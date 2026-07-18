HTTP 402コードが35年ぶりに始動、AIエージェント向け決済規格「x402」にVisaやMastercardが参画

1991年に予約されながらも使われてこなかったHTTP 402「Payment Required」ステータスコードが、AIエージェント向けの自律決済規格「x402」として正式に始動した。Linux Foundationが設立した「x402 Foundation」には、VisaやMastercard、Stripeなど決済大手がこぞって参画している。本規格はAIエージェントが人手を介さずに決済を行うための共通基盤を目指すが、特定のインフラへの依存や法規制の未整備といった課題も残されている。

■HTTP 402コードの復活と「x402 Foundation」の設立

35年前、HTTP 402「Payment Required（支払いが必要）」ステータスコードは、ワールド・ワイド・ウェブ（WWW）の技術仕様の中にプレースホルダーとしてひっそりと収められた。1991年にティム・バーナーズ＝リー氏が、将来的にウェブサイトがアクセスに対して課金する未来を想定して予約したものだった。しかし、クレジットカードの最低決済額の壁によって1ドル未満の少額決済（マイクロペイメント）が実用化されず、代わりに広告モデルがその隙間を埋めたため、このコードが使われることはなかった。その未来が、2026年7月14日に到来した。Linux Foundationが、長年休眠状態だったこのコードを「エージェント型インターネット」の決済レイヤーとして活用する新たなオープンガバナンス団体「x402 Foundation」を正式に立ち上げたのである。

この立ち上げには、決済エコシステムのあらゆる主要レイヤーを代表する40の創設組織が集結した。カードネットワーク側からはVisa、Mastercard、American Express、プロセッサー側からはStripe、Adyen、Fiserv、クラウドインフラ側からはGoogleとAWS、ステーブルコイン側からはCircleとCoinbase、そしてブロックチェーン側からはSolana Foundation、Stellar Development Foundation、Rippleが名を連ねている。これら40組織を結束させているのは、AIエージェントが完全な経済主体として機能するためには、インターネットの経済構造そのものを変革する必要があるという確信だ。AIエージェントは、クレジットカードのフォームに入力することも、アカウントを作成することも、請求書の承認を待つこともできないからである。

■AIエージェントが直面する決済の課題とx402の解決策

AIエージェントが有料APIを呼び出したり、ライセンスされたデータセットを取得したり、コンピュートリソースの支払いを行ったりする必要がある場合、既存の決済アーキテクチャにはネイティブな解決策が存在しない。現在のウェブにおけるすべての決済メカニズムは、認証の場に人間が存在することを前提としている。アカウント作成、メール認証、請求ダッシュボードへのアクセス、そして個人に紐づいたクレジットカードなどだ。エージェントは、人間が代理で操作しない限り、これらを一切行うことができない。これでは自律型エージェントの存在意義が薄れてしまう。Coinbaseが2025年5月にx402を発表したのは、まさにこの構造的なギャップを解消するためだった。

CoinbaseのAI製品責任者であるリンカーン・マール氏は、同財団の立ち上げ時にこのギャップについて次のように述べている。「AIエージェントには、自らが行うべき処理に対して支払うための、ネイティブで相互運用可能な手段がありませんでした」

このミスマッチの規模は、すでに数値として現れている。同プロトコルの初期バージョンの共同開発元であるCloudflareの報告によると、立ち上げ時点で同社のネットワークは1日あたり10億件のHTTP 402「Payment Required」レスポンスを処理していた。現在、インターネットトラフィックの半分以上は人間以外によるものであり、その割合は急速に増加している。AIクローラーやエージェントが一部のサイトを訪れる割合は、彼らが人間を誘導する割合に対して、10年前の約2対1から、現在は数万対1にまで跳ね上がっている。これらのエージェントは現在、対価を支払うことなく有料リソースを消費しており、x402はこの構造的なミスマッチを解消するように設計されている。

■HTTP経由でのAI決済の仕組み

x402プロトコルは、エージェントによる決済を、標準的なHTTP通信に組み込まれた4つのステップに凝縮する。ウェブがすでに稼働しているインフラ以外に、新たなインフラを追加する必要はない。

