*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～トーモク、YE DIGITなどがランクイン

トーモク＜3946＞がランクイン（9時43分時点）。大幅高。前日取引終了後に、株主優

待制度を新設すると発表している。毎年3月末に株式を300株以上、1年以上継続して

保有する株主を対象に、1年以上3年未満保有の株主にクオカード10000円分、3年以

上保有の株主に15000円分贈呈する。また、特別記念優待として、26年8月末に300株

以上を保有する株主にクオカード10000円分を贈呈することも発表した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月17日 9:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2354＞ YE DIGIT 2391400 133215.12 305.9% 0.1533%

＜354A＞ iF高配50 139612 80998.722 205.19% -0.0022%

＜6166＞ 中村超硬 1430900 205466.1 171.92% 0.0588%

＜2526＞ NZAM400 4173 51215.93 167.67% -0.0166%

＜2854＞ GXテック20 131221 91042.693 161.14% -0.0422%

＜2641＞ GXGリーダー 10535 13215.283 157.51% -0.0044%

＜8225＞ タカチホ 100 269 152.57% 0%

＜3946＞ トーモク 151200 172754.6 150.49% 0.0353%

＜8301＞ 日銀 SC 200 92460% 1.4579%

＜8230＞ はせがわ 18800 1714.46 141.54% 0.0063%

＜7670＞ オーウエル 16000 5466.56 128.15% -0.0164%

＜7434＞ オータケ 5400 2719.78 124.58% 0.0033%

＜1948＞ 弘電社 24800 139590.6 88.34% -0.0008%

＜2017＞ iFJPX150 176605 113283.369 78.15% -0.02%

＜1597＞ MXS Jリート 135580 137377.739 76.11% 0.009%

＜2568＞ 上場NSQ 114423 370690.891 74% -0.022%

＜2134＞ キタハマキャピ 2035700 32298.2 72.89% 0%

＜8107＞ キムラタン 340700 5417.54 70.49% 0%

＜2637＞ GXクリーン日 11339 20978.431 41.22% -0.0403%

＜3997＞ トレードワクス 202800 50285.74 40.06% 0.0653%

<8518> アジア投資 50600 3920.72 39.85% -0.0378%

<2586> フルッタフルッタ 1152200 66304.18 39.65% -0.07%

<587A> インベスコQQ 398 31573.5 35.39% -0.0231%

<2638> GXロボ＆AI 100980 171734.433 34.59% -0.0381%

<3133> 海帆 4385900 356010.74 27.45% 0.2149%

<2632> MXSナ100ヘ 6456 104809.163 27.04% -0.0219%

<8152> ソマール 1500 9201.2 26.68% -0.0139%

<1478> iS高配当 33495 120376.022 23.15% 0.005%

<408A> iSベストAI 1059150 275899.38 19.74% -0.0608%

<2516> G250ETF 359250 162034.651 19.57% -0.028%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》