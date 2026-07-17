*11:40JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:キオクシアHD、MHグループ、郵船など

＜285A＞ キオクシアHD 52390 -9720

大幅続落。前日の米国市場では半導体関連株への利益確定売りが継続、SOX指数は約4.3％の下落となっている。前日には台湾TSMCが4-6月期の決算を発表、売上高・純利益ともに四半期として過去最高を更新し、純利益は7065億台湾ドルで市場予想を800億台湾ドルほど上回っている。ただし、株価はむしろ下落と材料出尽くし感が優勢に。同社株との連動性が高いとされるサンディスクも12％超の下落になっている。

＜9439＞ MHグループ 317 +80

ストップ高。AIソリューション事業及びAIデータセンター事業並びにMaaS事業を中核に据える新規事業の開始に先駆け、新規事業推進を目的とした100％出資子会社を設立と発表している。AIインフラから企業向けAIサービスまでを一体的に提供する事業基盤の構築、国内外のAI企業との協業を推進していく方針のようだ。業容変化による企業価値の向上を期待する動きが先行へ。

＜7640＞ トップカルチャ 173 +5

続伸。創立40周年記念株主優待の実施を発表している。10月末時点の500株以上保有株主に対して、保有期間にかかわらず1000円分の図書カードを贈呈する。通常の株主優待（保有年数1年未満の500株以上1500株未満の株主1000円分、1500株以上2000円分、保有年数1年以上の500株以上1500株未満の株主1500円分、1500株以上3000円分）に加えての贈呈となる。

＜8105＞ BTCJPN 94 -41

急落。EVO FUNDを割当先とした第三者割当によるCB、並びに新株予約権の発行を発表している。CBの発行総額は15億円、当初転換価額は138円で下限転換価額は69円となる。潜在株式数は当初転換価額で1086万9560株、下限転換価額で2173万9120株となる。新株予約権の当初行使価額は138円、下限行使価額は69円で、潜在株式数は5937万7900株となる。希薄化率は最大で110.08％となるもよう。

＜9101＞ 郵船 5705 +165

大幅反発。本日は海運セクターが業種別上昇率のトップになっている。米国ではイランへの攻撃を再び開始と発表、11日から6日連続での攻撃実施となる。中東情勢への警戒感の高まりを反映する展開になっているようだ。イランでは、紅海を封鎖する準備を整えるよう親イラン武装組織フーシ派に指示とも伝わっている。紅海はホルムズ海峡の代替ルートとされ、世界のエネルギー供給量の約7％を担っているとされている。

＜5240＞ monoAI 172 -27

大幅続落。17日から東京証券取引所が同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。

＜542A＞ ビタブリッドJ 1073 +33

続伸。株主優待制度導入を発表、毎年2月末日時点の株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上を3ヶ月以上継続して保有する株主を対象に、同社ECサイトでの商品購入に利用できるポイント(1ポイント＝1円相当)を、保有株式数および継続保有期間に応じ2500～7万5000ポイント付与する。株主優待の目的は、株主層の更なる拡大及びより多くの株主に同社の商品・サービスを体験し、同社事業への理解をより一層深め、同社株式への投資魅力の向上および中長期的な保有を促進するためとしている。

＜6030＞ アドベンチャー 1480 -5

下落。総合旅行予約サイト「skyticket」において、スマートフォンアプリの累計ダウンロード数が2500万を突破したことを発表し、買い先行も地合いの悪さに押されている。「skyticket」は42ヶ国語対応の国内・海外航空券をはじめ、ホテル、国内ツアー、高速バス、レンタカー、フェリー、海外ツアーなど幅広い旅行商品を提供する総合旅行予約サービス。今後もskyticketを通じて、顧客に便利で得な旅行体験を提供できるようアプリならではの機能拡充を進めていくとしている。《YY》