AIエージェントが保護されたリソース（有料のAPIエンドポイント、ライセンスされたデータフィード、収益化されたMCPサーバー上のツール呼び出しなど）を要求すると、サーバーはHTTP 402ステータスコードと、レスポンスヘッダー内のJSON決済マニフェストを返す。このマニフェストには、USDCでの価格、受け入れ可能なブロックチェーンネットワーク、送金先のウォレットアドレス、および決済のタイムアウト時間が指定されている。エージェントはこのマニフェストを読み取り、ガス代不要のオフチェーン署名規格「EIP-3009」を使用してUSDCの送金承認に署名する。これにより、エージェントは事前にブロックチェーンにトランザクションを送信することなく、暗号技術を用いて決済を承認できる。そして、署名された承認情報をHTTPヘッダーに添付して、元のリクエストを再試行する。

ブロックチェーンを監視するサードパーティサービスである「ファシリテーター」が、決済がオンチェーンで完了したことを検証し、サーバーが信頼できる署名付きの証明書を発行する。これにより、サーバーは保護されたリソースを返却する。CoinbaseのBaseチェーン上では、このサイクル全体が約2〜4秒で完了し、トランザクション手数料はわずか約0.0001ドル（約0.016円、1ドル=162円換算）に抑えられる。アカウント作成も、APIキーも、請求ダッシュボードも不要だ。

開発者は、ミドルウェアのコードを1行追加するだけで、任意のAPIエンドポイントにこの機能を実装できる。実務的な意味合いとして、データエンドポイント、プレミアムコンテンツページ、AIエージェントが利用可能なツールなど、あらゆるウェブ資源が、自律型ソフトウェアが人間の介入なしに突破できるペイウォールへと変貌を遂げることになる。

このシンプルな仕組みにより、x402はAPIキー、アカウント、サブスクリプション管理の必要性を排除する。何百もの異なる有料サービスを呼び出す必要があるAIエージェントを構築する企業にとって、この簡素化には極めて大きな実務的価値がある。人間がサービスごとに事前に認証情報をプロビジョニングするのではなく、エージェント自身が決済承認を動的に管理できるようになるからだ。

■「チェーンに依存しない」規格の実態とCoinbase依存の懸念

x402 Foundationは、このプロトコルを「チェーンアグノスティック（特定のブロックチェーンに依存しない）」として売り込んでおり、仕様レイヤーにおいてはその通りである。JSON決済マニフェストでは、任意のブロックチェーンネットワークと任意のステーブルコイントークンを指定できる。プロトコル自体はUSDCやBaseを必須としていない。

しかし、実際の決済レイヤー（清算層）となると話は別だ。

実際の商用環境において、x402のトランザクションは圧倒的にCoinbaseのBaseチェーン上のUSDCで行われており、Coinbaseが運営する無料のパブリックファシリテーターを介して決済されている。その理由は構造的なものだ。高頻度かつ1セント未満の少額決済においてx402を実用的なものにしているガスレス承認規格「EIP-3009」は、ネイティブではUSDCとEURCのみがサポートしている。他のステーブルコインやトークンで対応するには、カスタムファシリテーターの実装が必要となり、開発負荷が増大する。また、Coinbaseが主要なパブリックファシリテーターを無料で運営しているため、x402を使用するほとんどの開発者は、実質的にCoinbaseのインフラを経由しているのが現状だ。

この集中がもたらす影響は具体的である。USDCの発行元であるCircleは、USDCの残高を凍結する権限を持つ。CoinbaseはBaseチェーンのインフラを変更または廃止することができる。もしCoinbaseのCDP（Coinbase Developer Platform）がホストするファシリテーターがオフラインになれば、代替のファシリテーターが稼働するまで、x402で保護されたほとんどのエンドポイントで決済検証機能が失われる。これらは仮定の懸念ではなく、単一の企業が共有インフラの最も重要な部分を無料で運営しているシステムにおいて、常に付きまとう運用上の前提条件である。

Lightning Labsが提供する競合プロトコル「L402」を介したビットコインのライトニングネットワークは、クリティカルパスからCircleやCoinbaseへの依存を完全に排除できる唯一の稼働中の代替手段であり、カストディアルなファシリテーターを必要とせず、ステーブルコインではなくビットコインで決済を行う。L402はより小さな決済最小額を達成しているが、現時点での企業への普及率は極めて低い。

Linux Foundationのガバナンス構造は、基盤となる決済レイヤーの競争がどのように展開しようとも、プロトコルの仕様が中立であり続けることを保証するように設計されている。しかし、Coinbaseの無料ファシリテーターが圧倒的なデフォルトとなっている市場において、その中立性が維持できるかどうかは、今後12カ月の普及データが示し始める未解決の問いである。

