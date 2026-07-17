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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1755円安の66040円
*09:44JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1755円安の66040円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.35円換算）で、TDK＜6758＞、信越化学工業＜4063＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1755円安の66040円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.28ポイント安の25881.95で取引を終了した。ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）がダウを支援し、寄り付き後、まちまち。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され相場は下落に転じた。金利高が嫌気されたほか、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移し、終了。
16日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円15銭から162円55銭まで上昇し、162円38銭で引けた。米がイランを連日で攻撃するなど対立深刻化による原油先高感が強まったほか、米小売売上高は予想通り鈍化したが、米先週分新規失業保険申請件数が労働市場の底堅さを示し長期金利が上昇。ローガン米ダラス連銀総裁やシュミッド米カンザスシティ連銀総裁のタカ派発言で年内の利上げを織り込むドル買いに拍車をかけた。ユーロ・ドルは1.1470ドルから1.1431ドルまで下落し、1.1440ドルで引けた。
NY原油先物8月限は反落（NYMEX原油8月限終値：78.91 ↓0.69）。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は、前営業日比-0.69ドル(-0.87%)の78.91ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（16日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.38 2659 271 1
1.35
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5004 299
6.35
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.87 2089 82
4.09
「ADR下落率上位5銘柄」（16日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2383 -260.5 -
9.85
6971 (KYOCY) 村田製作所 24.71 8023 -377 -
4.49
■そのたADR（16日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2322 36.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.23 -0.07 6681 -1
9
8035 (TOELY) 住友商事 9.67 -0.04 1570 -1
3
6758 (SONY.N) TDK 18.63 -0.96 3025 -6
0
9432 (NTTYY) KDDI 17.45 -0.11 2833 -1
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.01 942 -22.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.38 0.18 4770 -5
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.76 -1.18 5767 -19
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.53 5004 29
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.02 -1.38 7150 -21
1
8001 (ITOCY) 丸紅 30.86 -0.56 501 -458
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.32 -0.34 8377 -6
3
8031 (MITSY) 東京エレク 212.20 -6.60 68901 -198
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 1.00 12988 37
3
4568 (DSNKY) 第一三共 17.17 0.58 2788 41.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.19 -0.10 2335 13.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.77 -0.02 955 -964.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.40 -0.20 1537 -1
2
7267 (HMC.N) スズキ 49.98 0.41 2029 -2
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.09 0.26 6199
4
6902 (DNZOY) ファナック 21.16 -0.12 6871 -14
9
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.30 0.53 7241
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.49 0.30 2677 -1
8
8411 (MFG.N) オリックス 39.83 -0.76 6466 -4
9
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.14 -0.11 24580 -29
0
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.73 0.29 5432 8
7
7741 (HOCPY) キヤノン 27.03 -0.16 4388 -
9
6503 (MIELY) 三菱電機 69.13 -1.19 5612 -5
4
6981 (MRAAY) 日東電工 20.10 -0.13 3263 -5
2
7751 (CAJPY) 任天堂 10.83 0.10 7033 -4
7
6273 (SMCAY) SMC 22.37 -0.54 72635 -79
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.05 0.15 329
0
6146 (DSCSY) ディスコ 41.90 -1.90 68025 -256
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.87 0.77 2089 8
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.87 -0.18 4525 -
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.03 0.37 3252 -
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.35 0.08 3685 -2
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 16.38 1.70 2659 27
1
8002 (MARUY) 三井物産 582.91 -11.09 4732 -
6
6723 (RNECY) ルネサス 12.27 -1.14 3984 -15
5
6954 (FANUY) 京セラ 22.02 0.00 3575 -5
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.68 -0.53 1841 4.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.75 -0.33 4181 -3
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.50 0.29 6413 -2
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.08 0.01 3598 -2
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.88 -0.12 2520 -6
3
6857 (ATEYY) シスメックス 9.49 0.06 1541 -1
0
4543 (TRUMY) テルモ 13.58 0.15 2205 -
2
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.52 -0.07 1870 -5.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.35円換
算）《AN》
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