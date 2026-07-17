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出来高変化率ランキング（9時台）～トーモク、YE DIGITなどがランクイン

2026年7月17日 10:01

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記事提供元：フィスコ

*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～トーモク、YE DIGITなどがランクイン
トーモク＜3946＞がランクイン（9時43分時点）。大幅高。前日取引終了後に、株主優
待制度を新設すると発表している。毎年3月末に株式を300株以上、1年以上継続して
保有する株主を対象に、1年以上3年未満保有の株主にクオカード10000円分、3年以
上保有の株主に15000円分贈呈する。また、特別記念優待として、26年8月末に300株
以上を保有する株主にクオカード10000円分を贈呈することも発表した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月17日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2354＞ YE DIGIT　 2391400 　133215.12　 305.9% 0.1533%
＜354A＞ iF高配50　　　　139612 　80998.722　 205.19% -0.0022%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　　1430900 　205466.1　 171.92% 0.0588%
＜2526＞ NZAM400　　　4173 　51215.93　 167.67% -0.0166%
＜2854＞ GXテック20　　　131221 　91042.693　 161.14% -0.0422%
＜2641＞ GXGリーダー　　　10535 　13215.283　 157.51% -0.0044%
＜8225＞ タカチホ　　　　　　100 　269　 152.57% 0%
＜3946＞ トーモク　　　　　　151200 　172754.6　 150.49% 0.0353%
＜8301＞ 日銀　　　　　　　　SC 　200　 92460% 1.4579%
＜8230＞ はせがわ　　　　　　18800 　1714.46　 141.54% 0.0063%
＜7670＞ オーウエル　　　　　16000 　5466.56　 128.15% -0.0164%
＜7434＞ オータケ　　　　　　5400 　2719.78　 124.58% 0.0033%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　24800 　139590.6　 88.34% -0.0008%
＜2017＞ iFJPX150　　176605 　113283.369　 78.15% -0.02%
＜1597＞ MXS Jリート　　135580 　137377.739　 76.11% 0.009%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　114423 　370690.891　 74% -0.022%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　2035700 　32298.2　 72.89% 0%
＜8107＞ キムラタン　　　　　340700 　5417.54　 70.49% 0%
＜2637＞ GXクリーン日　　　11339 　20978.431　 41.22% -0.0403%
＜3997＞ トレードワクス　　　202800 　50285.74　 40.06% 0.0653%
<8518> アジア投資　　　　　50600 　3920.72　 39.85% -0.0378%
<2586> フルッタフルッタ　　1152200 　66304.18　 39.65% -0.07%
<587A> インベスコQQ　　　398 　31573.5　 35.39% -0.0231%
<2638> GXロボ＆AI　　　100980 　171734.433　 34.59% -0.0381%
<3133> 海帆　　　　　　　　4385900 　356010.74　 27.45% 0.2149%
<2632> MXSナ100ヘ　　6456 　104809.163　 27.04% -0.0219%
<8152> ソマール　　　　　　1500 　9201.2　 26.68% -0.0139%
<1478> iS高配当　　　　　33495 　120376.022　 23.15% 0.005%
<408A> iSベストAI　　　1059150 　275899.38　 19.74% -0.0608%
<2516> G250ETF　　　359250 　162034.651　 19.57% -0.028%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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