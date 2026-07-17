*16:36JST 新興市場銘柄ダイジェスト：ビタブリッドJ、pluszeroが続伸

＜542A＞ ビタブリッドJ 1084 +44

続伸。株主優待制度導入を発表、毎年2月末日時点の株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上を3ヶ月以上継続して保有する株主を対象に、同社ECサイトでの商品購入に利用できるポイント(1ポイント＝1円相当)を、保有株式数および継続保有期間に応じ2500～7万5000ポイント付与する。株主優待の目的は、株主層の更なる拡大及びより多くの株主に同社の商品・サービスを体験し、同社事業への理解をより一層深め、同社株式への投資魅力の向上および中長期的な保有を促進するためとしている。

＜6030＞ アドベンチャー 1494 +9

反発。総合旅行予約サイト「skyticket」において、スマートフォンアプリの累計ダウンロード数が2500万を突破したことを発表し、買い先行も地合いの悪さに押されている。「skyticket」は42ヶ国語対応の国内・海外航空券をはじめ、ホテル、国内ツアー、高速バス、レンタカー、フェリー、海外ツアーなど幅広い旅行商品を提供する総合旅行予約サービス。今後もskyticketを通じて、顧客に便利で得な旅行体験を提供できるようアプリならではの機能拡充を進めていくとしている。

＜5132＞ pluszero 2022 +10

続伸。アップセルテクノロジィーズとの共同開発による企業の代表電話および部署電話の受付業務を自動化するAIオペレーター「miraio AI代表電話」の提供を開始した。ハルシネーションリスクを極限まで抑えながら、電話対応工数や人件費の大幅な削減、営業電話の自動ブロック、機会損失の防止などを実現し、企業のAI活用と労働生産性の向上を支援する。同社は、同プロダクトを通じて、独自技術「AEI」の社会実装をさらに推進していくとしている。

＜2158＞ FRONTEO 627 -15

続落。参天製薬と、参天製薬のパイプライン拡充を目的に疾患と標的分子の未知の関係性を非連続的に発見可能な同社の方程式駆動型AI「KIBIT(キビット)」を活用した共創プロジェクトを開始した。25年12月に開始した新規標的分子探索及びドラッグリポジショニング探索に関する共創プロジェクトに続く第2弾。前回プロジェクトが高く評価され今回の取り組みに至った。AI創薬支援サービス「Drug Discovery AI Factory」を活用し眼科領域におけるパイプライン拡充を推進していく。

＜438A＞ インフキュリオン 811 -9

続落。セブン銀行が26年7月16日より提供を開始するおこづかいを通じた親子向け教育サービス「money ring(マネーリング)」において、同社の次世代カード発行プラットフォーム「Xard(エクサード)」およびチャージプラットフォーム「CharG(チャージー)」が決済基盤として採用されたことを発表したが、上値は重い。今回の取り組みは、これまで「Xard」が多くの実績を有するBtoB(法人向け)領域に加え、個人向け(BtoC)カードの提供事例をさらに拡大するものとしている。《NH》