しにくい構成だ。

2025年にはTikTokがTomorrowlandのライブ配信パートナーを務め、同イベントの配信は7,400万人超が視聴した。今回、その枠をApple Musicが引き継いだことは偶然ではない。ライセンス処理の基盤を持つ既存プラットフォームが、プレミアムなフェス配信枠でソーシャルメディア勢を上回り始めていることを示している。

■AppleはDJ配信の権利処理問題をどう解いたか

この提携の意味を配信権の獲得そのもの以上に大きくしているのが、Club Liveの技術的な仕組みだ。

DJのライブ配信は、これまで大規模にライセンス処理するのが非常に難しかった。1人のDJが1回のセットで50曲から100曲を流すことがあり、しかも選曲はその場の即興で決まる場合が多い。各楽曲ごとに個別の権利処理が必要になるため、あらかじめセットリストを確定して申請する方法は、即興性の高いDJパフォーマンスとは相性が悪い。権利処理なしで配信すれば著作権侵害となる。このため、大規模なライセンス済みDJライブ配信は、まれであるか、法的に不安定であるか、あるいは大きな法的リスクを受け入れるフェスに限られてきた。

Club Liveは、Apple Musicの既存DJ Mixプログラムの基盤と、Shazamのリアルタイム楽曲認識アルゴリズムを組み合わせることで、この問題に対処する。ライブ配信中にShazamが再生中の各楽曲を識別し、その情報が権利者への帰属処理と報酬分配をリアルタイムで行うシステムに渡される。録音済みセットをライセンス付きDJミックスとしてApple Musicで公開できる仕組みを、ライブ配信に拡張した形だ。

その結果、事前のセットリスト提出なしでも、ライセンス法に準拠した形でDJフェス配信を拡張できるモデルが成立する。フェスのライブ配信が長年にわたり法的なグレーゾーンで運用されがちだった業界にとって、これは意味のある基盤整備といえる。

■Amazonは3つの配信面を束ねて到達範囲を広げる

Fuji Rock FestivalでのAmazonの戦略は、別の構造的優位を映している。

多くの配信プラットフォームは単一の面で動いている。Spotifyはアプリ、YouTubeは動画プラットフォーム、Apple Musicは音声サービスという形だ。それに対してAmazonは、Amazon Musicアプリ、Twitch、Prime Videoという巨大な3つの面を同時に保有しており、それぞれ異なる視聴行動の層に届く。

1つのフェス配信をこの3面に同時展開することで、音楽アプリを開く視聴者、すでにTwitch上でライブコンテンツを探している視聴者、Prime Videoで総合エンターテインメントを見る視聴者を、1件の権利契約でまとめて取り込める。視聴者に新たな契約や新しい行動習慣を求める必要はない。構造的な配信設計によって到達範囲を増幅している。

2025年のFuji Rock Festival配信がAmazon Music内部の視聴記録を更新したという事実は、この複数面戦略が期待以上に機能している可能性を示している。

■フェス配信権はプラットフォーム競争の通貨になった

この2件の発表の背景には、過去18カ月ほどで再編が進んだ市場環境がある。

Disney+とHuluは5月、Bonnaroo、Lollapalooza、Austin City Limitsを同時配信すると発表した。Bonnarooはすでに6月に配信済みで、Lollapaloozaは7月30日から8月2日、Austin City Limitsは10月2日から4日の予定だ。これまで米国内では6年連続でHuluが独占配信してきたLive Nationのフェス群に、今回初めてDisney+による国際配信が加わる。Live NationのEVPであるKevin Chernettは、「音楽フェスは、かつては現地に行ける人だけの体験だった。いまは、世界のどこにいてもファンがリアルタイムで一緒に体験したいグローバルなライブの瞬間になりつつある」と述べた。

CoachellaはYouTubeとの複数年の独占ライブ配信契約を2026年フェスまで維持した。4月の配信では7つのステージを同時中継し、うち3つは初めて4Kで配信された。総視聴時間の半分超は、リビングルームのテレビ画面経由だった。

さらにBloombergが2026年6月に報じたところによると、Spotifyはフェスのライブ動画配信権取得についてコンサートプロモーターと活発に協議している。背景の一つには、2026年第1四半期の広告付き売上高が前年同期比5％減の3億8,500万ユーロだったことがある。1ユーロ=162円換算で約6億2,370万円となる。動画広告は音声広告より利益率が高く、ライブ動画でアプリ内滞在時間が延びれば、純粋な音声では生まれない広告在庫を積み増せる。Spotifyはすでに、メキシコシティでのDua Lipa公演を含むライブ映像のアプリ内テストも始めている。

競争地図を整理すると、YouTubeはCoachella、AmazonはFuji Rock FestivalとStagecoach、Apple MusicはTomorrowland、Disney+/HuluはLive Nationの米国フェス群を押さえている。Spotifyは、主要なDSPの中で大きなフェス配信ポジションをまだ持たない最後の存在であり、その状況を変えようとしている。

この構図は、過去10年のスポーツ放映権競争を再編した力学とよく似ている。独占性は加入者獲得の手段であり、ログイン済み視聴から得られるデータは紙のチケット半券より価値が高い。物理会場の収容人数と、グローバルな配信プラットフォームが到達できる規模の差にこそ、収益拡大の余地がある。

■チケットより価値を持ち始めたデータ

権利料やスポンサー収入に加え、アナリストやフェス運営者が重視するのが、価格を付けにくいが戦略上ますます重要になっているファーストパーティーデータだ。これは、プラットフォームや事業者が利用者との直接接点から得るデータを指す。

