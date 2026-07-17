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出来高変化率ランキング（14時台）～サイゼリヤ、倉元などがランクイン
*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サイゼリヤ、倉元などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月17日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2521＞ 上場米HE 244485 9552.321 369.07% -0.0144%
＜5216＞ 倉元 7478900 38225.98 366.92% 0.1082%
＜2354＞ YEDIGIT 6434800 133215.12 359.04% -0.0173%
＜7082＞ ジモティー 194500 47394.9 265.84% -0.0021%
＜354A＞ iF高配50 225005 80998.722 257.93% -0.0147%
＜7581＞ サイゼリヤ 5573000 4052258.4 251.37% 0.1135%
＜3946＞ トーモク 355800 172754.6 250.54% -0.0011%
＜2526＞ NZAM400 7202 51215.93 232.37% -0.0227%
＜178A＞ GX革新優 97749 18847.446 229.24% -0.0182%
＜1474＞ OneJP400 12636 48352.03 226.8% -0.0393%
＜1457＞ iFTPXベア 36520 8511.759 226.78% 0.0372%
＜6166＞ 中村超硬 2260400 205466.1 224.91% -0.0455%
＜2641＞ GXGリーダー 16836 13215.283 214.13% -0.022%
＜8105＞ BitcoinJ 10048100 175741.66 192.16% -0.2888%
＜2854＞ GXテック20 145855 91042.693 174.01% -0.0591%
＜2568＞ 上場NSQ 245213 370690.891 166.76% -0.0288%
＜2134＞ キタハマキャピ 4434600 32298.2 165.37% -0.0384%
＜1948＞ 弘電社 44500 139590.6 160.06% -0.0008%
＜7746＞ 岡本硝子 890800 180135.88 158.97% -0.0614%
＜5532＞ リアルゲイト 64500 74519.7 157.67% -0.0055%
<8871> ゴールドクレ 107200 88324.9 157.52% -0.0192%
<1569> TPX－1倍 158440 28889.846 154.1% 0.0364%
<3997> トレードワクス 541400 50285.74 152.24% -0.0354%
<3480> J．S．B． 105000 309716 149.33% 0%
<6384> 昭和真空 47000 19194.64 149.02% -0.0418%
<1597> MXSJリート 241896 137377.739 146.52% 0.0069%
<1305> iFTPX年1 367700 357279.234 142.39% -0.0358%
<1330> 上場225 106065 1976870.534 134.3% -0.0544%
<6918> アバール 55900 53757.3 133.45% -0.0864%
<3936> グロバルウェ 737900 30738.92 133.39% -0.0613%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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