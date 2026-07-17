アルテミスIIIのドッキング手順が判明：宇宙船の制御権をオリオンからスターシップへ移行する異例の計画

NASAは2026年7月15日、2027年に予定されている「アルテミスIII」ミッションのドッキング手順やソフトウェア制御の割り当てに関する詳細な運用文書を初めて公開した。この計画には、有人宇宙飛行の歴史において前例のない「ミッション途中で宇宙船全体の制御権をオリオンの飛行コンピュータからスターシップの車載システムへと移行する」というプロセスが含まれている。本ミッションは当初計画されていた月面着陸から地球低軌道でのシステム統合テストへと変更されており、極めて難易度の高いエンジニアリングへの挑戦となる。

■3機のロケット、1つの周回軌道、2つの異なる課題

現在2027年後半を目標としているアルテミスIIIは、月面着陸ミッションではない。NASAは2026年2月、ジェレッド・アイザックマン長官のもとでプログラムを再編し、1972年以来となる初の有人月面着陸として計画されていたものを、地球低軌道（LEO）におけるシステム統合テストへと変更した。実際の有人月面着陸は、2028年初頭を目標とする「アルテミスIV」に割り当てられている。

アルテミスIIIが試みる内容は、単純な月軌道でのランデブーよりも技術的に要求が厳しいとも言える。NASAの宇宙打ち上げシステム（SLS）、ブルーオリジンのロケット、そしてスペースXのスターシップという、世界で最も強力な3機のロケットを過密なスケジュールで連続して打ち上げ、同じ高度460キロメートルの円軌道に投入し、有人宇宙船との連続ドッキングを成功させなければならないからだ。

NASAのアルテミス・プログラム・マネージャーであるジェレミー・パーソンズ氏は、「アルテミスIIIは、複数の発射台にまたがる厳しい打ち上げシーケンスと、地上および飛行クルーに対する同様に厳しいミッション運用を伴う、高度に振り付けられたダンスのようなものだ。NASAがこれまでに取り組んだ中で最も複雑で野心的なミッションの一つになる」と述べている。

このシーケンスは3つのフェーズで構成されている。まず、ブルーオリジンの着陸船試験機（「ブルームーン・マーク2」の有人設計をベースに、極低温推進剤ではなく貯蔵可能な推進剤を搭載したパスファインダー機）が商業ロケットで打ち上げられ、指定の待機軌道に入る。ここでシステムチェックを行いながら最大30日間待機できる。この待機期間は、打ち上げ遅延の連鎖を防ぎ、3機の打ち上げをスケジュール通りに進めるための柔軟性をもたらす。

次に、2026年6月9日に発表されたランディ・ブレスニク船長、ルカ・パルミターノ操縦士、ミッションスペシャリストのフランク・ルビオ氏とアンドレ・ダグラス氏の4人のクルーを乗せ、SLSがケネディ宇宙センターの第39B発射台から打ち上げられる。このミッションでは、SLSは暫定極低温推進ステージ（ICPS）の上段を搭載せず、非推進性の構造スペーサーに置き換えて飛行する。これはアルテミスIVのためにICPSを温存するためだ。そのため、欧州サービスモジュール（ESM）が単独で軌道円化燃焼を実行することになり、これは有人飛行において未実証の新しい運用要件となる。

第三に、スペースXが「スターシップ・バージョン3」の試験機を同じ軌道に向けて打ち上げる。オリオンがブルームーンとのドッキングフェーズを完了した後、スターシップが到着してミッション第2のドッキングシーケンスが開始される。

■1機の追跡機、2つの標的、2つの異なるアプローチ

7月15日に公開された文書で最も具体的、かつ重要なのがドッキングのプロセスだ。

どちらのドッキングフェーズでも、オリオンが能動的に追いかける「チェイサー（追跡機）」となり、商業着陸船が受動的な「ターゲット（標的）」となる。この非対称性は、実際の月ミッションでオリオンが月軌道上の有人着陸システム（HLS）を追いかける運用構成を模したものだ。しかし、それぞれのアプローチの幾何学的形状（ジオメトリ）はまったく異なる。

