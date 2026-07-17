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出来高変化率ランキング（10時台）～サイゼリヤ、中村超硬などがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サイゼリヤ、中村超硬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月17日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2521＞ 上場米HE 240841 9552.321 368.64% -0.0102%
＜2354＞ YEDIGIT 3411000 133215.12 330.51% 0.1124%
＜2526＞ NZAM400 7200 51215.93 232.34% -0.016%
＜354A＞ iF高配50 145642 80998.722 210.19% -0.0009%
＜7581＞ サイゼリヤ 3656300 4052258.4 202.24% 0.1283%
＜6166＞ 中村超硬 1728200 205466.1 194.74% 0.0352%
＜3946＞ トーモク 174400 172754.6 168.35% 0.0235%
＜2854＞ GXテック20 132799 91042.693 162.61% -0.0321%
＜2641＞ GXGリーダー 10535 13215.283 157.51% -0.0044%
＜2568＞ 上場NSQ 221470 370690.891 154.1% -0.0194%
＜1948＞ 弘電社 37600 139590.6 139.02% -0.0008%
＜8105＞ BitcoinJ 6439900 175741.66 136.04% -0.2814%
＜1474＞ OneJP400 4790 48352.03 109.19% -0.0165%
＜2017＞ iFJPX150 197739 113283.369 91.28% -0.0153%
＜7746＞ 岡本硝子 491300 180135.88 87.21% 0.0217%
＜3997＞ トレードワクス 295400 50285.74 81.05% 0.0354%
＜1597＞ MXSJリート 140897 137377.739 80.54% 0.0106%
＜2564＞ GXSディビ 68844 109753.519 80.32% 0.0017%
＜2134＞ キタハマキャピ 2040500 32298.2 73.16% 0%
＜3480＞ J．S．B． 49000 309716 58.54% 0%
<3133> 海帆 5920300 356010.74 57.15% 0.0467%
<2586> フルッタフルッタ 1346400 66304.18 55.55% -0.05%
<2637> GXクリーン日 12836 20978.431 53.81% -0.0266%
<3777> 環境フレン 2669100 71261 50.24% 0%
<1478> iS高配当 42728 120376.022 47.11% 0.0052%
<2638> GXロボ＆AI 111868 171734.433 44.8% -0.0311%
<4378> CINC 71100 21918.6 44.6% -0.0766%
<6235> オプトラン 396500 860677.7 44.38% -0.0669%
<1624> NF機械 590 27725.436 43.28% -0.0321%
<587A> インベスコQQ 412 31573.5 38.83% -0.0205%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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