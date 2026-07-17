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出来高変化率ランキング（13時台）～トーモク、サイゼリヤなどがランクイン
*14:32JST 出来高変化率ランキング（13時台）～トーモク、サイゼリヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月17日 13:19 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2521＞ 上場米HE 242149 9552.321 368.80% -0.0139%
＜5216＞ 倉元 6105300 38225.98 360.39% 0.2038%
＜2354＞ YEDIGIT 5890300 133215.12 355.91% -0.0429%
＜354A＞ iF高配50 195336 80998.722 243.28% -0.0097%
＜3946＞ トーモク 330300 172754.6 242.78% 0.0023%
＜7082＞ ジモティー 148700 47394.9 237.93% -0.0014%
＜7581＞ サイゼリヤ 4925400 4052258.4 237.73% 0.1445%
＜2526＞ NZAM 400 7202 5121593.00% 2.3237%
＜1474＞ OneJP400 12434 48352.03 225.00% -0.0325%
＜6166＞ 中村超硬 2097600 205466.1 216.95% -0.0338%
＜2641＞ GXGリーダー 13525 13215.283 188.29% -0.0148%
＜8105＞ BitcoinJ 9140100 175741.66 180.24% -0.2666%
＜2854＞ GXテック20 140664 91042.693 169.64% -0.0538%
＜2568＞ 上場NSQ 237098 370690.891 162.60% -0.0272%
＜1948＞ 弘電社 44400 139590.6 159.78% -0.0008%
＜178A＞ GX革新優 54286 18847.446 158.81% -0.0182%
＜7746＞ 岡本硝子 783600 180135.88 143.56% -0.0448%
＜1597＞ MXSJリート 229696 137377.739 140.07% 0.0111%
＜1457＞ iFTPXベア 17976 8511.759 139.87% 0.0316%
＜5532＞ リアルゲイト 54400 74519.7 136.18% -0.0096%
<3936> グロバルウェ 704600 30738.92 127.73% -0.0613%
<1569> TPX－1倍 127350 28889.846 126.45% 0.0316%
<3997> トレードワクス 426900 50285.74 124.35% 0.0136%
<5998> アドバネクス 24800 26610 118.70% -0.0678%
<7952> 河合楽 46800 49706.7 117.44% -0.0106%
<6918> アバール 47700 53757.3 114.39% -0.0839%
<2017> iFJPX150 239180 113283.369 114.03% -0.0293%
<3480> J．S．B． 77800 309716 112.18% -0.0011%
<1330> 上場225 87805 1976870.534 111.37% -0.0495%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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