ブルームーン試験機とのフェーズでは、オリオンは加圧されたクルーキャビンに隣接する側面にドッキングする。オリオンの宇宙服を着用した最大2人のクルーがハッチを開け、ブルームーンのキャビンに入り、約2日間にわたって評価を行う。無人のアルテミスIミッションで飛行した計測器付きマネキン「ムーニキン」に似た宇宙服質量シミュレーターが、期間中の環境データを収集する予定だ。

一方、スターシップとのフェーズでは、オリオンは全長171フィート（約52メートル）の宇宙船の先端部にノーズ・トゥ・ノーズでドッキングする。スターシップの試験機にはドッキング機構は備わっているものの、稼働可能な生命維持システムが搭載されていないため、クルーは終始オリオンの内部に留まる。スターシップとのフェーズは約1日間続く見込みで、制御性と通信のテストに焦点を当てる。

これらの異なる形状に対応するため、それぞれのドッキングシーケンスにおいて、個別の近傍運用プロファイル、異なる接近経路、そして独立した中止（アボート）モードの計画が必要となる。宇宙船間のソフトウェアテストも両フェーズの主要な目的であり、NASA、スペースX、ブルーオリジンのチームは、商業着陸船のプロトタイプとオリオンが宇宙空間の正確な時間と場所で合流できること、そして結合時にコマンドおよびデータインターフェースが正しく機能することを確認する。

■制御権の反転（コントロール・オーソリティ・フリップ）

技術的に最も斬新な要素は、2つのフェーズ間におけるソフトウェア制御権の割り当てだ。

NASAは「オリオンがブルームーン試験着陸船とドッキングしている間は、オリオン宇宙船のソフトウェアが結合された宇宙船全体を制御する。一方、ミッションの後半部分では、スペースXの試験機が結合された宇宙船全体を制御する」と説明している。

NASAの有人ミッションにおいて、結合された宇宙船全体の制御権がミッションの途中でチェイサー（追跡機）からターゲット（標的）へと移行する設計が採用されたのはこれが初めてだ。ジェミニ、アポロ、スペースシャトル、国際宇宙ステーション（ISS）など、NASAの歴史における過去のすべての有人ドッキングシナリオでは、ドッキング期間中、一貫して片方の宇宙船が主導的な制御権を保持していた。しかし今回は、ブルームーンのフェーズではオリオンが制御し、スターシップのフェーズではスターシップが制御を引き継ぐことになる。

マーシャル宇宙飛行センターのNASA有人着陸システム（HLS）プログラムマネージャーであるスティーブ・クリーチ氏は、意図的に異なるアプローチを採用したことを認めている。同氏によると、各HLSプロバイダーは「アルテミスIIIミッションに対して異なるアプローチをとっており」、スペースXとブルーオリジンの両社が「月での今後の無人実証ミッションを補完することを目的とした、積極的な目標リスト」を提示したという。

この制御権のハンドオフは、アルテミスIVに直接関連している。初の有人月面着陸ミッションでは、スターシップが月遷移軌道投入（TLI）燃焼や月面への降下を実行するため、結合されたオリオンとスターシップはスターシップの制御下で機能する必要がある。失敗してもドッキングテストの中止で済み、月軌道でクルーを失うリスクのない、比較的安全な地球低軌道という環境でこのハンドオフを検証することこそが、このLEO実証の核心である。

■ハードウェアの状況：製造は進行中、認証はこれから

両社の商業着陸船は現在も活発に開発中であり、2026年7月時点で、いずれもNASAの有人宇宙飛行認証プロセスを完了していない。

ブルーオリジンの試験機は、主要なアビオニクス、飛行ソフトウェア、制御システム、環境制御・生命維持システム（ECLSS）、機能するクルーキャビンを含む「マーク2」のキャビン設計を取り入れているが、推進システムには実際の月ミッション用バリアントで予定されている極低温燃料ではなく、貯蔵可能な推進剤を使用する。ブルーオリジンは2026年前半に、加圧ドッキングシステムの地上開発テストを実施済みだ。

スペースXのスターシップ・バージョン3試験機は製造とテストの段階にある。ノーズに取り付けられたドッキング機構は2023年に地上で認定された。NASAとスペースXは、このミッションにおける具体的な制御性と通信のテスト目標について、現在も最終調整を行っている。

