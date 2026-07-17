ByteDance「Seedance 2.5」API公開、初の30秒一括生成を実現も著作権と中国国家情報法の懸念残る

ByteDanceは2026年7月16日、国際クラウドプラットフォーム「BytePlus」を通じて、AI動画生成モデル「Seedance 2.5」のパブリックAPIアクセスを開始した。これにより、開発者は1回のAPIコールで、分割・結合のない連続した30秒の動画クリップを生成可能になる。しかし、この画期的な技術の裏には、ハリウッドの主要スタジオとの間で未解決の著作権問題や、中国の国家情報法に伴うデータセキュリティ上の懸念が依然として影を落としている。

■業界初、分割なしの「30秒一括生成」がもたらすブレイクスルー

これまでAI動画生成における最大のボトルネックは、クリップ全体でキャラクターの容姿、照明、動きの一貫性を維持する「時間的一貫性」だった。競合する主要モデルはいずれも、短い動画を生成した後に結合するなどの回避策を必要としていた。例えば、Googleの「Veo」は1回の生成で8秒、Runwayの「Gen-4.5」は5〜10秒にとどまる。また、OpenAIの「Sora」は、2026年3月24日に提供終了が発表され、同年4月26日にサービスを停止している。Soraは長尺動画に対応していたものの、一括生成ではなくセグメントを継続していく手法をとっていた。

これに対し、Seedance 2.5は30秒の動画全体を1回の一括処理（シングルパス）で生成する。これにより、標準的な30秒のテレビCMやSNS広告、短編映画のシーンなどを、1回のAPIコールでキャラクター、スタイル、オーディオ、カメラワークがすべて調和したシームレスな状態で出力できる。従来の複数ステップに及ぶ生成・合成ワークフローが1回の要求に凝縮されるため、商業制作における実用的な意義は極めて大きい。

■技術的背景：Sparse Diffusion Transformerと音画一体生成

この30秒生成を支える技術が、ByteDanceの「Doubao（豆包）」チームが開発した「Sparse Diffusion Transformer」フレームワークと、最適化された「スパース・アテンション（Sparse Attention）」メカニズムである。

従来の動画拡散モデルは、短い時間枠（アテンションウィンドウ）のみを処理するため、新しいフレームを予測する際に過去のフレーム情報を徐々に失い、キャラクターのブレや照明の不整合が生じていた。一方、スパース・アテンションは、クリップ全体の時間軸からサンプリングを行うことでモデルのワーキングメモリを拡張し、30秒の出力全体で一貫したシーン状態を維持する。

さらに、オーディオアーキテクチャも刷新された。従来のモデルのように動画生成後に音声を同期させるのではなく、Seedance 2.5は映像と音響の信号を最初から同じ潜在空間内で共同処理する「音画一体生成システム」を採用している。これにより、セリフや環境音、BGMが動画と並行して生成され、手動調整なしで完全に同期した30秒の動画が出力されるという。ただし、これらはByteDanceが6月23日の「FORCE」カンファレンスで発表した仕様であり、API公開時点での第三者機関による独立したベンチマークテストは行われていない。

■50個のマルチモーダル参照と領域レベルの編集機能

Seedance 2.5の第2の特徴は、最大50個のマルチモーダル参照素材（画像、動画、音声）を1回の要求で受け付けられる点だ。これにより、制作チームはキャラクターの顔、製品の正確な外観、ブランドカラー、カメラワーク、音声を同時に固定し、シーン間でブレることなく一貫性を維持できる。前バージョンのSeedance 2.0では参照アセットの上限が計15個（画像9、動画3、音声3）だったため、表現の幅は大幅に広がった。

また、新機能の「領域レベル編集（Region-Level Editing）」は、生成されたクリップの特定のエリア（顔、オブジェクト、背景など）のみを修正できる機能だ。従来のように1箇所のミスのために動画全体を再生成する必要がなくなり、ピンポイントでのレタッチが可能になるため、制作のイテレーションコストが劇的に削減される。

■競合比較と市場ポジション：1分あたり約9ドルの高コスパ

2026年中期におけるハイエンドAI動画市場は、Soraの撤退後、ByteDanceの「Seedance」、Google DeepMindの「Veo」、Kuaishou（快手）の「Kling（快手可霊）」の3つ巴の様相を呈している。

生成時間においてSeedance 2.5は30秒とリードしており、価格面でも優位性が報告されている。独立系AIパフォーマンス追跡機関「Artificial Analysis」によると、Seedanceの音声付き動画生成コストは1分あたり約9ドル（約1,458円、1ドル＝162円換算）であるのに対し、GoogleのVeoはVertex AI上で1分あたり約24ドル（約3,888円）に達する。この価格差は、大量のコンテンツを生成する制作チームにとって大きな差となる。

ただし、画質面では、Veo 3がネイティブ4K出力とリップシンク付き同期オーディオをVertex AI上で実用化しており一日の長がある。Seedance 2.5の4K対応は今後のアップデートで期待される機能であり、現時点では公式な確定仕様ではない。

■ハリウッドでの「黙認」使用と未解決の著作権問題

ハリウッドの主要5大スタジオが著作権侵害を理由にByteDanceへ警告書（cease-and-desist letters）を送付してから4ヶ月が経過したが、現場のクリエイターたちの間では、Seedanceが「黙認（don't ask, don't tell）」ベースで広く使われている実態がある。スタジオの正式な承認を得ないまま、未公開の脚本やブランド資産、撮影素材がByteDanceのAPIにアップロードされているという。

