*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ロゴスHD、東洋電機製造、インターライフなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

テスホールディングス＜5074＞ 797 -85

15日大幅高の反動もあって戻り売り。

古河電気工業＜5801＞ 3474 -292

AI関連全般戻り売りが優勢となる。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5420 -240

半導体製造装置株安で。

JX金属＜5016＞ 3852 -282

他のAI関連株同様に売り圧力。

住友電気工業＜5802＞ 2397.5 -134.5

AI関連として大手電線株も軟調。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 5961 -399

孫氏の講演以降は出尽くしムードも。

荏原製作所＜6361＞ 5830 -400

半導体関連の一角として売りが波及。

レーザーテック＜6920＞ 46370 -3320

ASML株の伸び悩みなどもマイナス視。

日東紡績＜3110＞ 3280 -275

AI・半導体関連株安に押される。

レゾナック＜4004＞ 14895 -1055

半導体関連の一角として売りが波及。

東洋電機製造＜6505＞ 2369 +353

前期上振れ着地や増配を高評価。

インターライフ＜1418＞ 595 +63

第1四半期の大幅増益決算を好感。

IGポート＜3791＞ 1026 -299

前期の下振れ決算や今期減益見通しを嫌気。

Gunosy＜6047＞ 388 -80

今期ガイダンスやKDDIとの提携解消で。

テクノフレックス＜3449＞ 5380 -1000

通期業績上方修正だが出尽くし感強まる形に。

GameWith＜6552＞ 180 -39

3-5月期の収益悪化をマイナス視。

北川精機＜6327＞ 4570 -650

AI・半導体株安に押される。

リベルタ＜4935＞ 290 -41

増担保金徴収措置実施で前日から売り優勢。

ABEJA＜5574＞ 2397 +47

26年8月期業績予想を上方修正。

ロゴスHD＜205A＞ 2084 +226

営業利益が前期2.9倍・今期45.8％増予想。

アスタリスク<6522> 1499 -400

第3四半期累計の営業損益が0.41億円の赤字。

TKP<3479> 1826 +6

第1四半期営業利益41.8％増。上昇して始まるが買い続かず。

メタリアル<6182> 495 -87

第1四半期営業損益が0.35億円の赤字。

ジェイドG<3558> 1677 +56

第1四半期営業利益61.2％増。

TWOST<7352> 373 -80

第3四半期累計の営業利益32.3％減。

JRC<6224> 1214 -157

第1四半期営業利益37.0％減。

オーバーラップ<414A> 801 -128

26年8月期業績予想を下方修正。

クリングル<4884> 340 -3

声帯瘢痕治療薬の日本における独占的販売に関し

丸石製薬と基本合意。上値は重い。《CS》