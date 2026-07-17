*12:02JST フェローテック---資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組み

フェローテック＜6890＞は15日、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みを発表した。

ROEについて、親会社に帰属する当期純利益、総資産回転率、財務レバレッジの関係を分析した結果、過去10年間では当期純利益率の大幅な低下がROE悪化の主因であると認識した。また、2026年3月期のPERは19.6倍で、スタンダード市場の業種平均21.7倍を下回っており、業績悪化や中期的な成長性への懸念が株価水準の低下要因となっているとしている。

2026年3月期の当期純利益率は前期比で0.5ポイント低下した。営業利益率はほぼ横ばい、売上総利益率は改善した一方、販管費率の上昇や営業外収益、補助金収入、特別利益の減少などが利益率低下に影響した。総資産回転率は、売上高の増加を上回る売上債権や有形固定資産の増加により0.1ポイント悪化した。財務レバレッジは自己資本と総資産の増加により前期比で上昇した。

PBR改善に向け、ROEとPERの向上を図る取り組みを進める。ROE向上では、生産現場のデジタル化・自動化・AI化による効率化、事業の選択と集中、ROIC管理による投資コントロール強化、在庫管理期間の短縮、キャッシュフロー改善、中国子会社の資金調達多様化などを進める。PER向上では、資本コスト低減とEPS成長率向上に向け、自社株買いや株主還元の多様化、サステナビリティ強化、IR・SR活動の充実などに取り組む。《KT》