■投機から実需へ：1億件超のトランザクションが示す市場シグナル

Base上でのx402エージェント決済件数は、2025年半ばのほぼゼロから、2026年第1四半期には累計1億件を突破した。2025年後半に開始されたSolanaでの展開では、財団が立ち上げられた7月14日までに、約3,500万件のトランザクションと、総額1,000万ドル（約16億2,000万円、1ドル=162円換算）の取引量を処理している。

ただし、初期の取引量の大部分は実質的な商業活動ではなく、投機的な活動によるものだった。「PING」と呼ばれるミームコインプロジェクトが、x402を介した少額のUSDC決済を必要とする「Pay-to-Mint（有料鋳造）」の仕組みを導入したことで、2025年後半にトランザクションが急増した。批判的な人々は、このパターンを本物のエージェント商業というよりも、ブロックチェーンのスパムに近いと評した。また、このエコシステムに関連するクロスチェーンブリッジ「402bridge」は、2025年10月に秘密鍵の漏洩によるセキュリティインシデントに見舞われ、1万7,000 USDC（約275万4,000円、1ドル=162円換算）以上を失っている。

しかし、そうした投機的な熱狂の裏で、CoinDeskの報道によると、x402は財団立ち上げ前の30日間に、1回あたり平均32セント（約52円、1ドル=162円換算）となる、総額2,400万ドル（約38億8,800万円、1ドル=162円換算）にのぼる約7,500万件のトランザクションを処理した。この平均32セントという数値は、大口の送金ではなく、高頻度かつ低価値のマシン間商業が行われていることを示している。

Chainalysisによる指標は、この動向の方向性についてより強いシグナルを示している。1ドル（約162円、1ドル=162円換算）以上の取引が、送金総額に占める割合は、2025年初頭の49%から、2026年半ばには95%に達した。投機的なマイクロペイメントは取引件数を膨らませるが、1ドル以上の価格帯への取引額の集中は、実用目的のより大規模なエージェント取引が、初期のミームコインのノイズを押し流しつつあることを示唆している。

参考までに、30日間で2,400万ドルという規模は、VisaとMastercardが合わせて1日に数千億ドルを処理する世界の決済市場においては、誤差の範囲にすぎない。現在の規模におけるx402は、信頼できるモメンタムを備えた概念実証（PoC）の段階にあり、確立された決済インフラとは言えない。

■Googleの「AP2」やStripeの「MPP」との競合・補完関係

2025年9月に60以上の組織の支持を得て発表されたGoogleの「Agent Payments Protocol（AP2）」は、暗号署名された「Mandate（権限委譲トークン）」を中心に構築された、決済手段に依存しないフレームワークを定義している。これは、特定のユーザーが特定の購入を行うことを特定のエージェントに承認したことを証明するトークンであり、クレジットカード、銀行振込、ステーブルコインのいずれにも対応する。

AP2とx402の関係は、真っ向から衝突する競合ではなく、補完的なものであることが明らかになった。Googleのドキュメントでは、x402をAP2のステーブルコイン決済拡張機能として位置づけており、AP2がその上位の承認および権限委譲レイヤーを処理する一方で、x402がオンチェーン決済部分を担う。この「A2A x402」拡張機能は、CoinbaseおよびEthereum Foundationと共同で開発された。

一方、Stripeは異なるアーキテクチャアプローチを採用した。2026年3月に発表された同社の「Machine Payments Protocol（MPP）」は、決済専用に構築されたレイヤー1ブロックチェーン「Tempo」で決済を行うが、ステーブルコインに加えて法定通貨の決済手段もサポートしている。これは、エージェントがどの加盟店に、いくらまで、どの時間枠内で支払うことができるかを厳密に指定する、スコープ付きの「Shared Payment Token（共有決済トークン）」を介して行われる。エージェントの基礎となる決済資格情報は決して公開されず、セッションが終了するか、支出上限に達するとトークンは失効する。x402との主なアーキテクチャ上の違いは、StripeのMPPが、エージェント同士のステーブルコインによるマイクロペイメントではなく、実際の銀行口座やクレジットカードを持つ人間のユーザーに代わって動作するエージェント向けに設計されている点である。

