*22:11JST 【市場反応】米6月住宅着工・許可件数/輸入物価指数、ドル堅調

米商務省が発表した6月住宅着工件数は前月比＋19％の142.7万戸と、5月119.9万戸から増加し、3月来で最高となった。一方、同月住宅建設許可件数は前月比―3％の136.7万戸と、予想140.3万戸を下回り、3月来で最低となり、今後の着工件数が鈍化する可能性を示唆した。

米6月輸入物価指数は前月比＋0.3％と、マイナス予想に反して、プラス圏を維持した。伸びは昨年12月来で最低。

米住宅着工件数や輸入物価指数が予想を上回り、ドルは堅調。ドル・円は162円30銭から162円40銭へじり高推移した。ユーロ・ドルは1.1435ドルから1.1425ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3440ドルから1.3430ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・6月住宅建設許可件数：136.7万戸（予想：140.3万戸、5月141万戸）

・米・6月住宅着工件数：142.7万戸（予想：131万戸、5月119.9万戸←117.7万戸）

・米・6月輸入物価指数：前月比＋0.3％（予想：－0.7％、5月＋1.7％←＋1.9％）《KY》