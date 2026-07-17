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プロディライト 回線の提供エリアを全国47都道府県へ拡大
記事提供元：フィスコ
*17:15JST プロディライト---回線の提供エリアを全国47都道府県へ拡大
プロディライト＜5580＞は16日、クラウドPBX「INNOVERA」において、市外局番をフルクラウドで利用できる回線の対応エリアを、2026年8月をめどに全国47都道府県へ拡大すると発表した。
サービス開始に先立ち、2026年7月16日から事前相談の受付も開始した。なお、一部の市町村は提供対象外となる場合がある。
同社は自社開発のクラウドPBX「INNOVERA」に加え、回線とSIP端末も提供するワンストップソリューションを展開している。
従来はIP電話回線の対応エリアが限定されていたため、一部地域ではVoIPゲートウェイなどの専用機器を社内へ設置する必要があり、フルクラウドで利用できる市外局番は東京都の「03」や大阪府の「06」など主要都市を中心とした地域に限られていた。
今回の対応エリア拡大により、これまで専用機器が必要だった地域でもオンプレミス機器を設置せずに既存の市外局番を活用したフルクラウド運用が可能となる。これにより、機器導入時の初期費用や保守・メンテナンス負担の軽減が期待されるほか、双方向番号ポータビリティを活用して現在の電話番号を維持したまま導入しやすい環境が全国へ広がる。
地域による導入条件の差を縮小し、企業の電話環境のDXを後押しする取り組みとなる。《KA》
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