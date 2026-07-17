*12:00JST はてな---「Mackerel」が「ログ機能」ベータ版を提供開始

はてな＜3930＞は16日、オブザーバビリティプラットフォーム「Mackerel」において、「ログ機能」のベータ版提供を開始したと発表した。

「Mackerel」は、オンプレミスやマルチクラウドなど様々な環境に対応し、チームでオブザーバビリティに取り組むためのプラットフォームである。インフラ監視機能に加え、アプリケーションの状態を把握する統合的なオブザーバビリティ機能を備えている。

今回提供を開始した「ログ機能」は、障害対応時に取り扱うログに着目した機能であり、ログ活用が一部の熟練者に偏ることや、調査方法が個人の経験に依存しやすいという課題の解決を目的として開発された。

本機能は、オブザーバビリティ標準であるOpenTelemetryを基盤としており、クエリを記述せずにサービスを選択することで対象ログの検索や絞り込みが可能となる。また、JSON形式の構造化ログについても画面操作で検索条件を組み立てられるほか、検索条件の保存やチーム内共有、チームメンバーの検索履歴の自動記録に対応することで、個人の調査ノウハウをチームで活用できる仕組みを提供する。

「Mackerel」の「ログ機能」の正式リリースは2026年秋を予定しており、OpenTelemetryを基盤とした対応環境の拡充を進めている。《KT》