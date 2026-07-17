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ビジュアル・プロセッシング・ジャパン サンフレッチェ広島がデジタルアセット管理基盤を刷新
記事提供元：フィスコ
*13:07JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---サンフレッチェ広島がデジタルアセット管理基盤を刷新
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は16日、サンフレッチェ広島がクラブで保有する写真や映像などのデジタルアセットを一元管理・活用するため、同社のデジタルアセット管理(DAM)システム「CIERTO」の運用を開始したと発表した。
導入設計から運用定着、今後のデータ活用については、データマーケティング・DX支援を手掛けるTONIQが伴走支援する。
エディオンピースウイング広島でのホームゲーム開催などに伴い、クラブで蓄積される写真や映像は年々増加していた一方、撮影者ごとに保管場所が分散し、必要な素材の検索や権利確認、部署間や社外との受け渡しに時間を要することが課題となっていた。
今回の導入では、写真・動画・イラストなどをクラウド上で一元管理し、用途に応じて配信できる「CIERTO」を活用することで、資産の集約や検索性向上、権限・配信管理、撮影から登録・共有までのワークフロー標準化を実現する。
「CIERTO」は導入実績300件以上を有し、2019年の「ASPICクラウドアワード」総合グランプリや、2024年度「G2」APAC地域DAM部門No.1の評価を受けた実績を持つ。
今後は3社でデータ活用の高度化を進めるほか、AIを活用したメタデータ付与の自動化を進め、資産登録・分類の効率化を図る。《KT》
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