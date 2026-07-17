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前日に動いた銘柄 part2ロゴスHD、東洋電機製造、インターライフなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ロゴスHD、東洋電機製造、インターライフなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
テスホールディングス＜5074＞ 797 -85
15日大幅高の反動もあって戻り売り。
古河電気工業＜5801＞ 3474 -292
AI関連全般戻り売りが優勢となる。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5420 -240
半導体製造装置株安で。
JX金属＜5016＞ 3852 -282
他のAI関連株同様に売り圧力。
住友電気工業＜5802＞ 2397.5 -134.5
AI関連として大手電線株も軟調。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 5961 -399
孫氏の講演以降は出尽くしムードも。
荏原製作所＜6361＞ 5830 -400
半導体関連の一角として売りが波及。
レーザーテック＜6920＞ 46370 -3320
ASML株の伸び悩みなどもマイナス視。
日東紡績＜3110＞ 3280 -275
AI・半導体関連株安に押される。
レゾナック＜4004＞ 14895 -1055
半導体関連の一角として売りが波及。
東洋電機製造＜6505＞ 2369 +353
前期上振れ着地や増配を高評価。
インターライフ＜1418＞ 595 +63
第1四半期の大幅増益決算を好感。
IGポート＜3791＞ 1026 -299
前期の下振れ決算や今期減益見通しを嫌気。
Gunosy＜6047＞ 388 -80
今期ガイダンスやKDDIとの提携解消で。
テクノフレックス＜3449＞ 5380 -1000
通期業績上方修正だが出尽くし感強まる形に。
GameWith＜6552＞ 180 -39
3-5月期の収益悪化をマイナス視。
北川精機＜6327＞ 4570 -650
AI・半導体株安に押される。
リベルタ＜4935＞ 290 -41
増担保金徴収措置実施で前日から売り優勢。
ABEJA＜5574＞ 2397 +47
26年8月期業績予想を上方修正。
ロゴスHD＜205A＞ 2084 +226
営業利益が前期2.9倍・今期45.8％増予想。
アスタリスク<6522> 1499 -400
第3四半期累計の営業損益が0.41億円の赤字。
TKP<3479> 1826 +6
第1四半期営業利益41.8％増。上昇して始まるが買い続かず。
メタリアル<6182> 495 -87
第1四半期営業損益が0.35億円の赤字。
ジェイドG<3558> 1677 +56
第1四半期営業利益61.2％増。
TWOST<7352> 373 -80
第3四半期累計の営業利益32.3％減。
JRC<6224> 1214 -157
第1四半期営業利益37.0％減。
オーバーラップ<414A> 801 -128
26年8月期業績予想を下方修正。
クリングル<4884> 340 -3
声帯瘢痕治療薬の日本における独占的販売に関し
丸石製薬と基本合意。上値は重い。《CS》
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