*15:09JST ユーロ週間見通し：下げ渋りか、ECBの利上げ打ち止め観測も円売りがサポート

■ユーロ・ドル：弱含みか、ECB利上げ打ち止め観測でユーロ売りも

弱含みか。欧州中央銀行（ECB）は7月23日開催の理事会で、政策金利を据え置くことが予想される。声明や総裁会見でタカ派的な見解が示されなければ、打ち止め観測によるユーロ売りが先行しそうだ。一方、米インフレ鈍化も連邦準備制度理事会（FRB）のインフレ対応への期待感からユーロを下押し。

予想レンジ：1.1300ドル-1.1600ドル

■ユーロ・円：下げ渋りか、ECBの利上げ打ち止め観測も円売りがサポート

下げ渋りか。欧州中銀（ECB）は7月23日開催の理事会で、政策金利を据え置く公算。声明や総裁会見で引き締めに前向きな見解が示されなければ、打ち止め観測によるユーロ売りに振れやすい。一方、政府の国内資産への投資拡大に対する期待感も、高市政権の財政運営に対する懸念で円売りは続く見通し。

予想レンジ：182円00銭-188円00銭《FA》