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前日に動いた銘柄 part1ティムコ、サイゼリヤ、キオクシアHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ティムコ、サイゼリヤ、キオクシアHDなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
トーモク＜3946＞ 4325 +80
株主優待制度を新設。特別記念優待も実施。
CSランバー＜7808＞ 2757 +157
営業利益が前期36.1％減だが今期31.4％増予想。
トップカルチャ＜7640＞ 179 +11
創立40周年記念株主優待を発表。
ティムコ＜7501＞ 1611 +201
中国子会社を設立。
東製鉄＜5423＞ 1748 -22
第1四半期営業損益が23.07億円の赤字。一時売られるが下値は堅い。
マーケットE＜3135＞ 1046 -54
6月の売上高7.9％減。5月の3.1％増から減少に転じる。
サイゼリヤ＜7581＞ 7600 +820
値上げ実施の可能性を引き続きポジティブ視。
SHIFT＜3697＞ 743.4 +63.6
初配実施などを見直す動きに。
ニチレイ＜2871＞ 2135.5 +109
不正アクセスによる過度な影響懸念後退続く。
いちご＜2337＞ 431 +17
第1四半期2ケタ減益で前日は売り先行も。
カプコン＜9697＞ 3412 +133
体験型施設が17日開業へ。
シマノ＜7309＞ 18755 +615
欧州系証券で投資判断格上げ観測も。
サッポロビール＜2501＞ 2045 +48.5
ディフェンシブシフトなどで食品株はしっかり。
小野薬品工業＜4528＞ 2425.5 +79
医薬品株にもディフェンシブとして資金流入。
博報堂DY＜2433＞ 1268.5 +40
特に材料ないがAI・半導体株からの資金シフトか。
ゼンショーHD＜7550＞ 9303 +103
小売セクターには資金シフトの流れが強まる方向へ。
パンパシHD＜7532＞ 889 +20
業績堅調な小売株として資金向かう。
キオクシアHD＜285A＞ 52110 -10000
米陪審が2億ドル超の賠償評決と伝わる。
太陽誘電＜6976＞ 11035 -1490
AIインフラ関連株の調整が続き。
SUMCO＜3436＞ 3914 -700
米国半導体株安の流れが継続で。
日本ケミコン<6997> 3160 -470
格上げも観測だがAIインフラ関連株安に抗えず。
TOWA<6315> 2791 -374
海外関連株安で半導体株は軟調。
日本電波工業<6779> 2719 -311
大きく水準訂正してきたAI関連株として。
SCREEN<7735> 16510 -2260
TSMCは好決算発表も株価下落で。
日本マイクロニクス<6871> 13970 -1960
メモリー関連株安の流れを映し。
イビデン<4062> 15685 -1720
半導体関連株売りの流れに押される。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 8801 -1089
サムスン電子も9％近い株価下落で。
芝浦メカトロニクス<6590> 5040 -380
半導体製造装置株は全般安く。《CS》
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