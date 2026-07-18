オプトマ、Dolby VisionとIMAX Enhancedを両立した最上位プロジェクター「UHR90DV」を日本で発表

プロジェクター大手のオプトマ（Optoma）は2026年7月17日、同社初となるRGB 3色レーザー搭載のフラッグシップホームシアタープロジェクター「UHR90DV」の日本市場への投入を発表した。本製品は、Dolby VisionとIMAX Enhancedのダブル認証を同時に取得した世界初のプロジェクターとされている。日本市場での販売および設置サポートにおいては、大手AV専門店の「アバック（AVAC）」との提携を強化するが、現時点で日本国内向けの販売価格は未発表となっている。

■RGB 3色レーザーがもたらす圧倒的な色表現力

UHR90DVの最大の特徴は、その光源エンジンにある。一般的なレーザープロジェクターの多くは、単一の青色レーザーダイオードを回転する蛍光体ホイールに照射し、黄色に変換した光をカラーホイールなどで赤と緑に分解して映像を作り出している。この方式では赤と緑の純度に限界が生じる。

これに対し、RGB 3色レーザー方式を採用したUHR90DVは、蛍光体ホイールを一切使用しない。赤（約640nm）、緑（約530nm）、青（約445nm）の3つの独立したレーザーダイオードから、純度の高い光を直接プロジェクションチップに照射する。これにより、現在の消費者向けディスプレイの最広色域規格である「BT.2020」のカバー率96%を達成した。これは人間の目に見える色の約75.8%に相当し、一般的なOLEDテレビやシングルレーザープロジェクターでは到達困難な領域である。さらに、映画制作の標準規格である「DCI-P3」も98%カバーしており、制作者の意図した色彩を極めて忠実に再現できる。

■Dolby VisionとIMAX Enhancedのダブル認証が持つ意味

UHR90DVは、Dolby VisionとIMAX Enhancedという2つの主要な高画質・高音質規格の認証を同時に取得している。これら両方の認証を同時に持つプロジェクターは極めて稀である。

Dolby Visionは、映像信号にフレームごとの動的メタデータを埋め込むことで、シーンに応じて輝度やコントラスト、色彩をリアルタイムに最適化する技術である。これにより、暗い洞窟のシーンと明るい屋外のシーンが混在する映画でも、それぞれの場面で最適な描写が可能になる。また、同様の動的メタデータ技術である「HDR10+」にも対応しており、コンテンツの魅力を最大限に引き出すことができる。

一方、IMAX Enhanced認証は、4K解像度やDCI-P3カバー率100%以上といった画質基準に加え、DTS:X音響への対応、IMAXアスペクト比（1.44:1など）で撮影された映像の垂直方向の拡張表示などを保証するものだ。対応コンテンツを検出すると、自動的に最適なキャリブレーションを適用する「IMAXモード」が起動する。さらに、映像の補正処理をオフにして映画監督の意図した画質を再現する「Filmmaker Mode」も搭載している。

■3万時間の長寿命が変えるコスト計算と技術的課題

UHR90DVのレーザー光源は、エコモードで最大30,000時間の寿命を誇る。従来のプレミアムプロジェクターで主流だった高圧水銀ランプの寿命は3,000〜5,000時間であり、交換用ランプには150〜400ドル（約2万4,300円〜6万4,800円、1ドル＝162円換算）のコストがかかっていた。1日4時間の視聴を想定した場合、従来のランプは約3.5年で交換が必要になるが、UHR90DVのレーザー光源は約20年間使用可能であり、実質的に製品寿命が尽きるまでメンテナンスフリーで運用できる。

ただし、RGB 3色レーザーDLPシステム特有の技術的課題として、画素レベルでの色収差（カラーアライメントのズレ）が指摘されている。3つの独立したレーザーモジュールを極めて精密に機械的調整する必要があるため、製造難易度が高く、これがシングルレーザー機に比べて高価になる要因となっている。

