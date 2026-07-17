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グルメ杵屋など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2378＞ ;ルネサンス;1070%;232100;0.16;1044;-5 ＜9046＞ ;神戸電鉄;592%;14200;0.67;2436;-15 ＜8742＞ ;小林洋行;476%;8100;5.86;550;-1 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;398%;203900;0.09;2387;-4 ＜8163＞ ;SRSHD;385%;338700;0.14;1277;-5 ＜9227＞ ;マイクロ波化学;377%;566200;1.72;820;-24 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;318%;298600;0.20;967;2 ＜2667＞ ;イメージワン;295%;420700;1.93;134;-2 ＜7678＞ ;あさくま;233%;21700;0.42;6570;-70 ＜3662＞ ;エイチームHD;233%;181400;0.38;1027;-6 ＜7049＞ ;識学;225%;23000;0.55;879;3 ＜7378＞ ;アシロ;218%;9800;9.75;1617;-47 ＜8200＞ ;リンガーハット;212%;434800;0.13;2330;-57 ＜4237＞ ;フジプレアム;206%;28700;2.83;337;-2 ＜3559＞ ;ピーバン;195%;49900;3.85;409;-9 ＜3172＞ ;ティーライフ;190%;21900;1.13;1158;-7 ＜7774＞ ;Ｊ・ＴＥＣ;186%;106700;2.37;653;-20 ＜3221＞ ;ヨシックス;179%;42500;0.43;3220;-45 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;178%;814400;0.37;621;-5 ＜9900＞ ;サガミHD;177%;81200;0.23;1773;8
[コメント]グルメ杵屋＜9850＞は、信用倍率0.20倍と売り長で推移している。《FA》
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