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出来高変化率ランキング（13時台）～トーモク、サイゼリヤなどがランクイン

2026年7月17日 14:32

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記事提供元：フィスコ

*14:32JST 出来高変化率ランキング（13時台）～トーモク、サイゼリヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月17日　13:19　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2521＞ 上場米HE　　　　 　242149 　9552.321　 368.80% -0.0139%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　 　6105300 　38225.98　 360.39% 0.2038%
＜2354＞ YEDIGIT　　 　5890300 　133215.12　 355.91% -0.0429%
＜354A＞ iF高配50　　　 　195336 　80998.722　 243.28% -0.0097%
＜3946＞ トーモク　　　　　 　330300 　172754.6　 242.78% 0.0023%
＜7082＞ ジモティー　　　　 　148700 　47394.9　 237.93% -0.0014%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　 　4925400 　4052258.4　 237.73% 0.1445%
＜2526＞ NZAM　　　　　 　400 　7202　 5121593.00% 2.3237%
＜1474＞ OneJP400　 　12434 　48352.03　 225.00% -0.0325%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　2097600 　205466.1　 216.95% -0.0338%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　13525 　13215.283　 188.29% -0.0148%
＜8105＞ BitcoinJ　 　9140100 　175741.66　 180.24% -0.2666%
＜2854＞ GXテック20　　 　140664 　91042.693　 169.64% -0.0538%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　237098 　370690.891　 162.60% -0.0272%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　 　44400 　139590.6　 159.78% -0.0008%
＜178A＞ GX革新優　　　　 　54286 　18847.446　 158.81% -0.0182%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　783600 　180135.88　 143.56% -0.0448%
＜1597＞ MXSJリート　　 　229696 　137377.739　 140.07% 0.0111%
＜1457＞ iFTPXベア　　 　17976 　8511.759　 139.87% 0.0316%
＜5532＞ リアルゲイト　　　 　54400 　74519.7　 136.18% -0.0096%
<3936> グロバルウェ　　　 　704600 　30738.92　 127.73% -0.0613%
<1569> TPX－1倍　　　 　127350 　28889.846　 126.45% 0.0316%
<3997> トレードワクス　　 　426900 　50285.74　 124.35% 0.0136%
<5998> アドバネクス　　　 　24800 　26610　 118.70% -0.0678%
<7952> 河合楽　　　　　　 　46800 　49706.7　 117.44% -0.0106%
<6918> アバール　　　　　 　47700 　53757.3　 114.39% -0.0839%
<2017> iFJPX150　 　239180 　113283.369　 114.03% -0.0293%
<3480> J．S．B．　　　 　77800 　309716　 112.18% -0.0011%
<1330> 上場225　　　　 　87805 　1976870.534　 111.37% -0.0495%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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