■追いつかない法規制と消費者保護の欠如

x402の立ち上げがまだ解決できていないより広範な課題は、規制に関するものだ。従来の決済システムは、アカウント作成、認証、明示的な取引承認など、人間の関与を前提としている。x402の法的環境に関するBraumiller Lawの分析では、x402がAIエージェントを「一級の経済主体」として扱っていることを指摘しており、この設計姿勢はほぼすべてのレベルで法的な枠組みを先取りしてしまっている。

2025年7月18日に署名されて成立した「GENIUS法（GENIUS Act）」は、米国の決済ステーブルコインに関する初の連邦規制枠組みを確立し、1対1の準備金維持、大口発行元に対する連邦準備制度（FRB）の監督権限、およびステーブルコイン発行元に対するAML/KYC（アンチマネーロンダリング／顧客本人確認）コンプライアンスを義務付けた。これにより、Circle의 USDCが準拠した決済ステーブルコインとして適格であるという基礎的な明確性がもたらされた。しかし、同法が対処していないのは、AIエージェントが開始する決済、ファシリテーター運営者の資金移動業ライセンス義務、エージェントが不正または誤った購入を行った場合の消費者保護、人間のレビューを介さない自律的な取引に対する制裁コンプライアンス、あるいは高頻度なステーブルコイン決済の税務処理などである。

x402を介して行われるステーブルコイン決済は、カードネットワークのチャージバック保護の対象外となる。AIエージェントがx402を介して誤った購入や不正な購入を行った場合、消費者はクレジットカードの取り消しに相当する異議申し立ての仕組みを利用できない。このギャップは偶発的なものではなく、構造的なものだ。

Braumiller Lawによるx402の規制上の位置づけに関する分析では、ファシリテーターの運営者が、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の「マネーサービスビジネス（MSB）」の分類対象となる可能性が最も高いと指摘されている。ビジネスの文脈で仮想通貨を「受け入れ、送信」している者は、基礎となるプロトコルがオープンソースであるかどうかにかかわらず、登録要件や銀行秘密法（BSA）の義務に直面する可能性がある。

さらに、税務上の問題がコンプライアンスの負担を増大させる。現在の内国歳入庁（IRS）のガイダンスでは、オンチェーンのステーブルコイン送金はそれぞれが課税対象のイベントであり、企業顧客のために1日に数千件もの少額マイクロペイメントを行うAIエージェントは、既存の税務インフラでは対応できない頻度での報告義務を生じさせることになる。

■40組織の連合が目指す未来

Linux Foundationsのガバナンス構造は、Coinbaseがインキュベートしたという出自だけでは得られなかった、競合する利害関係者間における組織的な信頼性をx402に与えている。プレミアメンバーシップには費用がかかり、ガバナンス権が伴う。つまり、Visa、Mastercard、American Express、Google、AWSは、単にこのプロトコルを支持しているだけでなく、その方向性を形作るために資金を支払っているのだ。

Linux FoundationのCEOであるジム・ゼムリン氏は、このマイルストーンをインフラの観点から次のように表現した。「x402 Foundationの本格的な立ち上げは、HTTP経由の決済における、オープンでコミュニティが管理する標準を確立する上で、極めて重要なマイルストーンとなります」

Visaのシニアバイスプレジデントであるルベイル・ビルワドカー氏は、これを相互運用性への賭けとして位置づけている。「商業は、単一のエージェント、プロトコル、または決済手段だけで動くものではありません。x402 Foundationを支援することで、Visaはエージェントがプラットフォーム、ネットワーク、決済タイプを超えて安全に取引できるエコシステムの推進を支援しています」

一部のメンバーは、この標準を利用して、その内部の決済レイヤーで競争を展開しようとしている。CircleはUSDCをエージェント経済の決済通貨として位置づけ、RippleはXRP Ledger上でXRPとRLUSDを用いたx402サポートを構築していると表明し、Solana Foundationはスケーラビリティの優位性を挙げている。この共有ガバナンスモデルは、これらの競合する決済の野心が、互換性のないフォークではなく、プロトコルの拡張提案へと向けられることを意味する。これは、Linuxカーネル自体を中立に保ちながら、競合する商用ディストリビューションをLinuxが受け入れることを可能にしたのと同じダイナミクスである。

