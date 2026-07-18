*04:57JST 7月17日のNY為替概況

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円30銭から162円55銭まで上昇し、引けた。

米6月住宅着工件数や米7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を上回ったほか、米イラン軍事衝突激化を受けた原油高で年内の利上げ観測が強まり、ドル買いに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1424ドルへ下落後、1.1444ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は185円54銭から185円91銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3428ドルから1.3460ドルまで上昇。

ドル・スイスは0.8080フランから0.8060フランまで下落した。

【経済指標】

・米・6月住宅建設許可件数：136.7万戸（予想：140.3万戸、5月141万戸）

・米・6月住宅着工件数：142.7万戸（予想：131万戸、5月119.9万戸←117.7万戸）

・米・6月輸入物価指数：前月比＋0.3％（予想：－0.7％、5月＋1.7％←＋1.9％）

・米・6月鉱工業生産：前月比＋0.1％ （予想＋0.2％ 5月＋0.1％）

・米・6月設備稼働率：76.1％（・予想：76.2％、・5月：76.1％←76.2％）

・米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：54.4（予想：51.0、6月：49.5）

・米・7月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.2％（予想：4.4％、6月：4.6％）

・米・7月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.3％（予想：3.3％、6月：3.3％《KY》