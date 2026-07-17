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出来高変化率ランキング（10時台）～サイゼリヤ、中村超硬などがランクイン

2026年7月17日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サイゼリヤ、中村超硬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月17日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2521＞ 上場米HE　　　　 240841 　9552.321　 368.64% -0.0102%
＜2354＞ YEDIGIT　　　3411000 　133215.12　 330.51% 0.1124%
＜2526＞ NZAM400　　　7200 　51215.93　 232.34% -0.016%
＜354A＞ iF高配50　　　　145642 　80998.722　 210.19% -0.0009%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　　3656300 　4052258.4　 202.24% 0.1283%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1728200 　205466.1　 194.74% 0.0352%
＜3946＞ トーモク　　　　　　174400 　172754.6　 168.35% 0.0235%
＜2854＞ GXテック20　　　132799 　91042.693　 162.61% -0.0321%
＜2641＞ GXGリーダー　　　10535 　13215.283　 157.51% -0.0044%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　221470 　370690.891　 154.1% -0.0194%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　37600 　139590.6　 139.02% -0.0008%
＜8105＞ BitcoinJ　　6439900 　175741.66　 136.04% -0.2814%
＜1474＞ OneJP400　　4790 　48352.03　 109.19% -0.0165%
＜2017＞ iFJPX150　　197739 　113283.369　 91.28% -0.0153%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　491300 　180135.88　 87.21% 0.0217%
＜3997＞ トレードワクス　　　295400 　50285.74　 81.05% 0.0354%
＜1597＞ MXSJリート　　　140897 　137377.739　 80.54% 0.0106%
＜2564＞ GXSディビ　　　　68844 　109753.519　 80.32% 0.0017%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　2040500 　32298.2　 73.16% 0%
＜3480＞ J．S．B．　　　　49000 　309716　 58.54% 0%
<3133> 海帆　　　　　　　　5920300 　356010.74　 57.15% 0.0467%
<2586> フルッタフルッタ　　1346400 　66304.18　 55.55% -0.05%
<2637> GXクリーン日　　　12836 　20978.431　 53.81% -0.0266%
<3777> 環境フレン　　　　　2669100 　71261　 50.24% 0%
<1478> iS高配当　　　　　42728 　120376.022　 47.11% 0.0052%
<2638> GXロボ＆AI　　　111868 　171734.433　 44.8% -0.0311%
<4378> CINC　　　　　　71100 　21918.6　 44.6% -0.0766%
<6235> オプトラン　　　　　396500 　860677.7　 44.38% -0.0669%
<1624> NF機械　　　　　　590 　27725.436　 43.28% -0.0321%
<587A> インベスコQQ　　　412 　31573.5　 38.83% -0.0205%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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