プレミアレベルの下に一般およびアソシエイトの階層を設けた財団のオープンな会員構造は、CoinbaseとCircleによる決済のデフォルトに対する代替手段を引きつけるように特別に設計されている。これらの代替手段が、決済レイヤーを実質的に多様化させるのに十分な普及を勝ち取れるかどうかが、x402の「チェーンアグノスティック」という表現が、プロトコルだけでなく、最終的に流通する資金そのものをも表すようになるかを決定づけることになる。

■注目ポイントQ&A

●x402プロトコルとは何ですか。既存の決済システムと何が違うのですか。

x402は、長年使われていなかったHTTP 402「Payment Required」ステータスコードを利用して、ステーブルコイン決済を標準的なHTTPウェブ要求に直接組み込むオープンな決済規格です。クレジットカードや銀行振込、サブスクリプションAPIなど、取引の認証や承認に人間を必要とする既存システムとは異なり、x402はAIエージェントがアカウント作成やAPIキー管理、請求ダッシュボードなしで、自律的に数秒で決済を行うことを可能にします。このプロトコルは2025年5月にCoinbaseによって作成され、2026年にLinux Foundationのx402 Foundationに寄贈されました。決済はブロックチェーンネットワーク（主にCoinbaseのBaseチェーン）上のステーブルコインUSDCで行われます。

●x402が「チェーンに依存しない（チェーンアグノスティック）」であるにもかかわらず、なぜ実際の取引のほとんどがCoinbaseのインフラを経由しているのですか。

仕様上はチェーンアグノスティックであり、理論上は任意のブロックチェーンや決済手段を組み込むことができます。しかし実務上、x402はステーブルコインのUSDCとEURCのみがネイティブサポートしているガスレス決済承認規格「EIP-3009」に依存しています。また、オンチェーン決済を検証するソフトウェアレイヤーである「ファシリテーター」の主要な無料パブリック版をCoinbaseが運営していることも理由です。代替となるファシリテーターが普及するまでは、ほとんどのx402取引がCircleのステーブルコインとCoinbaseのインフラを経由することになり、プロトコル自体は「パーミッションレス（許可不要）」であっても、その下の資金移動ルートはそうではないのが実態です。なお、ビットコインのライトニングネットワークを利用するL402プロトコルは、CoinbaseやCircleへの依存を完全に排除できる唯一の稼働中の代替手段です。

●AIエージェントが許可していない決済をx402経由で行ってしまった場合、どうなりますか。

現時点では、救済措置はほとんどありません。x402を介してオンチェーンで決済されたステーブルコイン取引は、クレジットカードのようなチャージバック保護の対象外であり、取引の取り消しや異議申し立てを行う同等の仕組みは存在しません。AI分野の紛争解決は初期段階にあり、2026年7月にGenLayer Foundationがエージェント間商業の紛争を扱う「Internet Court」を立ち上げましたが、まだ初期の展開段階です。また、自律型エージェントが不正な決済を行った場合の責任の所在に関する法的な枠組みは、米国法でも確立されていません。2025年7月に署名されたGENIUS法はステーブルコインの発行要件を定めたもので、機械による決済に対する消費者の異議申し立て権は規定していません。そのため、x402決済を導入する企業は、リスク管理の基本として、支出制限やウォレットの細分化、取引ログの記録などを独自に実装する必要があります。

●x402は、Googleの「Agent Payments Protocol（AP2）」やStripeの「Machine Payments Protocol（MPP）」とどのような関係にありますか。

これら3つの規格は、エージェント決済スタックの異なるレイヤーで機能します。GoogleのAP2は「承認」を担い、ユーザーが特定の購入を特定のエージェントに承認したことを証明する仕組みを定義し、カードや銀行振込、ステーブルコインに対応します。Googleのドキュメントでは、x402をAP2のステーブルコイン決済拡張機能（AP2が承認を確立した後に実際のオンチェーン送金を実行するレイヤー）と位置づけています。一方、StripeのMPPは異なるアプローチをとり、独自のブロックチェーン「Tempo」で決済を行いつつ、クレジットカードや銀行振込などの法定通貨決済もサポートします。これは、従来の銀行口座を持つ人間のユーザーに代わって動作するエージェント向けに設計されています。これら3つの規格は共存可能であり、部分的に異なるユースケースに対応しているため、相互に排他的なものではありません。

元記事: Visa, Mastercard, and Stripe Back Open Standard Letting AI Agents Pay Autonomously