SLSのハードウェア製造は進んでいる。コアステージの上部セクションは2026年4月にニューオーリンズにあるNASAのミショー組立施設で完成し、4月28日に運搬船「ペガサス」でケネディ宇宙センターに納品された。かつてスペースシャトルのミッションで飛行した実績のある、改修済みのRS-25エンジン（E2048、E2052、E2054、E2057）は、今月中にステニス宇宙センターから到着する予定だ。オリオン宇宙船の製造目標は、内部的な準備完了日を2028年1月としており、2027年後半のミッション打ち上げという目標は依然として野心的である。NASAとロッキード・マーティンは、ミッションの再編を受けて製造を加速するための措置を講じている。

NASAの航空宇宙安全諮問パネル（ASAP）とNASA監査総監室（OIG）は、いずれもアルテミス計画全体のスケジュールリスクを指摘している。OIGの2026年3月の報告書によると、スペースXのスターシップ着陸船は当初のアルテミスIIIの月面着陸スケジュールに対して「少なくとも2年遅れている」とされ、報告書公開時点でスターシップはまだ軌道に到達しておらず、宇宙空間での推進剤補給や無人月面着陸実証（これらはすべてアルテミスIVの前提条件）も完了していないことが指摘されていた。スペースXは、東部時間今夜午後6時45分の「スターシップ・フライト13」の打ち上げを目指しており、これが成功すれば、アルテミスIVの進行に不可欠な、宇宙空間でのラプター・バキューム・エンジンの再着火能力の実証に向けた重要な一歩となる。

■アポロ9号との類似性と、その限界

NASAは一貫して、アルテミスIIIを「アポロ9号」に類似したものとして位置づけている。アポロ9号は、その4ヶ月後にアポロ11号が月面に着陸する前に、アポロ月着陸船をテストした1969年3月の地球軌道ミッションだ。この類似性は極めて現実的で示唆に富んでいる。どちらも、よりリスクの高い月ミッションの前に、複数の宇宙船のドッキングシーケンスを検証するために設計された有人LEO統合飛行である。アルテミスIIIは、1969年のアポロ9号以来、57年以上の空白を経て実施される、地球軌道上での初の有人複数宇宙船統合テストとなる。

しかし、この類似性には明確に認識すべき構造的な限界がある。

アポロ9号は、実際の月ミッションと同じ飛行構成のアポロ月着陸船を使用して飛行した。1969年3月にテストされたハードウェアは、4ヶ月後にアポロ11号で月面に降下したものと全く同じ仕様だった。つまり、技術者がアポロ9号のドッキングシーケンスを検証した時点で、着陸に直結する実機ハードウェアの検証が完了していたことになる。

これに対し、アルテミスIIIで飛行するのは、月面着陸に挑戦する実機とは明確に異なるパスファインダー（試験）機だ。ブルームーンの試験機は極低温推進剤ではなく貯蔵可能な推進剤を使用し、スターシップの試験機には月ミッションに必要な燃料補給アーキテクチャが備わっていない。アルテミスIIIで得られるソフトウェアの相互運用性に関する知見は、アルテミスIVでクルーを安全に月面に送る前に、実際の飛行構成の宇宙船で再実証する必要がある。

NASAとアルテミス計画全体はこのギャップを考慮しており、アルテミスIIIと初の有人着陸の間のステップとして、月での無人実証ミッションを計画している。LEOでのテストだけがリスク軽減の手段ではない。しかし、アポロ9号の歴史的枠組みと比較してアルテミスIIIの重要性を評価する場合、この違いは極めて重要だ。アルテミスIIIはインターフェースのロジックを検証するものであり、実際の飛行ハードウェアそのものを検証するわけではない。

■なぜ月ではなく、地球軌道なのか

このミッション計画を生み出した2026年2月の再編は、極めて合理的なエンジニアリングの論理に基づいている。有人による複数宇宙船の月軌道ランデブーの運用複雑さはアポロ計画以降で前例がなく、救助が不可能な月軌道でのインターフェース不具合の代償は、地球低軌道（LEO）よりもはるかに深刻であると、CSIS（戦略国際問題研究所）のアナリストであるクレイトン・スウォープ氏が2026年5月の分析で指摘している。

高度460キロメートルの円軌道は、月遷移ミッションのプロファイルよりも3機すべての打ち上げウィンドウに大幅な柔軟性をもたらし、ミッション中止につながる打ち上げ延期の確率を下げることができる。また、長期の有人条件下でオリオンの生命維持システムに関する実際の飛行データを収集し、持続的な月プログラムに不可欠な、複数宇宙船の打ち上げ処理能力を検証することも可能になる。

