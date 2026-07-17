*12:49JST 日経平均は大幅続落、アドバンテストが1銘柄で約772円分押し下げ

17日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり83銘柄、値下がり142銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続落。2939.06円安の63896.48円（出来高概算12億777万株）で前場の取引を終えている。

前日16日の米国株式市場は反落。ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.28ポイント安の25881.95で取引を終了した。ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループがダウを支援し、寄り付き後、まちまち。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され相場は下落に転じた。金利高が嫌気されたほか、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移した。

米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は495.69円安の66339.85円と続落して取引を開始した。寄り付き後は、米半導体株安の流れを引き継ぎ、アドバンテ＜6857＞や東エレク＜8035＞など指数寄与度の大きい値がさ半導体株に売りが膨らんだ。対イラン攻撃の激化に伴う原油高や米金利の上昇も投資家心理の重荷となり、日経平均は時間の経過とともに下げ幅を拡大。前場終盤には64000円を割り込み、安値で前引けを迎えた。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、リクルートHD＜6098＞、キッコマン＜2801＞、バンナムHD＜7832＞、中外薬＜4519＞、任天堂＜7974＞、7＆iHD＜3382＞、ソニーG＜6758＞、JT＜2914＞、オリンパス＜7733＞、ニトリHD＜9843＞、塩野義＜4507＞などの銘柄が上昇。



一方、アドバンテ、東エレク、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、TDK<6762>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、レーザーテク<6920>、村田製<6981>、スクリン<7735>、太陽誘電<6976>、ディスコ<6146>、信越化<4063>、京セラ<6971>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、小売業、水産・農林業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、金属製品などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約772円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、TDK<6762>、ファナック<6954>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約109円押し上げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、リクルートHD＜6098＞、バンナムHD＜7832＞、キッコーマン＜2801＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 63896.48(-2939.06)

値上がり銘柄数 83(寄与度+316.17)

値下がり銘柄数 142(寄与度-3255.23)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 80200 1360 109.42

＜9766＞ コナミG 18840 615 20.62

＜9433＞ KDDI 2881.5 37.5 15.08

＜4543＞ テルモ 2257.5 50.5 13.54

＜6098＞ リクルートHD 12735 120 12.07

＜7832＞ バンナムHD 4198 90 9.05

＜2801＞ キッコーマン 1686 54 9.05

＜6758＞ ソニーG 3481 43 7.21

＜7974＞ 任天堂 7283 203 6.80

＜4519＞ 中外製薬 7308 67 6.74

＜3382＞ 7＆iHD 2074 67 6.74

＜7733＞ オリンパス 1788.5 41.5 5.56

＜2914＞ JT 6343 148 4.96

＜9843＞ ニトリHD 2466.5 52 4.36

<8267> イオン 1413.5 42.5 4.27

<2502> アサヒGHD 1623.5 40.5 4.07

<9735> セコム 6736 58 3.89

＜4507＞ 塩野義製薬 2881 38.5 3.87

<2871> ニチレイ 2141 114.5 3.84

<5108> ブリヂストン 3751 46 3.08



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 26440 -3200 -772.35

＜8035＞ 東エレク 64750 -6140 -617.48

＜9984＞ ソフトバンクG 5381 -580 -466.63

＜285A＞ キオクシアHD 52390 -9720 -228.08

＜4062＞ イビデン 15380 -2025 -135.76

<6762> TDK 2922.5 -162.5 -81.71

<6954> ファナック 6588 -432 -72.41

<5803> フジクラ 4410 -351 -70.60

<6920> レーザーテック 41350 -5020 -67.31

<6981> 村田製作所 7570 -830 -66.78

<6976> 太陽誘電 10660 -1865 -62.52

<7735> SCREEN 16530 -2240 -60.07

<4063> 信越化 7105 -256 -42.91

<6146> ディスコ 64320 -6270 -42.04

<6971> 京セラ 3521 -111 -29.77

<5802> 住友電気工業 2204.5 -193 -25.88

<6963> ローム 4532 -467 -15.65

<6506> 安川電機 5068 -426 -14.28

<2802> 味の素 5152 -209 -14.01

<5333> NGK 6058 -407 -13.64《CS》