*17:11JST CRGホールディングス---筑西市長がパレットの「Canvas」などを視察

CRGホールディングス＜7041＞は16日、子会社で障がい者雇用支援事業を展開するパレットにおいて、15日に筑西市の設楽詠美子市長および障害福祉課職員の視察を受けたと発表した。

今回の視察は、筑西市における障がい者雇用の促進、地域人材の活躍機会創出、地域活性化に向けた取り組みの参考とすることを目的に実施された。パレットは「ワタシの支援が地域を支える」を理念に掲げ、サテライトオフィス型障がい者雇用支援事業「Canvas」および就労移行支援事業「カラーズ・ラボ」を全国で展開している。

当日は、「Canvas水戸オフィス」、BPOセンター、「カラーズ・ラボ水戸」を見学し、障がい者雇用支援および就労移行支援の現場を視察した。実際に就労している利用者の働く様子や支援環境を確認するとともに、障がい者雇用を取り巻く現状や課題、地域における雇用創出の可能性について意見交換を行った。

視察後には、地域における障がい者雇用の促進や地域活性化に向けた今後の連携可能性について協議を深めた。今後は、筑西市との連携を深めながら、障がい者雇用に関する情報発信や企業向けセミナーの開催、地域企業への支援などを通じた地域活性化モデルの具体化を進める。また、筑西市内において「Canvas」と「カラーズ・ラボ」を組み合わせた地域拠点の整備についても検討を進めている。《KA》