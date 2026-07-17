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東証グロ－ス指数は大幅続落、新興市場に資金向かわず
*17:07JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、新興市場に資金向かわず
東証グロース市場指数 897.25 -30.37／出来高 4億6962万株／売買代金 1998億円東証グロース市場250指数 695.17 -24.30／出来高 2億987万株／売買代金 1668億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は492、値上がり銘柄数は75、変わらずは24。
前日16日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反落。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され、株価の重しとなった。また、金利高が嫌気されたほか、台湾TSMCの決算が市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となった。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は4.03％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。昨日の米株式市場では、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.29％下落しており、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株が手掛けにくく、投資資金が新興市場に向かうことを期待する向きもあったが、このところ東証プライムの人工知能（AI）関連株や主力半導体関連株と新興市場の株価の逆相関関係は薄れており、東証プライムのAI・半導体関連株安を受けて新興市場に投資資金が向かうことはなかった。また、イラン情勢を巡る先行き不透明感が引き続き新興市場の株価の重しとなった。さらに、東京市場は明日から3連休となることから積極的な買いを手控える向きもあった。一方、東証グロース市場指数は昨日2.29％下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入ることも期待されたが、積極的な買いは限定的で、今日の東証グロース市場指数は午後の中頃まで下げ幅を拡大し、その後の戻りも限定的だった。
個別では、第3四半期累計の営業損益が0.41億円の赤字となり前日ストップ安の売り地合いが継続したアスタリスク＜6522＞、引き続き26年11月期業績予想の下方修正が嫌気されたTMH＜280A＞、第3四半期累計の営業利益が32.3％減で引き続き売り手掛かりとなったTWOST＜7352＞、第1四半期営業損益が0.35億円の赤字で前日急落し本日も売りが先行したメタリアル＜6182＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、チャットプラス＜598A＞、TORICO＜7138＞などが顔を出した。
一方、株主優待制度を導入すると発表したビタブリッドJ＜542A＞、株主価値向上に向けた資本政策と筆頭株主の保有方針を発表した東京通信G＜7359＞、200日線を回復し先高期待が高まったアイズ＜5242＞、前日ストップ高の買い人気が継続したJSH＜150A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、テラドローン＜278A＞やノースサンド＜446A＞が上昇。値上がり率上位には、CRAVIA＜6573＞、インバウンド＜7031＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5242|アイズ | 1230| 206| 20.12|
2| 150A|ＪＳＨ | 542| 80| 17.32|
3| 278A|テラドローン | 13770| 1650| 13.61|
4| 6573|ＣＲＡＶＩＡ | 27| 2| 8.00|
5| 7031|インバウンド | 745| 50| 7.19|
6| 7694|いつも | 447| 22| 5.18|
7| 4591|リボミック | 73| 3| 4.29|
8| 542A|ビタブリッドＪ | 1084| 44| 4.23|
9| 6545|ＩＩＦ | 795| 30| 3.92|
10| 7359|東京通信Ｇ | 236| 8| 3.51|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 280A|ＴＭＨ | 1103| -300| -21.38|
2| 598A|チャットプラス | 2284| -500| -17.96|
3| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 141| -26| -15.57|
4| 157A|Ｇモンスター | 872| -143| -14.09|
5| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 171| -28| -14.07|
6| 9238|バリューＣ | 392| -62| -13.66|
7| 9256|サクシード | 4135| -605| -12.76|
8| 6522|アスタリスク | 1308| -191| -12.74|
9| 4378|ＣＩＮＣ | 459| -63| -12.07|
10| 4381|ビープラッツ | 514| -66| -11.38|《SK》
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