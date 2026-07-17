*12:05JST ドリーム・アーツ---「Shopらん」、「ITreview Grid Award」16期連続受賞

ドリーム・アーツ＜4811＞は15日、多店舗オペレーション改革を支援するクラウドサービス「Shopらん(R) （ショップラン）」が、「ITreview Grid Award 2026 Summer」の「店舗管理システム」部門において、最高位の「Leader」を10期連続で認定されたと発表した。なお、「ITreview Grid Award」の受賞は今回で16期連続となる。

「ITreview Grid Award 2026 Summer」は、IT製品レビュープラットフォーム「ITreview」に集まった約16万件のレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度を評価し、ユーザーから支持された製品を表彰するアワードである。「Shopらん(R)」は、チェーンストア企業に欠かせないツールである「店舗管理システム」部門で継続的に高い評価を示すものとなった。

「Shopらん(R)」は、チェーンストア企業向けに店舗と本部間の情報共有や業務指示、報告業務などを効率化するクラウドサービスであり、現在は業種や企業規模を問わず幅広いチェーンストア企業に導入され、約66,000店舗で利用されている。2025年には外国人スタッフの言語習得と店舗オペレーション向上を支援する「AI翻訳」機能をリリースしており、多様な人材が活躍する店舗運営の効率化にも対応している。《KT》