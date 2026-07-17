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出来高変化率ランキング（14時台）～サイゼリヤ、倉元などがランクイン

2026年7月17日 15:04

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記事提供元：フィスコ

*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サイゼリヤ、倉元などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月17日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2521＞ 上場米HE　　　　 244485 　9552.321　 369.07% -0.0144%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　7478900 　38225.98　 366.92% 0.1082%
＜2354＞ YEDIGIT　　　6434800 　133215.12　 359.04% -0.0173%
＜7082＞ ジモティー　　　　　194500 　47394.9　 265.84% -0.0021%
＜354A＞ iF高配50　　　　225005 　80998.722　 257.93% -0.0147%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　　5573000 　4052258.4　 251.37% 0.1135%
＜3946＞ トーモク　　　　　　355800 　172754.6　 250.54% -0.0011%
＜2526＞ NZAM400　　　7202 　51215.93　 232.37% -0.0227%
＜178A＞ GX革新優　　　　　97749 　18847.446　 229.24% -0.0182%
＜1474＞ OneJP400　　12636 　48352.03　 226.8% -0.0393%
＜1457＞ iFTPXベア　　　36520 　8511.759　 226.78% 0.0372%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　2260400 　205466.1　 224.91% -0.0455%
＜2641＞ GXGリーダー　　　16836 　13215.283　 214.13% -0.022%
＜8105＞ BitcoinJ　　10048100 　175741.66　 192.16% -0.2888%
＜2854＞ GXテック20　　　145855 　91042.693　 174.01% -0.0591%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　245213 　370690.891　 166.76% -0.0288%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　4434600 　32298.2　 165.37% -0.0384%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　44500 　139590.6　 160.06% -0.0008%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　890800 　180135.88　 158.97% -0.0614%
＜5532＞ リアルゲイト　　　　64500 　74519.7　 157.67% -0.0055%
<8871> ゴールドクレ　　　　107200 　88324.9　 157.52% -0.0192%
<1569> TPX－1倍　　　　158440 　28889.846　 154.1% 0.0364%
<3997> トレードワクス　　　541400 　50285.74　 152.24% -0.0354%
<3480> J．S．B．　　　　105000 　309716　 149.33% 0%
<6384> 昭和真空　　　　　　47000 　19194.64　 149.02% -0.0418%
<1597> MXSJリート　　　241896 　137377.739　 146.52% 0.0069%
<1305> iFTPX年1　　　367700 　357279.234　 142.39% -0.0358%
<1330> 上場225　　　　　106065 　1976870.534　 134.3% -0.0544%
<6918> アバール　　　　　　55900 　53757.3　 133.45% -0.0864%
<3936> グロバルウェ　　　　737900 　30738.92　 133.39% -0.0613%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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