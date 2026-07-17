*15:46JST 学情---「Ｒｅ就活」6月の月間応募数は前年同月比96.6％、応募者数は前年同月比106.6％

学情＜2301＞は16日、運営する20代専門転職サイト「Ｒｅ就活」において、2026年6月の月間会員登録数が前年同月比89.3％、月間応募数が前年同月比96.6％となったと発表した。

月間会員登録数および月間応募数は、前年同月が高水準で推移していたことに加え、求職者の情報収集行動や会員登録タイミングが分散した影響もあり、前年同月を下回る結果となった。一方で、既存会員を中心に応募活動は引き続き活発に推移し、応募者数は前年同月比106.6％となった。企業にとって重要な採用母集団の形成は、引き続き堅調に推移している。

求職者が自身の志向やキャリア観に合った求人を慎重に選定したうえで応募行動につなげる動きが継続しており、「Ｒｅ就活」のサービス利用は堅調に推移している。

同社では、若手人材のキャリア形成を支援し、企業との最適なマッチングを実現するため、「Ｒｅ就活」を中心とした「Ｒｅ就活シリーズ」を展開している。《AK》