ニフティライフスタイル、ACSHUと包括提携、暮らしの意思決定をAIで支援

■連結子会社GiRAFFE&Co.の企画力も融合、ユーザー提供価値を拡大

ニフティライフスタイル<4262>(東証グロース)は7月16日、連結子会社のGiRAFFE&Co.、AI関連テック領域のソリューションを開発するACSHUと、AIテクノロジーを活用したユーザー提供価値の拡大を目的とする包括的パートナーシップに合意した。

同提携は「思いやりとテクノロジー×幸せな暮らしの意思決定」をコア・コンセプトに掲げる。ACSHUが最先端のAI技術と独自アルゴリズムを提供し、ニフティライフスタイルが住まい探しなどのサービス基盤へAIを実装。GiRAFFE&Co.が企画・マーケティングを担い、3社の強みを融合する。

今後は、ユーザーの感情や文脈に寄り添い「心地よい提案」を行う次世代AIシステムを共同開発する。ライフスタイル領域で直感的に「幸せな選択」ができる新たなユーザー体験の創出や、「幸せな暮らしの意思決定」を軸とした温かみのあるマーケティングコミュニケーションにも取り組む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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