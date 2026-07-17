*12:04JST ドリーム・アーツ---「SmartDB」、「ITreview Grid Award」17期連続受賞

ドリーム・アーツ＜4811＞は15日、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R) （スマートデービー）」が、「ITreview Grid Award 2026 Summer」において、ノーコードWebデータベース、ワークフローシステム、文書管理システムの3部門で最高位「Leader」に17期連続同時認定されたと発表した。「ITreview Grid Award」の受賞自体は23期連続となる。

「ITreview Grid Award 2026 Summer」は、IT製品レビュープラットフォーム「ITreview」に集まった約16万件のレビューをもとに顧客満足度と市場での製品認知度を評価し、ユーザーから支持された製品を表彰するアワードである。「SmartDB(R)」は業務デジタル化に必要な主要機能を備えたサービスとして継続的に高い評価を獲得し、SaaSでは唯一となる3部門同時の最高位認定を維持した。

「SmartDB(R)」は、大企業向けDX内製化ツールとして、複雑な業務プロセスに対応するワークフロー機能やWebデータベース機能、柔軟な権限制御、高度なセキュリティ機能を備える。2026年4月には新オプション「SmartDB Practical AI(PA)」の提供を開始し、AIを業務プロセスへ組み込むことで組織全体の意思決定を支援している。さらに、同年6月には業務データに意味や文脈、権限を持たせる最新版コンセプト「DAPA 2.0」を発表し、「AI Readyデータ生成基盤」へ進化させる取り組みを進めている。《KT》