ドッキングのダイナミクス、ソフトウェアのハンドシェイク、生命維持システムの性能、および打ち上げ運用から収集されたデータは、1972年12月のアポロ17号以来となる月面への宇宙飛行士着陸を目指す「アルテミスIV」のミッションアーキテクチャに直接反映される。

■今後の展望

7月15日の文書公開は、飛行前最終検証キャンペーンの始まりを意味している。NASAは、クルーが試験機に搭乗または接近することを許可する前に、両方の着陸船試験機の安全認証を完了しなければならない。NASAは、後続の月面着陸のリスクを十分に低減できるレベルに達するまで、アルテミスIIIを打ち上げないと言明している。

この2社提供（デュアルプロバイダー）戦略は、アルテミスIII以降も競争を維持するために設計されている。アルテミスV以降、ブルーオリジンの「ブルームーン・マーク2」は、継続的な月面契約を巡ってスペースXの「スターシップHLS」と競合する立場になる。2027年のLEOドッキングテストの結果は、その競争における主要な判断材料の一つとなるだろう。

現在、3つの発射台、2つの着陸船プログラム、そして1つの有人宇宙船が、有人宇宙飛行の歴史において未だ試みられたことのない、2027年後半の高度な連携に向けて動き出している。

■注目ポイントQ&A

●オリオンがスターシップとドッキングすると何が起きるのですか？また、なぜスターシップが制御を引き継ぐのですか？

アルテミスIIIの第2ドッキングフェーズでは、オリオンがスペースXのスターシップ試験機の先端にノーズ・トゥ・ノーズで結合し、スターシップの車載システムが結合された宇宙船全体の主制御を引き継ぎます。この構成は、アルテミスIVでスターシップがオリオンとドッキングした状態でエンジンを点火し、月遷移軌道投入燃焼を実行する運用を模したものです。そのため、スターシップが制御権を持つことは単なるテスト項目ではなく、実際の運用アーキテクチャのリハーサルとなります。なお、スターシップ試験機には稼働可能な生命維持システムが搭載されていないため、クルーはこのフェーズ中、終始オリオンの内部に留まります。

●なぜアルテミスIIIは直接月に行かず、地球軌道でドッキングテストを行うのですか？

地球低軌道（LEO）での実証への変更は、リスク軽減のための決断です。救助が不可能な月軌道でのインターフェース不具合は致命的ですが、LEOであればクルーは数時間以内にミッションを中止して地球に帰還できます。また、LEOは3機のロケットに対して柔軟な打ち上げウィンドウを提供するため、遅延の連鎖を防げます。ただし、LEO実証では実際の月着陸仕様とは異なる試験機（パスファインダー）を使用するため、アルテミスIVの月面着陸前には一部の再検証が必要になります。

●アルテミスIIIの期間中、宇宙飛行士はブルーオリジンのブルームーン着陸船に入ることができますか？

はい、最大2人のクルーがオリオンの宇宙服を着用した状態でハッチを開け、ブルームーン試験機のクルーキャビンに入ることができます。ブルームーンの試験機には、機能する環境制御・生命維持システム（ECLSS）とクルーキャビンが備わっています。これに対し、スターシップの試験機には今回のミッション用の生命維持システムが搭載されていないため、ドッキング中も宇宙飛行士はオリオンの内部に留まります。

●アルテミスIIIのドッキングテストとアポロ9号のミッションの違いは何ですか？

どちらも有人月ミッションの前にドッキングシーケンスを検証する地球軌道統合飛行ですが、使用するハードウェアに違いがあります。1969年3月のアポロ9号は、アポロ11号で実際に月面へ降下したものと全く同じ、月ミッション仕様の月着陸船を使用しました。一方、アルテミスIIIで使用されるのは試験機（パスファインダー）です。ブルームーン試験機は極低温推進剤ではなく貯蔵可能な推進剤を使用し、スターシップ試験機には月ミッションに必要な燃料補給アーキテクチャがありません。そのため、アルテミスIIIでインターフェースを検証した後も、アルテミスIVの月面着陸前に追加の無人月実証ミッションが必要となります。

元記事: Artemis III Docking Sequence Revealed: Orion Hands Control to Starship Mid-Mission