『シンプソンズ』の初期シーズンを手がけたアニメーションプロデューサーのジョエル・クワハラ氏は、ロサンゼルス・タイムズに対し、「業界内では、多くのスタジオがSeedanceを承認していないものの、見て見ぬふりで使用を許可している。一種の『黙認』状態だ」と語っている。なお、Seedanceのエンタープライズ部門の年間経常収益（ARR）は、今回のAPI公開前の時点で20億ドル（約3,240億円）に達していると報じられており、すでに大きな商業的トラクションを獲得していることが伺える。

法的な対立は膠着状態にある。2026年2月にSeedance 2.0が中国でリリースされた際、ブラッド・ピットとトム・クルーズが戦う極めてリアルな15秒のフェイク動画が拡散され、全米映画協会（MPA）やディズニー、ネットフリックスなどが一斉に著作権侵害を訴える警告書を送付した。しかし、北京に本社を置く企業への訴状送達にはハーグ送達条約に基づき18〜24ヶ月を要するため、現時点で米国連邦裁判所への提訴には至っていない。ByteDanceは著作権侵害対策としてC2PAメタデータの埋め込みやフィルター機能を導入したほか、映画監督のチャウ・シンチー（周星馳）らをパートナーに迎えた「AI著作権商業化プラットフォーム」を予告し、ライセンス契約による解決を模索している。

■中国「国家情報法」がもたらすデータセキュリティのリスク

APIを利用する企業にとって、技術やコスト以上に重大なのがデータセキュリティのリスクだ。BytePlusは国際的なプラットフォームだが、中国の親会社ByteDanceの法的管轄下に置かれている。

2017年に施行された中国の「国家情報法」第7条は、すべての組織および市民に対し、国家のインテリジェンス活動への協力を義務付けている。また、同法第14条は、サーバーの物理的な場所に関係なく、管轄下の組織（ByteDanceおよびその子会社を含む）に対して協力を強制する権限をインテリジェンス機関に与えている。さらに、サイバーセキュリティ法（2017年）やデータセキュリティ法（2021年）もこの枠組みを補強している。

ByteDanceは中国政府へのデータ提供を否定しており、Seedance関連のデータ引き渡しが確認された事実はない。しかし、シンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」のジム・ルイス上級副所長は、「ByteDanceは中国企業であり、政府からデータ提出を求められれば拒否する権利はない」と指摘する。開発者がAPIを通じて未公開の脚本や俳優の参照映像、クライアントの製品画像をアップロードすることは、北京の法律が及びうるインフラにデータを送信することを意味する。契約上の保証があっても、この構造的な法的リスクを完全に排除することはできない。

■企業チームが取るべきリスク軽減策

企業がBytePlusのAPIを導入するにあたり、リスクを最小限に抑えるために以下の対策が推奨される。

1. 機密性の高いコンテンツを送信する前に、法務部門によるレビューを実施する。 2. パブリックドメインの素材と、社外秘のプロプライエタリな素材を区別するコンテンツ分類プロトコルを確立する。 3. 契約締結前に、BytePlusの最新のデータ処理規約を確認する。 4. 医療、防衛、金融など、規制の厳しい業界においては、中国系プラットフォームへのデータ送信に関する業界固有の制約がないか顧問弁護士に相談する。 5. 画像生成AIを巡る「Andersen v. Stability AI」訴訟（2026年9月8日公判予定）の動向や、中国系AIプラットフォームを対象とした連邦法案の動きを注視する。

■注目ポイントQ&A

●Seedance 2.5は米国で合法的に使用できますか？

2026年7月現在、米国においてSeedanceの使用を禁止する連邦政府の法規制や裁判所の差し止め命令は存在しません。全米映画協会（MPA）による警告書はByteDanceへの法的な圧力となっていますが、個人のクリエイターによるツール使用自体は禁止されていません。企業にとっては、中国の国家情報法の影響下にあるAPIに自社の機密データを送信することが、社内のセキュリティポリシーに抵触しないかどうかが実質的な問題となります。

●どのようにして結合なしで30秒の動画を生成しているのですか？

ByteDanceのDoubaoチームが開発した「Sparse Diffusion Transformer」と「スパース・アテンション」メカニズムを採用しています。従来のモデルが短い時間枠のフレームしか処理できなかったのに対し、この技術は30秒のクリップ全体からサンプリングを行うことで、キャラクターの容姿や照明の一貫性を維持します。また、音声も映像と同時に同じ潜在空間内で処理されるため、ズレのない同期が可能です。ただし、これらはByteDance側の発表値であり、第三者による検証はこれからです。

●中国の国家情報法は、APIにアップロードしたデータにどう影響しますか？

同法第7条および第14条により、中国政府が国家安全保障上の理由からデータの提出を求めた場合、ByteDanceはサーバーの場所やプライバシーポリシーに関わらず、データを提出する法的義務を負います。ByteDanceは政府へのデータ共有を否定していますが、法的な義務は構造的なものとして存在します。企業が未公開の脚本や機密性の高いアセットをAPIに送信する際は、事前に法務レビューを行うことが推奨されます。

●OpenAIのSoraはどうなったのですか？

OpenAIは2026年3月24日にSoraの一般向けアプリの提供終了を発表し、同年4月26日にサービスを完全に停止しました。この撤退の背景には、商業的な収益が伴わない中で、1日あたり約100万ドル（約1億6,200万円）にのぼる膨大な計算コストがかかっていたことが指摘されています。Soraの市場撤退により生じた空白を、現在SeedanceやKling、GoogleのVeoが分け合う形でシェアを拡大しています。

元記事: Seedance 2.5 API Is Live: ByteDance’s 30-Second AI Video Carries Unresolved Copyright Risk