物理チケットの販売で得られる購入者情報は、名前、メールアドレス、購入時の郵便番号程度に限られる。一方、ログイン済みアカウント経由でライブ配信を見る視聴者からは、週末を通じて、どのアーティストをどれだけ長く見たか、いつ離脱したか、その後に何を検索したかといった行動データが得られる。2023年以降、プライバシー規制やブラウザの変更でサードパーティCookieの基盤が弱まる中、この種の直接データを確保する能力は、メディアにおける最も戦略的価値の高い資産の一つになっている。

Live Nationが2025年に実施した調査では、回答したファンのかなりの多数が、自国以外のアーティストを以前より多く聴くようになったと答えた。TomorrowlandやFuji Rock Festivalのようなグローバルブランドにとって、サンパウロやソウルの配信視聴者は、受け身の観客ではない。プラットフォームが関係性を取得し活用できれば、将来のチケット購入者、物販顧客、配信契約者になる可能性がある。

Omdiaが2026年4月に公表した初のLive Music Forecastによると、世界のライブ音楽市場は2025年だけでチケット収入が400億ドルを超えた。1ドル=162円換算で約6兆4,800億円に当たる。この数字は今後も伸びる見通しであり、その周辺で回るデータのフライホイールを誰が押さえるのかについて、主要プラットフォームはすでに自ら答えを出し始めている。

■アーティストと運営側が理解すべきこと

アーティストにとって、フェスのライブ配信の仕組みは、出演枠の価値評価を変える方向に動いている。

Tomorrowland、Coachella、Fuji Rock Festivalでのセットは、もはや会場内の観客だけに届くものではない。配信に接続したあらゆる視聴者に届き、規模は数千万人に達する可能性がある。そのスケールは、フェス出演枠の価値算定を変える。かつては出演料として評価されていた機会が、同時に世界向け放送であり、カタログ発見の接点であり、未ツアー市場でのブランド構築であり、さらに配信プラットフォームにとってのデータ生成イベントにもなる。

中核ファンがまだツアーしていない市場、たとえばラテンアメリカ、東南アジア、東欧に偏っているアーティストほど、それらの市場に配信されるフェス出演を狙う誘因が大きい。配信や物販への転換機会は、会場の収容人数ではなく、配信の到達範囲に連動するからだ。

フェス運営者にとっても、ライブ配信戦略はもはや別のデジタル部門だけで扱うテーマではない。どのアーティストが国際的な配信視聴者を引きつけるのか。どのセットを配信スケジュールで優先するべきか。配信スケジュールは、まだ物理的に到達していない市場でのグローバルなブランド構築目標とどう整合するのか。こうした論点は、編成判断を行う場で直接扱う必要がある。

■次に来るもの

Tomorrowlandのゲートは7月18日に開き、Club Liveの音声配信は中央ヨーロッパ時間午後3時、日本時間午後10時に始まる。Fuji Rock Festivalは7月24日、Lollapaloozaは7月30日に始まる。

4つのイベントのうち3つは、記事公開時点ではこれから始まる予定だった。しかし、それらを支える配信基盤はすでに成熟段階にある。Spotifyはまだ大規模なフェス配信契約を結んでいないものの、2026年第1四半期時点で月間アクティブユーザー7億6,100万人、Premium契約者2億9,300万人と、音楽プラットフォームとして世界最大の利用基盤を持つ。そして同社は、ライブ音楽が次に競争すべき領域だと公に示している。

Music Allyが先週水曜日に到来を宣言した時代は、一時的な流行ではない。フェスが到達範囲をどう配分し、プラットフォームが視聴者獲得でどう競うかを組み替える、構造的な再編である。今週の契約は、その再編の到達点ではなく、通過点にすぎない。

■注目ポイントQ&A

●Tomorrowland 2026は無料で視聴できますか

Apple Music Club Radioが2026年7月17日から19日まで、Tomorrowlandの6ステージのライブ音声を毎日中央ヨーロッパ時間午後3時から無料配信します。Apple Musicの契約は不要です。Tomorrowlandの公式アプリと公式サイトでも動画配信が行われます。各日の配信後には、Apple Music契約者向けに一部セットのSpatial Audioリプレイも提供されます。

●Fuji Rock Festival 2026はどこで配信されますか

Amazon MusicがFuji Rock Festival 2026の独占グローバル配信パートナーです。配信期間は7月24日から26日までで、Amazon Musicアプリ、Twitch、Prime Videoで同時配信されます。Amazon Prime会員である必要はなく、Amazonアカウントがあれば無料で視聴できます。

●Apple Music Club Liveとは何ですか

Club Liveは、Apple Musicが2026年に開始したライブ配信シリーズです。Apple MusicのDJ Mixプログラム基盤と、Shazamのリアルタイム楽曲認識技術を組み合わせています。DJの演奏中にShazamが各楽曲を識別し、権利者への帰属処理と支払いを自動化することで、大規模なライセンス済みDJ配信を可能にします。

●Spotifyがフェスの動画配信権を狙うのはなぜですか

Bloombergが2026年6月に報じたところによると、背景の一つには2026年第1四半期の広告付き売上高の減少があります。原文では前年同期比5％減の3億8,500万ユーロとされており、動画広告の方が音声広告より利益率が高く、ライブ動画はアプリ内滞在時間と広告在庫を増やせるためです。またSpotifyは、利用者の視聴・聴取データを活用した訴求でも優位に立てる可能性があります。

元記事: Apple, Amazon Lock In Festival Streaming Rights as Platform Battle Heats Up