■日本市場におけるアバックとの強力なパートナーシップ

オプトマがフラッグシップモデルの展開先として日本を選んだ背景には、専門的な設置や部屋のデザイン設計、長期的なアフターサポートを重視する日本のホームシアター文化がある。

このニーズに応えるため、オプトマは日本最大級 of ホームAV専門店であるアバック（AVAC）との提携を強化した。横浜に本社を置き、東京（新宿）、大阪、名古屋、福岡などにショールームを展開するアバックの各店舗において、UHR90DVの実機デモや専門スタッフによる個別相談、プロによる設置・セットアップサービスを提供する。オプトマの公式SNS等からも、アバックの特設ページやデモ予約システムへの誘導が行われる。

■競合状況とUHR90DVの立ち位置

日本のプレミアムプロジェクター市場には強力な競合が存在する。ネイティブコントラストに定評のあるJVCの「NZシリーズ」や、色表現と黒レベルでベンチマークとされるソニーの「VWシリーズ」のほか、BenQ、XGIMI、Hisense、Valerionなどが各価格帯でしのぎを削っている。XGIMIの「Horizon S Max」など、低輝度ながらDolby VisionとIMAX Enhancedの両認証を取得したモデルも登場している。

その中でUHR90DVは、RGB 3色レーザーによる圧倒的な色再現性、リビングでも使用可能な5,000ルーメンの高輝度、そして両認証の同時取得を1台のロングスロー筐体で実現している点が最大の強みとなる。なお、日本市場向け構成での第三者機関による詳細な検証テストは現時点では未実施である。

設置の柔軟性も高く、電動1.6倍光学ズーム、電動フォーカス、垂直±55%・水平±25%のレンズシフト、5つのレンズメモリー機能を備え、デジタル補正に頼らずに多様な部屋のレイアウトに対応する。また、HDMI 2.1やALLM（自動低遅延モード）に対応し、1080p/240Hz動作時には入力遅延を8.5msに抑えるなど、最大300インチの大画面での本格的なゲーミング用途にも適している。筐体には再生プラスチックを50%使用し、FSC認証の梱包材を採用するなど、環境への配慮もなされている。

■注目ポイントQ&A

●RGB 3色レーザーと一般的なレーザープロジェクターの違いは何ですか？

一般的なレーザープロジェクターは、単一の青色レーザーと蛍光体ホイールを使って赤や緑の光を作り出します。これに対し、RGB 3色レーザーは赤・緑・青の3つの独立したレーザー光源を直接使用するため、光の純度が極めて高く、より鮮やかで正確な色彩表現が可能です。これにより、最広色域規格であるBT.2020をほぼカバーすることができます。

●Dolby Visionに対応していますか？

はい、対応しています。UHR90DVはDolby Vision認証を取得しており、シーンごとに最適な輝度やコントラストを自動調整する動的メタデータ処理が可能です。また、IMAX EnhancedやHDR10+、映画監督の意図した画質を再現するFilmmaker Modeにも対応しています。

●日本国内での購入方法や実機の確認場所は？

2026年7月17日より、ホームAV専門店の「アバック（AVAC）」を通じて正式に販売およびデモが開始されています。東京（新宿）、横浜、大阪、名古屋、福岡などのアバック各店舗で実機デモの予約や専門スタッフによる設置相談が可能です。なお、日本国内向けの販売価格は現時点で未発表となっています。

●レーザー光源の寿命はどのくらいですか？交換は必要ですか？

エコモードで最大30,000時間の寿命を持ち、1日4時間の使用であれば約20年間使用可能です。従来のランプ式プロジェクターのように定期的なランプ交換を行う必要はなく、製品寿命を通じてメンテナンスフリーでご使用いただけます。

元記事: Optoma UHR90DV Hits Japan Market: RGB Triple Laser Meets Dolby Vision and IMAX Enhanced